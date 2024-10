Tipi di scommesse calcio online: su cosa si può giocare

Raccolta e spiegazione delle varie tipologie di scommesse sul calcio, dalle più popolari alle speciali.

Il mondo delle scommesse sportive è caratterizzato da una varietà di mercati: questi vanno dalle giocate più classiche come l’1X2 in merito all'esito finale delle partite, a scommesse più complesse come quelle sui marcatori o sul numero esatto dei gol.

Con l’avvento delle piattaforme online gli utenti hanno la possibilità di acquisire maggiore contezza sui mercati disponibili e di potervi scommettere direttamente da casa o attraverso dispositivi mobili.

Tipi di scommesse calcio: i migliori siti per mercato di gioco

All’interno dello scenario delle scommesse online in Italia vi sono diverse realtà che con le loro specificità di mercato si sono consolidate all’interno del nostro Paese.

Ecco qui un primo elenco dei migliori siti di betting in Italia che offrono tantissimi mercati di gioco e tipi di scommesse sul calcio:

NetBet calcio

Operatore ormai da tempo consolidato sulla scena italiana, NetBet propone un’offerta importante agli scommettitori calcistici, caratterizzata anche dalla presenza di scommesse speciali. Anche NetBet inoltre offre l’opzione di cashout. Da notare anche l’aspetto del payout di NetBet: uno dei più alti in circolazione; inoltre non mancano le offerte interessanti per quel che riguarda bonus di benvenuto e iniziative dedicate.

bet365 calcio

Brand di livello mondiale nel settore del betting, il bookmaker inglese da tempo è una delle realtà più strutturate di scommesse nel nostro paese. All’interno del suo palinsesto, uno dei più completi nel panorama delle scommesse legali, vi è una vasta scelta di mercati sul calcio offrendo la possibilità di giocare sia tramite il sito desktop che attraverso l’app per dispositivi mobili. Inoltre da segnalare anche l’opzione di cashout offerta ai giocatori.

William Hill calcio

Operatore britannico da anni affermato nel nostro paese, William Hill è molto conosciuto e apprezzato sia per i bonus di benvenuto che, in particolare, per le quote competitive e per le promozioni ad esse correlate, soprattutto per quanto riguarda le quote maggiorate calcio. Anche all’interno di William Hill è possibile in determinati eventi poter usufruire dell’opzione cashout.

Snai calcio

Realtà storica e di vertice all’interno dello scenario italiano delle scommesse, Snai è considerato da molti giocatori una delle opzioni migliori per le proprie puntate. Il palinsesto di eventi calcistici quotati è veramente molto vasto e le opzioni di mercato a disposizione degli scommettitori sono tra le più ampie in Italia. Anche Snai offre l’opzione di cashout.

Lottomatica calcio

Tra gli operatori italiani è certamente uno dei più conosciuti e apprezzati. Oltre che per l’ampiezza di un palinsesto in cui non rientrano solamente mercati sportivi, Lottomatica si distingue per un’offerta molto importante di bonus di benvenuto ed offre per un determinato tipo di scommesse l’opzione di cashout. Tra le opzioni di gioco più famose e apprezzate il formato plus che riguarda i possibili marcatori e i giocatori potenzialmente ammoniti.

Goldbet calcio

Realtà da anni di riferimento all’interno del panorama dei bookmaker legali italiani e di recente entrata a far parte del gruppo Lottomatica, Goldbet rappresenta una scelta di sicuro affidamento per i giocatori. L’operatore ha un’offerta molto vasta per quanto riguarda il mercato del calcio, soprattutto per quanto riguarda le scommesse Live e offre agli utenti un interessante bonus di benvenuto per le scommesse sportive.

Betsson calcio

Arrivato in Italia nel 2024 l’operatore svedese per quanto riguarda il calcio presenta un palinsesto molto ricco ed una quantità importante di mercati su cui poter scommettere, superando in tal senso quota 500.

Eurobet calcio

Altro operatore di settore molto apprezzato, Eurobet si distingue per un palinsesto molto ricco soprattutto per quanto riguarda le offerte calcistiche con una grande varietà di mercati specie per quanto riguarda il calcio. In tal senso da segnalare anche l’offerta di quote antepost riguardanti la singola competizione sia in termini di performance dei giocatori.

