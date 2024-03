Siti slot online: i migliori portali sicuri e con licenza AAMS in Italia

Analisi aggiornata dei migliori siti slot online sicuri in Italia: bonus, promozioni e top slot machine online.

I casinò online legali in Italia propongono ai propri utenti tanti giochi diversi. Le siti di slot machine sono tra i più presenti e ricercati. Ma non tutte le slot sono uguali, così come non è identico il servizio fornito dalle piattaforme che le ospitano.

Ecco perché bisogna conoscere bene il settore per scovare i migliori siti slot: in questa pagina verrà analizzato il panorama del gioco legale in italiano per identificare i siti migliori online con licenza AAMS.

Slot online e siti casinò con bonus benvenuto

Migliori 11 siti slot online Marzo 2024

Per stilare la lista dei migliori siti slot online italiani, sono stati presi in considerazione esclusivamente siti sicuri e approvati dall’ADM / AAMS:

888: con 500+ slots William Hill: con 700+ slots Netbet: con 1.500+ slots Leovegas: con 1.100+ slots bet365: con 400+ video slots Goldbet: con 1.900+ slots Lottomatica: con 1.800+ slots Bwin: con 500+ slots Sisal: con 900+ slots SNAI: con 300+ slots jackpot Planetwin365: con 1500+ slots

888 casinò slot

888 è uno dei siti di gioco d’azzardo online più noti in Italia. Iscrivendosi a questa piattaforma (autorizzata dall’ADM con la licenza GAD n° 15014), gli utenti hanno a propria disposizione 3 siti in 1.

Il casinò è caratterizzato da un colore verde, un design elegante ma semplice e una barra di navigazione laterale. Sulla sinistra, vengono quindi presentati i pulsanti che permettono all’utente di spostarsi fra le varie aree.

Per le slot machine è dedicata una zona speciale. Al suo interno si possono trovare più di 500 titoli diversi, presentati in aree tematiche.

Si apre con i “Giochi della settimana”. Qui vengono proposti titoli nuovi ogni 7 giorni: si tratta di una sorta di vetrina, utile a far conoscere agli utenti slot machine poco note o finite nel dimenticatoio. Dopo tutto, con centinaia di slot fra cui scegliere, è facile dimenticarsi di alcune opzioni.

Segue poi un’area dedicata alle “Novità” dove si possono trovare circa 10 slot machine aggiunte negli ultimi 10 giorni. Interessante la scelta di mostrare anche la cifra jackpot disponibile su ogni slot, tramite una pratica scritta in giallo sotto l’immagine in miniatura.

Più in basso, la zona dedicata alle slot esclusive. Si tratta delle migliori slot online di 888, selezionate con cura e disponibili esclusivamente su questo sito. Subito sotto, un’area dedicata alle slot più apprezzate “Popolari” e quelle con i premi più alti, ovvero “Jackpot”.

Bonus slot 888 casinò

Per le promo, oltre al bonus di benvenuto fino a 1.000€ (erogato nella misura del 100% del primo deposito) spendibile anche alle slot machine con requisito di puntata pari a 55 e 50 free spins in omaggio, ci sono anche promo dedicate esclusivamente alle slot.

Fra queste, spicca sicuramente ”Hello Monday”: questa promozione, attiva ogni lunedì fino al termine del periodo di validità (da verificare sul sito ufficiale), premia i giocatori con un numero variabile di giri gratis da 10 a 100 free spin in seguito a una ricarica di almeno 20€, utilizzando il codice promozionale MONDAY.

I giri gratis, validi solo su alcune delle migliori slot del sito, hanno una durata di 14 giorni e un limite massimo alle vincite di 15 €, accreditate come Bonus Casinò con requisiti di puntata pari a 30x entro 90 giorni. Per partecipare alla promo, bisogna effettuare una ricarica con uno dei metodi di pagamento del casinò esclusi Skrill o NETELLER.

Migliori slot online 888

Fra le migliori slot machine del casinò 888 si può citare uno dei titoli esclusivi della piattaforma: Millionaire Genie Slot Megaways. La slot presenta 5 rulli e fino a 117mila linee vincenti, con un jackpot progressivo che può essere vinto anche con una puntata minima, a fronte di un premio che può superare i 100.000 euro.

Il gioco include simboli wild e anche scatter. Con la comparsa di 3 o più simboli scatter sui rulli, si attivano le giocate gratis, che si svolgono con la stessa puntata per linea della giocata originale. Un'altra caratteristica distintiva è la giocata Bonus "Il palazzo del genio", che si attiva quando si trovano 3 simboli bonus sui rulli 2-3-4: all’interno di questo mini game, si svolgono due partite con moltiplicatori crescenti.

