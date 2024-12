Supercoppa Italiana, si avvicina la final four: Inter favorita, Juve, Milan e Atalanta inseguono

Nerazzurri avanti rispetto Juventus, Milan e Atalanta in vista della competizione in programma a Riyadh tra il 2 e il 6 gennaio

Manca ormai poco alla Supercoppa Italiana, giunta alla sua seconda edizione con il nuovo formato della final four. Tra il 2 e il 6 gennaio Inter, Juventus, Milan e Atalanta si contenderanno il trofeo in Arabia Saudita, a Riyadh.

Quote esatte al momento della pubblicazione e suscettibili di variazioni.

Nella prima semifinale in programma il 2 gennaio l’Inter campione uscente affronta l’Atalanta; nella seconda, in programma il giorno dopo si sfidano Juventus e Milan. Il 6 gennaio la finalissima.

Inter a caccia del quarto successo consecutivo

A partire favorita secondo i bookmaker è l’Inter, attuale detentrice del trofeo. La squadra di Simone Inzaghi (tecnico più titolato di sempre nella storia della competizione con 5 vittorie ottenute alla guida di Lazio e Inter) va a caccia di un successo che sarebbe storico per tanti motivi.

Nessuna squadra infatti è mai riuscita ad aggiudicarsi il trofeo per quattro volte consecutive. Inoltre in caso di vittoria i nerazzurri diventerebbero con 9 successi la squadra più vincente della competizione assieme alla Juventus.

La “Beneamata” arriva dunque all’appuntamento con grandi motivazioni e forte delle sue certezze tecnico-tattiche: tra le squadre in campo è quella che ha dimostrato negli ultimi anni una attitudine maggiore alle sfide dentro/fuori.

La Juventus sogna la decima

Non solo l’Inter: anche la Juventus ha un appuntamento con la storia. I bianconeri, che arrivano alla competizione in quanto detentori della Coppa Italia, tornano a disputare la manifestazione a 3 anni dalla finale persa 2-1 a Roma proprio contro l’Inter e decisa da un gol allo scadere di Alexis Sanchez.

Il club torinese, alla sua partecipazione numero 18 nel torneo, in questo momento è la squadra con più affermazioni, 9. Una vittoria consentirebbe ai bianconeri di raggiungere la “pietra miliare” dei dieci successi e di diventare la prima squadra nella storia del nostro calcio a raggiungere la doppia cifra in quanto a vittorie nelle principali competizione italiane.

Per la squadra di Motta la prima parte di stagione è stata a due facce: da un lato la grandissima solidità difensiva che ha consentito ai bianconeri di tenere una lunga imbattibilità in campionato; dall’altro grandi difficoltà in fase realizzativa. La Juventus, che ha perso per tutta la stagione i difensori Bremer e Cabal, potrebbe trovare nella Supercoppa e nell’adrenalina data da una vittoria, un punto di svolta nella stagione.

Milan e Atalanta outsider terribili

Anche se non sono considerate come le principali accreditate per la vittoria del trofeo, Milan e Atalanta (che partecipano rispettivamente in quanto vice-campione nazionale e finalista uscente di Coppa Italia) arrivano alla Final Four di Supercoppa Italiana consapevoli di giocarsi le loro chance.

La squadra di Fonseca sino ad ora in campionato non ha convinto granchè rivelandosi discontinua ma nelle partite importanti (si pensi al derby contro l’Inter o al successo contro il Real Madrid al Bernabeu) ha sempre fatto vedere ottimo piglio e contenuti tecnici. I rossoneri, che nella semifinale affrontano la Juventus, vorranno dire la loro.

L’Atalanta arriva invece all’appuntamento al culmine di un momento straordinario. La squadra di Gasperini dopo il trionfo nella scorsa Europa League continua la sua crescita: in questa prima fase della stagione sta dimostrando di aver fatto un ulteriore salto di qualità issandosi sin da subito nelle posizioni di vertice della classifica e facendosi valere anche in Champions.

La “Dea”, alla sua prima partecipazione in Supercoppa Italiana, arriva forte del suo percorso e del suo gioco e con la voglia di vincere ancora. Il 4-0 subito a inizio campionato dall’Inter è ormai un lontano ricordo: la semifinale contro i campioni d’Italia l’occasione per una rivincita.