Sisal calcio

Altro operatore di vertice all’interno del mercato italiano, Sisal si distingue per un palinsesto molto ricco e con un mercato veramente molto vasto per quel che riguarda le scommesse piazzabili per le partite di calcio, incluse combo e speciali. Una particolarità offerta da Sisal è quella della scommessa on demand: questa consente agli utenti registrati di proporre una tipologia particolare di scommessa, che, una volta accettata, verrà quotata dall’operatore per la puntata.

LeoVegas calcio

Operatore svedese presente in Italia dal 2017, LeoVegas è diventato uno dei riferimenti per quanto riguarda le scommesse sul calcio nel nostro paese. LeoVegas offre un palinsesto ampio di competizioni e partite e la sua offerta dei mercati sul calcio è in linea con la media di settore: inoltre è disponibile l’opzione cashout.

Introduzione ai Tipi di Scommesse Calcio: modalità di giocata

Questa sezione intende essere una guida introduttiva che illustra l'ampia varietà di opzioni a disposizione per gli scommettitori.

Prima di entrare nello specifico dei mercati sui quali è possibile piazzare delle scommesse è bene spiegare anche quali siano le modalità di gioco sul calcio:

Singola : la scommessa viene piazzata su un singolo evento e la vincita sarà il risultato della moltiplicazione tra l’importo scommesso e la singola quota.

: la scommessa viene piazzata su un singolo evento e la vincita sarà il risultato della moltiplicazione tra l’importo scommesso e la singola quota. Multipla : all’interno della stessa schedina vengono inserite più giocate di eventi diversi: la somma totale della vincita è data dalla moltiplicazione dell’importo giocato per le quote degli eventi su cui si è puntato.

: all’interno della stessa schedina vengono inserite più giocate di eventi diversi: la somma totale della vincita è data dalla moltiplicazione dell’importo giocato per le quote degli eventi su cui si è puntato. Sistema: scommessa multipla in cui è possibile inserire più combinazioni di un singolo evento al fine di avere più possibilità di vincita.

Combo : scommessa che consente di combinare più mercati all’interno di una puntata, ad esempio 1 + Over 2,5. Può essere giocata sia sulla schedina singola che sulla multipla.

: scommessa che consente di combinare più mercati all’interno di una puntata, ad esempio 1 + Over 2,5. Può essere giocata sia sulla schedina singola che sulla multipla. Antepost : tipologia di giocata che riguarda prevalentemente le competizioni intere e non il singolo evento, come ad esempio il vincitore di un campionato o di una coppa, la squadra che retrocede da una lega o il capocannoniere della stessa. Anche queste possono essere giocate in modalità singola o multipla.

: tipologia di giocata che riguarda prevalentemente le competizioni intere e non il singolo evento, come ad esempio il vincitore di un campionato o di una coppa, la squadra che retrocede da una lega o il capocannoniere della stessa. Anche queste possono essere giocate in modalità singola o multipla. Live: giocata che può essere effettuata durante lo svolgimento del/dei singolo/i eventi. Le partite su cui è possibile scommettere live variano di operatore in operatore anche se ormai si tratta di un tipo di scommessa presente con un'offerta molto vasta di eventi.

Tipi di Scommesse calcio: esito finale delle partite

1X2

Le scommesse 1X2 rappresentano la forma più conosciuta: si tratta semplicemente di predire se la squadra in casa vincerà (1), se ci sarà un pareggio (X) o se la squadra ospite avrà la meglio (2).

Doppia Chance

Inoltre (a meno che non si tratti di partite che hanno un favorito netto con quota bassa) è possibile giocare due risultati su tre: 1X, X2 o 12. Questo tipo di combinazione è chiamata doppia chance.

Alle volte succede che non tutte le combinazioni della doppia chance siano quotate: ad esempio quando una squadra di vertice di un campionato gioca in casa contro una delle ultime della graduatoria, l’1X potrebbe non essere direttamente quotato o avere un moltiplicatore bassissimo.

Parziale/finale

In questo tipo di mercato si scommette sull’esito della partita all’interno dei due tempi di gioco. Se, per fare un esempio, si scommette parziale/finale 1-1 allora la scommessa sarà vinta solo se la squadra di casa chiude il primo tempo in vantaggio e conserva il vantaggio fino al fischio finale.

