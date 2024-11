QuiGioco streaming: guida per vedere le partite in diretta live

Tutte le info utili sul servizio di streaming QuiGioco: come funziona, quali match permette di vedere ma soprattutto come accedervi.

Il mercato delle scommesse italiano è in costante fermento, si sa, e non mancano costanti novità nel panorama del betting nostrano che spesso accoglie nuovi concessionari di gioco validi tanto quanto i pilastri storici. Uno di questi è QuiGioco, nuovo operatore made in Italy che permette ai nuovi utenti di usufruire di bonus benvenuto da sfruttare su un'offerta di gioco notevole con numerosi match delle leghe più importanti ma anche di quelle minori, i cui match possono essere seguiti anche in diretta. Si tratta infatti di uno dei siti scommesse con streaming che consente di seguire la trasmissione di eventi selezionati se si rispettano alcuni requisiti di cui si parlerà in questa pagina.

Come funziona lo streaming QuiGioco

Le scommesse live rivestono pari importanza di quelle pre-match e spesso sono la tipologia di giocata favorita dagli scommettitori più intrepidi ma anche e soprattutto da quei giocatori che magari stanno seguendo una partita in corso di svolgimento e vogliono pronosticare quale sarà la prossima azione. Oppure da coloro che vogliono coprire un mercato live dopo averci scommesso in modalità pre-match. Ecco dunque che la diretta degli eventi sportivi può tornare utile sia come supporto alle proprie scommesse, sia per il proprio intrattenimento. Visitando il nuovo portale gli utenti troveranno un servizio di streaming QuiGioco che permette di seguire la trasmissione di alcuni incontri selezionati in pochi semplici passaggi. Ecco quindi come funziona la diretta streaming sul sito:

Aprire un conto di gioco : il primo step per poter accedere alla diretta degli eventi naturalmente è la registrazione su QuiGioco, mentre se si è già iscritti sul portale, basterà effettuare l'accesso,

: il primo step per poter accedere alla diretta degli eventi naturalmente è la registrazione su QuiGioco, mentre se si è già iscritti sul portale, basterà effettuare l'accesso, Avere fondi sufficienti: per poter accedere al servizio di streaming è necessario avere del saldo disponibile sul proprio conto o comunque aver effettuato una scommessa nel lasso di tempo indicato dall'operatore;

per poter accedere al servizio di streaming è necessario avere del saldo disponibile sul proprio conto o comunque aver effettuato una scommessa nel lasso di tempo indicato dall'operatore; Accedere alla Live Suite : per poter scoprire quali sono i match che il bookmaker trasmetterà, basta accedere dal palinsesto delle Scommesse Live alla scheda "Live Suite", qui si troveranno i vari sport che offrono le giocate in tempo reale e per ultima l'icona della Diretta TV;

: per poter scoprire quali sono i match che il bookmaker trasmetterà, basta accedere dal palinsesto delle Scommesse Live alla scheda "Live Suite", qui si troveranno i vari sport che offrono le giocate in tempo reale e per ultima l'icona della Diretta TV; Scegliere la partita da vedere: dall'elenco disponibile sotto la Diretta TV QuiGioco l'utente può selezionare il match da vedere facendoci semplicemente clic.

QuiGioco: streaming e scommesse sportive

QuiGioco è uno dei più recenti siti di scommesse sportive online sul quale i giocatori (solo maggiorenni) possono aprire un conto di gioco ed usufruire delle diverse funzioni messe a disposizione. La Diretta Tv naturalmente non è l'unico servizio che questo bookmaker offre. Il palinsesto sportivo al quale attingere è davvero vasto e conta le discipline più popolari fino a quelle di nicchia con una vastissima gamma di mercati di scommessa disponibili. Come visto per usufruire dello streaming QuiGioco, così come per iniziare a scommettere online, occorre aprire un conto di gioco. La registrazione è incentivata ai nuovi utenti anche dalla presenza di interessanti iniziative di benvenuto e promozioni periodiche.

