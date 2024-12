Il Tottenham non ingrana in Premier League: ora le coppe sono la priorità?

Il club del nord di Londra fa fatica a trovare continuità in campionato: in questo scenario le coppe sono importanti

In questa prima parte di Premier League una delle squadre ad aver maggiormente deluso è il Tottenham Hotspur. Chiamata ad un salto ulteriore di qualità dopo la scorsa stagione, la squadra di Postecoglou ha alternato (in patria come in Europa) prestazioni eccellenti a scivoloni anche abbastanza clamorosi, ultimo il 4-3 casalingo contro il Chelsea, maturato dopo aver vanificato un doppio vantaggio maturato nei primi 10 minuti.

Attualmente gli “Spurs” in campionato si trovano all’undicesimo posto a 20 punti, distanti 7 lunghezze dalla zona Champions mentre in Europa League (competizione nella quale sono considerati tra i favoriti per la vittoria finale, sono a 10 punti) pienamente in corsa per la Top 8 della fase campionato.

Quote stagionali Tottenham Goldbet NetBet Betsson Vittoria EFL Cup 6.00 6.00 6.00 Primo posto Europa League - Fase campionato 5.50 8.00 8.00 Vittoria Europa League 5.00 5.00 5.00

Le quote sono esatte al momento della pubblicazione e suscettibili a variazioni.

Ulteriori mercati e pronostici sulla Premier League possono essere trovati sui siti scommesse ufficiali degli operatori. Per i nuovi giocatori che aprono per la prima volta un conto di gioco gli operatori danno in molti casi la possibilità di usufruire di un'iniziativa di benvenuto. Nella nostra guida dedicata si può trovare un confronto dei migliori bonus di scommesse. Qui invece per tutto quello che c’è da sapere sul codice bonus bet365.

Squadra dai due volti

Se si guarda la mera produzione numerica in Premier League il Tottenham è il secondo miglior attacco della Premier League (assieme al Brentford) dietro solamente al Chelsea e la quarta miglior difesa del torneo con 19 gol subiti in 15 partite. Più che puramente tecnico il problema degli “Spurs” sembra attitudinale.

Le 7 partite perse dalla squadra di Postecoglou sono arrivate nella maggior parte dei casi (4) contro team sulla carta meno attrezzati come Crystal Palace, Ipswich Town, Bournemouth e Brighton. Proprio contro i “Seagulls” il club londinese ha vanificato un doppio vantaggio, come successo nell’ultima sfida contro il Chelsea: qui si tocca un altro punto, che è quello della gestione delle gare. Se si considerano, oltre alle partite menzionate in precedenza, anche i 2 pareggi contro Leicester e Fulham, si arriva a 10 punti persi dagli Spurs in situazione di vantaggio.

Eppure, in questa stagione il Tottenham ha fatto vedere anche ottime cose: chiedere al Manchester City, che la squadra di Postecoglou ha prima eliminato dalla EFL Cup e poi sconfitto a domicilio con un roboante 4-0. Segno del fatto che il potenziale della squadra resta importante.

Quali prospettive per gli Spurs?

Per il Tottenham (che deve fare a meno per un po’ di tempo di Vicario, operato dopo la rottura della caviglia) la strada in campionato è sicuramente in salita: l’arrivo nei primi quattro posti, obiettivo realistico della squadra, è un’impresa ad oggi complessa. In questo scenario lecito aspettarsi che gli “Spurs” si concentrino soprattutto sulle coppe. In attesa dell’ingresso in FA Cup il club del North London è impegnato sia in EFL Cup che in Europa League.

Nella Coppa di Lega inglese il Tottenham dovrà affrontare un’altra big in difficoltà come il Manchester United, in una partita che pesa per entrambe le squadre: giocare la gara secca (il 19 dicembre) tra le mura amiche è sicuramente un vantaggio. In caso di arrivo in semifinale il rischio di trovare squadre come Liverpool e Arsenal sarebbe forte ma anche in un contesto simile gli “Spurs” avrebbero le loro chance.

In Europa League il Tottenham si appresta a concludere la “League Phase” con 3 partite sulla carta abbordabili contro Rangers, Hoffenheim ed Elfsborg. L’accesso diretto agli ottavi di finale è fattibile (a patto di non commettere gli stessi errori del campionato) così come anche il primato simbolico ma prestigioso nella prima fase. Allo stato attuale la squadra di Postecoglou resta secondo i bookmaker la favorita per la vittoria finale anche se all’orizzonte c’è tanta concorrenza.