Draw no bet

Il Draw no bet, reso noto in italiano anche come “rimborso in caso di pareggio” è un tipo di scommessa che consente il recupero della giocata laddove la partita si sia conclusa con il pareggio. Ad esempio, se si scommette l’1 con Draw no bet nella partita Squadra A-Squadra B e questa finisce in pareggio il giocatore avrà diritto al rimborso: se dovesse invece finire con il 2 la scommessa sarà persa.

Scommesse con handicap

L’esito finale può essere giocato anche con “handicap” ovvero un margine virtuale di gol entro cui deve rientrare l’esito dell’evento sul quale si è deciso di puntare.

Handicap europeo

Quando si gioca con un handicap europeo il risultato finale di un evento deve rientrare entro la soglia assegnata in partenza. Se per esempio si gioca l’handicap a 1 per la squadra di casa o in trasferta, questa dovrà vincere la sua partita almeno con due reti di scarto; nel caso dell’X l’handicap ricade sulla squadra di casa. Ad esempio, se l’X è con handicap a 1, la giocata sarà vincente in caso di vittoria di un gol di scarto per la squadra di casa.

Handicap asiatico

Nell’ultimo periodo poi si è diffusa sempre di più una nuova tipologia di scommessa: l’Handicap asiatico. Rispetto al concetto europeo l’handicap asiatico sostanzialmente mira a ridurre i dislivelli tra squadre assegnando soglie malus ai favoriti e soglie bonus agli outsider in un sistema decimale. All’interno di questo mercato l’handicap 0 funziona esattamente come il Draw no bet.

Scommesse calcio: scommettere sulle reti

Under e Over

Le scommesse sul numero totale dei gol segnati in una partita sono invece note come Over/Under e si basano sul pronosticare la soglia di gol segnati (esempi: over 2,5, under 3,5…) durante una partita.

La scommessa è da considerarsi vinta nel momento in cui viene raggiunta (nel caso dell’over) o non viene superata (nel caso dell’under) la soglia su cui si è effettuata la puntata.

Goal/no goal

Un altro tipo di giocata classica sulle reti realizzate riguarda il goal/no goal e si riferisce all'eventualità che entrambe le squadre vadano a segno o meno. Il goal si gioca quando si vuole puntare su entrambe le squadre a segno; diversamente si punta sul no goal.

Multigoal

Più di recente si è affermato anche il multigoal. Questo mercato consiste nell’indovinare la soglia di reti segnate in una singola gara: per esempio da 2 a 4 goal. Generalmente il multigoal si gioca per soglie che rientrano tra il minimo di una rete e il massimo di sei.

Tipi di scommesse calcio: risultati e marcatori

Risultato esatto

Per quanto riguarda l’esito delle partite, oltre al classico 1X2, esistono le giocate sui risultati esatti delle partite, che generalmente hanno quote molto alte proprio per la difficoltà nel pronosticare una eventualità del genere.

Scommesse sui giocatori: primo e ultimo marcatore

Oltre che le scommesse riguardanti il risultato delle partite, che si possono piazzare anche in relazione al singolo tempo di gioco, vi sono anche i mercati che riguardano le prestazioni dei giocatori.

Uno degli esempi più conosciuti in tal senso tra le scommesse riguarda quello del primo marcatore che consiste nel puntare sul giocatore, tra quelli teoricamente disponibili, che si ritiene possa segnare la prima rete di una partita.

Alcuni operatori consentono di poter puntare anche sull’ultimo marcatore e il funzionamento della puntata è lo stesso del primo marcatore.

Marcatore singolo

Il marcatore di una partita può essere giocato indipendentemente dal fatto che il gol segnato sia il primo o meno: chiaramente questa scommessa rispetto al primo marcatore ha una quota più bassa.

I marcatori possono essere giocati sia in singola che in multipla. Alcuni operatori di mercato, come Lottomatica e marchi affiliati, hanno introdotto il marcatore plus: questo tipo di scommessa fa sì che la puntata sia considerata vincente anche in caso di palo preso dal giocatore e che la puntata coinvolga anche il calciatore che subentra a quello su cui si e scommesso, laddove questi venga sostituito. Se il subentrato dovesse prendere palo o segnare la scommessa è vincente.

