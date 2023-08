In questo articolo i lettori possono trovare i pronostici Svizzera - Spagna accompagnati da un confronto quote e info utili per scommettere sul match.

I nostri esperti di scommesse sportive online mettono a disposizione dei lettori i migliori pronostici Svizzera - Spagna attraverso confronto quote e consigli utili per scommettere sul prossimo match degli ottavi di finale della fase ad eliminazione diretta dei Mondiali femminili di calcio.

Sarà l’Eden Park Outer Oval di Auckland ad ospitare alle ore 7 (ora italiana) il primo degli ottavi di finale in programma per questa Coppa del Mondo femminile.

A partire da oggi si inizia a fare sul serio. Lo storico stadio neozelandese, impianto nato e concepito per cricket prima, e per il rugby poi, sarà il suggestivo teatro della sfida tra Svizzera e Spagna. Le spagnole, nonostante abbiano perso malamente l’ultima partita del girone per 4 a 0 contro il Giappone, partono leggermente con i favori del pronostico. Le elvetiche, dal canto loro, non vogliono sicuramente stare a guardare, avendo vinto meritatamente il Gruppo A senza subire alcuna rete.

I nostri pronostici Svizzera - Spagna

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per conoscere le quote aggiornate in tempo reale, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali di ciascun operatore.

I nostri pronostici Svizzera - Spagna bet365 Sisal William Hill Esther Gonzalez primo marcatore 4,50 4,50 4,50 Risultato esatto 0-2 6,00 5,75 5,50 Svizzera segna nel 1° tempo 3,75 3,80 3,75

Scommettere su Svizzera - Spagna

Attraverso un rapido confronto quote appare subito evidente come le favorite dai pronostici Svizzera - Spagna sia La Roja guidata da Jorge Vilda. Poco prima del fischio di inizio del match, infatti, Sisal e William Hill la vittoria improbabile della squadra elvetica a 9.00, addirittura 9.50 su bet365. Insomma, tutti i migliori siti scommesse reputano difficile il passaggio ai quarti del team guidato da Inka Grings. Difficile, ma non impossibile. Si sa, nel mondo del pallone tutto può succedere e le sorprese sono sempre dietro l'angolo (o dietro il corner). Per rimanere aggiornati sulle quote in tempo reale è possibile consultare i portali ufficiali dei bookmaker online dove aprire un conto di gioco (solo maggiorenni) ed iniziare a scommettere sui Mondiali Femminili di Calcio. Ulteriori informazioni sulla registrazione a bet365, codice bonus disponibile all'iscrizione, e sulle promozioni di altri operatori è possibile consultare le nostre pagine dedicate.

Dalla Andalusia con furore

Magro bottino finora per Esther Gonzalez. Dopo aver segnato all’esordio nella vittoria per 3 a 0 contro il Costa Rica, l’andalusa è rimasta a secco nelle due gare successive. Nata ad Huescàr, Esther Gonzalez si avvicina al calcio fin da giovanissima. Passata al Real Madrid nel 2021, ha finora segnato più di 30 gol con i blancos. C’è quindi grande voglia di riscatto per l’attaccante classe ’92. Motivo per cui la quota come prima marcatrice per i pronostici Svizzera - Spagna risulta piuttosto interessante.

Scommessa 1: Esther Gonzalez primo marcatore: 4,50 con bet365

Furie rosse: quarti di finale possibili

Las rojas guidate in panchina da Jorge Vilda hanno tutte le carte in regola per conquistare i quarti di finale. Non a caso sono le favorire dai pronostici Svizzera - Spagna per il passaggio ai quarti. Al sesto posto nel ranking, sono alla loro seconda partecipazione in assoluto ad un Campionato del mondo femminile. Grazie alla presenza in rosa di veterane come Alexia Putellas e Jenni Hermoso, ma anche a nuovi innesti come la 19enne Salma Paralluelo, le spagnole vogliono fare la storia in Australia e Nuova Zelanda. Con il Barcellona femminile vincitore di due delle tre ultime Champions League, l’ascesa del calcio spagnolo è sicuramente realtà.

Scommessa 2: Risultato esatto, vittoria Spagna 0-2: 5.75 con Sisal

Elvetiche a caccia dei quarti

Dopo un deludente europeo, la Svizzera è pronta a riprovarci. Le elvetiche, guidate dalla leggenda del calcio tedesco femminile Inka Grings, si sono qualificate con pieno merito ai Mondiali femminili vincendo otto partite su dieci. La guida tecnica della Grings può sicuramente esaltare il gioco della punta di diamante delle svizzere, quella Ramona Bachmann che con 131 presenze e 57 reti, è la seconda marcatrice elvetica più prolifica di sempre. Sicuramente non saranno le favorite per il passaggio ai quarti di semifinale dai pronostici Svizzera - Spagna, ma occhio alle sorprese.

Scommessa 3: Svizzera segna nel 1° tempo: 3,75 con William Hill