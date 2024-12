Senza Amorim lo Sporting Lisbona è in crisi: Benfica e Porto alla riscossa per il titolo portoghese

Il club della capitale portoghese è in difficoltà dopo l’addio del tecnico in direzione Man United e le rivali ne approfittano: lo scenario

Con l’arrivo 4 anni fa sulla panchina di Ruben Amorim lo Sporting Lisbona ha vissuto una vera e propria “età dell’oro” mettendo i bastoni tra le ruote alle due egemoni portoghesi Porto e Benfica: i “Leões” hanno conquistato 2 delle ultime 4 edizioni del campionato e anche quest’anno sembravano ben avviati per poter vincere ancora.

L’addio del tecnico in direzione Manchester United sembra aver cambiato in negativo l’inerzia del club della capitale lusitana. Sotto la guida di Joao Pereira (promosso dalla squadra B) lo Sporting sta vivendo difficoltà mai sperimentate in questa stagione. Porto e Benfica, che inizialmente avevano perso un po’ di terreno, adesso sono ritornate prepotentemente alla ribalta.

La corsa al titolo è più aperta che mai.

Tra un difficile assestamento e i dubbi sul futuro di Gyökeres

In questo inizio di stagione con Amorim in panchina lo Sporting ha vinto le prime 11 partite di campionato e 3 su 4 in Champions, togliendosi anche lo sfizio di annichilire il Manchester City per 4-1. Dopo l’addio del tecnico, avvenuto nella partita vinta contro il Braga, lo Sporting ha perso smalto.

In campionato sono arrivate due sconfitte: se quella col Santa Clara, quarta forza del torneo poteva anche starci, la battuta d’arresto col Moreirense nell’ultimo match giocato e perso 2-1 dopo un iniziale vantaggio, suona come un campanello d’allarme. Anche in Champions League la squadra, che aveva conquistato 10 punti nelle prime 4 gare con Amorim in panca, è in difficoltà: due le sconfitte consecutive, il 5-1 casalingo subito contro l’Arsenal e il 2-1 esterno contro il Bruges.

Lo Sporting sembra essere dunque ancora scosso dall’addio del suo condottiero e potrebbe non essere l’unica partenza di un certo spessore. Anche l’attaccante Victor Gyökeres, uomo simbolo della squadra e già autore di 25 gol in tutte le competizioni, sembra poter partire già a gennaio con tante big d’Europa su di lui, compreso il Manchester United di Amorim. Non sarebbe certo una circostanza da poco.

Porto e Benfica tornano alla carica

In questo scenario Porto e Benfica, che sulla carta in termini di valori tecnici non sono certo inferiori allo Sporting, hanno ripreso fiducia. In particolare, il Benfica appare in grande forma: in serie positiva da 11 partite, ha battuto il Porto con un perentorio 4-1 e adesso ha solamente due punti in meno rispetto ai rivali cittadini ma con una partita ancora da recuperare contro il Nacional de Madeira. Trascinata dal talento di Di Maria e di altri giocatori di qualità come Kokcu, Akturkoglu e Pavlidis, la squadra guidata da Bruno Lage (subentrato a inizio settembre all’esonerato Schmidt) è già in corsia di sorpasso.

Anche i “Dragões” (nonostante il brutto tonfo nel “Clássico”) sono comunque sul pezzo: gli uomini guidati da Vitor Bruno si trovano a soli 2 punti dallo Sporting e ha trovato nel centravanti spagnolo Samu Omorodion e nell’esterno Galeno un duo formidabile capace di realizzare 18 gol in campionato. Il non essere riusciti a completare l’aggancio alla vetta per via del pareggio contro il Famalicão un piccolo rimpianto che non pregiudica però nulla in prospettiva.

Al momento per i bookmaker lo Sporting resta favorito ma il club di Lisbona sa che deve ritrovarsi in fretta, visto il livello della concorrenza.