Scommesse calcio: eventi della partita - sanzioni disciplinari

Under e over cartellini

Si scommette sul numero complessivo dei cartellini (a prescindere se gialli o rossi) usati dall’arbitro durante un match. Il funzionamento è lo stesso delle scommesse under/over e si può scommettere sia sulla partita che sulla singola squadra.

1X2 cartellini

La scommessa funziona esattamente come il classico 1X2 ma applicato alle sanzioni disciplinari: se la squadra sulla quale si è puntato ha ricevuto più cartellini la scommessa sarà vincente.

Cartellino giallo

Si scommette sulla possibilità che un giocatore venga ammonito durante la partita. La modalità di gioco è identica a quella utilizzata per i marcatori, sia per quanto riguarda il primo ammonito che l’ammonito generale.

Cartellino rosso

In questo caso si punta invece sulla possibilità che un giocatore venga espulso. Sul cartellino rosso si può scommettere sia come evento generale che come circostanza riguardante un singolo calciatore: il funzionamento è lo stesso delle scommesse su marcatori e cartellini gialli.

Anche nei casi dei cartellini alcuni operatori offrono delle modalità speciali come il cartellino plus del gruppo Lottomatica, che funziona come il formato plus dei marcatori, includendo anche le sanzioni ricevute da giocatori seduti in panchina.

Scommesse sugli eventi della partita - Calci d’angolo

Tra gli eventi su cui si può scommettere ci sono anche i calci d’angolo. Tendenzialmente le modalità di gioco sono simili a quelle dei mercati classici visti in precedenza: si va dall’1X2, all’Under/Over, al pari e dispari fino alle scommesse con handicap. I mercati variano di base all’offerta dei singoli bookmaker.

Scommesse sugli eventi della partita - Speciali

Oltre che su numero di reti, cartellini e calci d’angolo è possibile scommettere su altri eventi che possono capitare durante l’arco della partita come ad esempio il numero di tiri in porta; l’assegnazione di un rigore; i fuorigioco; la chiamata VAR; un rigore parato, ecc. Generalmente questo tipo di scommessa viene inserito in una sezione chiamata “Speciali” che si trova all’interno dell’interfaccia della competizione o del singolo evento su cui si decide di scommettere. I mercati delle scommesse speciali variano a seconda dell’operatore.

Tipi di scommesse calcio: Antepost - Squadre

Le scommesse antepost sono le giocate che vengono piazzate in relazione ad una competizione sportiva e non al singolo evento di una stessa. Possono essere piazzate sia prima dell’inizio di un torneo che durante il suo svolgimento. Generalmente le scommesse antepost sono inserite o nella pagina che i bookmaker dedicano alla singola competizione o in un'omonima sezione a parte. Il tipo di mercati disponibili varia a seconda degli operatori.

Antepost vittoria campionato

Semplicemente si tratta di scommettere sulla squadra ritenuta vincente di un campionato. Nel caso del campionato sarà possibile giocare antepost sul vincitore fino a quando l’aritmetica della classifica lascia aperta la competizione,

Altri tipi di antepost campionato

Oltre alla squadra vincente di un campionato è possibile anche scommettere ad esempio sulle squadre che si qualificano in Champions League o più in generale nelle competizioni europee, come anche sulle retrocessioni e sull’ultima classificata.

Alcuni bookmaker prevedono anche degli antepost “speciali” che possono riguardare ad esempio le performance di squadra (miglior attacco, miglior difesa) o la vincente del girone d’andata.In tal senso l’offerta dipende dalle singole scelte degli operatori.

Antepost vittoria coppa

Come per i campionati è possibile puntare sul vincente di una coppa sia essa un trofeo nazionale o internazionale. Sarà possibile puntare sul vincitore “coppa in mano” fino alla finalissima della competizione su cui si è deciso di scommettere.

Antepost fase competizione e passaggio del turno

Si può scommettere in antepost non solo per quanto riguarda l’esito finale di una competizione ma anche per i turni precedenti. Per fare un esempio: durante la fase campionato di Champions League sarà possibile scommettere sulle squadre che si qualificano tra le prime 8 come su quelle che vanno al turno di spareggio.

Lo stesso discorso vale anche per le competizioni tra le squadre nazionali. Quando si arriva alle fasi ad eliminazione diretta la scommessa si applica sul singolo passaggio del turno.

Tipi di scommesse calcio: Antepost - Giocatori

Le scommesse antepost possono essere effettuate anche in riferimento ai risultati ottenuti dai giocatori all’interno di una singola competizione.