Bonus benvenuto scommesse

Come precedentemente menzionato, effettuando la registrazione sul portale e ricaricando il proprio conto di gioco, è possibile usufruire del servizio di streaming QuiGioco, ma non solo. All'iscrizione, infatti, il bookmaker permette di usufruire di un bonus benvenuto scommesse calcolato sul primo versamento qualificante effettuato. Ricordiamo inoltre la possibilità, in fase di creazione dell'account, di digitare un codice presentatore QuiGioco il quale spesso è legato ad offerte esclusive o bonus maggiorati.

Come scommettere live su QuiGioco

Lo streaming QuiGioco può rappresentare un utile supporto quando si scommette live su uno o più eventi. Questo, infatti, permette di seguire in presa diretta le partite o gli incontri sui quali i giocatori hanno puntato o intendono puntare per provare a pronosticare quale sarà il prossimo evento. Gli utenti possono trovare le scommesse live sul sito dell'operatore in una sezione apposita e separata, nella scheda Live appunto. Qui sono presenti ulteriori categorie quali

Live Suite

Multibet

Eventi Live

Multilive

Calendario

Statistiche Sport

Livescore

Naturalmente, proprio come accade per le tradizionali giocate pre-match, occorre avere dei fondi disponibili sul proprio conto di gioco per poter iniziare a scommettere live.

Palinsesto live QuiGioco e Diretta TV

Su quali sport è possibile scommettere live su QuiGioco? Il palinsesto sportivo dell'operatore per quel che riguarda gli eventi sui quali è possibile scommettere in diretta rispecchia in linea di massima l'offerta media del mercato. Ad avere la copertura maggiore indubbiamente è il Calcio a cui fa seguito Basket e Volley. Questi però non sono gli unici sport sui quali sono disponibili le scommesse live così come lo streaming QuiGioco ma si possono trovare

Calcio

Tennis

Basket

Volley

Freccette

Hockey su Ghiaccio

Snooker

Football Americano

Pallamano

I mercati di scommessa sono i principali con una copertura sicuramente più ridotta rispetto agli eventi pre-match ma comunque altamente soddisfacente ed inoltre è disponibile anche il cash out su molti incontri e mercati live.

Valutazioni sul servizio streaming QuiGioco

Per quanto riguarda QuiGioco, streaming e diretta TV sono disponibili sul portale dell'operatore solo per i giocatori registrati che abbiano un saldo positivo o che abbiano scommesso nell'ultimo periodo di tempo come da termini e condizioni del servizio. Si tratta di un utile strumento soprattutto per quegli scommettitori che preferiscono l'emozione del betting live rispetto allo studio più attento e meticoloso tipico delle giocate pre-match. La selezione degli eventi disponibili in Diretta TV non è tra le più ampie se paragonata all'offerta di altri siti scommesse con streaming più blasonati, ma rispecchia comunque il trend del mercato.

Pro

I vantaggi dello streaming QuiGioco sono presto detti: la possibilità di seguire alcuni eventi selezionati dall'operatore in presa diretta seguendo tutta l'azione della partita o gara live. Questo permette anche di scommettere in modo più consapevole sui match in corso di svolgimento poiché permette di monitorare l'andamento delle squadre o degli atleti e pronosticare la prossima azione con cognizione degli eventi.

Contro

Ad ogni lista dei pro segue naturalmente anche un elenco dei contro, e per quel che riguarda QuiGioco, streaming e diretta si può affermare che non sia poi così lunga. Sicuramente la copertura delle trasmissioni live potrebbe essere ampliata ma d'altronde è un discorso valido per la maggior parte dei siti di scommesse online i quali possono acquisire i diritti di trasmissione di pochi eventi selezionati. Inoltre accedere al servizio è estremamente semplice: basta essere utenti attivi del bookmaker e consultare i match in programma nella sezione Diretta TV.

Concludendo, la Diretta TV QuiGioco per lo streaming degli eventi sportivi rappresenta un servizio innovativo e di particolare utilità soprattutto per quegli scommettitori che amano il brivido dell'azione in diretta. Accedervi è facile e veloce, basta avere un conto di gioco confermato e dei fondi disponibili nel proprio saldo. Indubbiamente si tratta di uno strumento migliorabile con una programmazione più ampia ed eterogenea dato che al momento il ventaglio di incontri trasmessi in diretta non è ancora vicino all'offerta di grandi bookmaker. Tuttavia si tratta di un operatore giovane che saprà sicuramente migliorare la sua offerta in futuro.