Antepost capocannoniere

La scommessa sul capocannoniere è tendenzialmente quella più conosciuta e diffusa. Semplicemente si tratta di scommettere sul capocannoniere di una competizione, sia essa un campionato, una coppa o un torneo tra rappresentative nazionali. La giocata può essere effettuata fino alle battute finali della manifestazione su cui si è deciso di scommettere.

Altri tipi di Antepost giocatore

Oltre al capocannoniere alcuni bookmaker danno anche la possibilità di scommettere sui premi individuali ottenuti all’interno di una competizione o in generale come ad esempio il Pallone d’oro: questo dipende dalle scelte dei singoli operatori.

Tipi di scommesse calcio: riepilogo delle modalità di gioco

Ecco dunque riassunte le varie tipologie di schedina sul calcio:

Singola

Multipla

Sistema

Combo

Antepost

Live

Tipi di scommesse calcio: un riepilogo dei mercati

Qui una lista piuttosto completa delle tipologie di scommesse sul calcio più popolari:

Esito finale 1X2:

Risultato esatto

Under/Over (U/O)

Goal/No Goal (GG/NG)

Doppia Chance

Multigoal

Pari/dispari

Parziale/finale

Handicap europeo

Handicap Asiatico

Sanzioni disciplinari

Speciali match

Antepost

Questi sono i più conosciuti mercati presenti all’interno del settore delle scommesse calcistiche. L’offerta complessiva varia di operatore in operatore. I mercati possono essere giocati sia singolarmente che in modalità multipla, combinati all’interno di una schedina.

Modalità di gioco e tipologia di mercati sono scelte che rientrano nell’ambito soggettivo dello scommettitore. Va ricordato che in tal senso non esistono in assoluto metodi che garantiscono la certezza assoluta di vincere: di conseguenza è bene ricordarsi di giocare sempre responsabilmente senza mettere in pericolo la propria situazione economica.

FAQ Tipi di scommesse calcio

Qual è il riferimento temporale di una scommessa su una singola partita?

Le scommesse sulle partite di calcio fanno sempre riferimento ai 90 minuti regolamentari. Nel caso di partite di competizioni ad eliminazione diretta arrivata all’extratime, se il risultato su cui si è scommesso matura durante i tempi supplementari, la giocata non è comunque considerata vincente.

Generalmente vale lo stesso discorso anche per le giocate sull’evento (marcatore, cartellini) ma in questo caso lo scenario può variare a seconda dei bookmaker, che comunque specificano l’arco di validità di una scommessa.

Cosa succede se l’evento su cui si è scommesso viene rinviato o sospeso?

In caso di rinvio/sospensione di una partita gli scenari possono essere molteplici e variano dalla tempistica della decisione. Per esempio: se una sfida è stata posticipata per maltempo o per altre ragioni prima del fischio di inizio resterà valida ai fini della scommessa se recuperata entro 72 ore: diversamente da ciò nel caso di schedina singola sara rimborsato l’importo mentre in caso di schedina multipla la quota sarà abbassata a 1.00.

Se una sfida è stata rinviata durante lo svolgimento del match i verdetti già acquisiti prima della sospensione (esempio over 2,5 giocato su in una partita sul punteggio di 3-0 prima dell’interruzione) restano all’interno della schedina e sono dunque da considerarsi vincenti.

Se invece prima della sospensione il verdetto su cui si e scommesso non si è ancora concretizzato (esempio 1 giocato su una partita sospesa sul punteggio di 0-0) la scommessa sarà ancora in gioco: laddove si dovesse superare la soglia di 72 ore in caso di singola si procederà al rimborso dell’importo giocato mentre in caso di multipla la quota non sarà considerata nel moltiplicatore finale.

Qual è il modo migliore per scommettere sul calcio?

A questa domanda non vi è una risposta univoca: molto varia in base alla sensibilità e alle conoscenze del singolo giocatore. Di base tenersi informati in merito agli eventi su cui si decide di scommettere e al loro contesto può sicuramente aiutare nel fare scelte consapevoli e di conseguenza nell’aumento delle chance di vittoria.

Bisogna sempre e comunque sottolineare che il primo criterio è quello di giocare responsabilmente poiché non esistono ricette esatte per vincere.