L’RTP medio di questa slot è del 96%. Per chi se lo stesse chiedendo, non è disponibile in modalità demo su questo casinò.

William Hill casino slot machine

William Hill è uno dei marchi più noti e dalla storia più lunga all’interno del settore del gioco d’azzardo online. Nella sfera digitale italiana, svolge la propria attività grazie alla licenza GAD ADM n° 15038.

Oltre alla sezione live e i classici giochi da carte e da tavolo, su William Hill si può trovare un’area del sito dedicata alle slot machine. In totale, si tratta di oltre 700 titoli, suddivisi in varie categorie:

Top slot Italia.

Slot popolari.

Slot classiche.

Slot da bar.

Slot gallina.

Crash Games.

Slot Blitz.

Slot Fire Blaze.

Slot Cash Collect.

Altri Giochi.

Questa suddivisione è molto utile per scremare l’enorme offerta di gioco. A questa si aggiunge lo strumento di ricerca, posto in alto a destra, che consente agli utenti di identificare specificamente il titolo di proprio interesse o tutte le slot parte di quella tipologia, cercando ad esempio la parole chiave “megaways”.

Bonus slot William Hill

A livello di bonus slot e casinò, la promo di benvenuto di William Hill offre ai nuovi utenti un pacchetto che include fino a 400 free spin e un bonus fino a 1.000€ sul primo deposito. L’offerta si articola in tre parti:

Immediatamente dopo la registrazione e la prima ricarica, i giocatori ricevono 200 free spin. Completando la verifica dell’account entro 96 ore dalla registrazione, si ricevono altri 200 free spin entro 48 ore dalla convalida. Il bonus cash fino a 1.000€ si sblocca giocando l'importo del bonus almeno 35 volte entro 7 giorni dalla registrazione. La promozione impone di effettuare un deposito minimo di 10€ entro 96 ore dalla registrazione per attivare i giri gratis: le eventuali vincite devono essere puntate 50 volte per convertirsi in bonus cash, con un massimo convertibile di 300€.

Oltre a questa offerta, si può consultare la sezione “Promozioni” (in alto a sinistra nella barra di navigazione) per consultare i bonus slot disponibili in questo momento. Di grande interesse, inoltre, anche il bonus fedeltà, William Hill Club.

Migliori slot machine William Hill

Fra le slot migliori online di WH casinò, vale la pena citare un titolo esclusivo, disponibile solo su questa piattaforma: "RoboCop: Cash Collect" è una slot sviluppata da Playtech, caratterizzata da una configurazione a 5 rulli e 30 linee di pagamento.

Questo gioco ha un RTP medio del 93,40% e una volatilità media, senza jackpot progressivo. Tra le funzionalità principali, si annoverano i simboli Wild, la funzione Cash Collect™, Free Spin e varie modalità bonus come la “funzione di spostamento” e quella “Partite Gratis OCP”.

Netbet slot casino

Netbet è il terzo miglior casinò per le slot online, grazie a un portfolio di gioco non vasto come quelli visti in precedenza ma sicuramente di alta qualità. A differenza di altri siti, il layout non è ottimizzato per mobile anche nella versione desktop.

Questo significa che la barra di navigazione è orizzontale e posta in alto al centro della pagina. Oltre allo strumento di ricerca, molto reattivo, gli utenti hanno quindi a disposizione una serie di pulsanti per filtrare le slot online in categorie come:

Fun bonus.

Megaways.

Sport.

Giochi bonus.

Animali.

e altre ancora…

A differenza di altri portali, Netbet permette di provare tantissime delle sue slot machine online in modalità demo. L’utente non deve far altro che selezionare l’opzione sull’immagine in miniatura per testare le slot machine con dei crediti virtuali.

Bonus slot Netbet

La promozione di benvenuto di NetBet Casinò si rivolge esclusivamente ai nuovi iscritti che completano la registrazione e la convalida dell’account. Questa offerta prevede un bonus proporzionale sui primi tre depositi di almeno 20€ ciascuno, utilizzando i codici promozionali specifici per ogni step: CASINO1 per il primo deposito, CASINO2 per il secondo e CASINO3 per il terzo.

Il bonus sul primo, secondo e il terzo deposito corrisponde al 100% dell'importo versato, fino a un massimo di 200€ per ciascun deposito, con requisiti di puntata pari a 40 volte l'importo del bonus + 200€ senza deposito per i clienti che si registrano con codice bonus "NETCAS". I giocatori hanno 30 giorni per soddisfare questi requisiti di puntata; altrimenti, il bonus e le eventuali vincite saranno considerati persi. È importante notare che solo alcune slot machine contribuiscono alla conversione del Fun Bonus in credito Bonus Reale, fino a un limite massimo di 600€.

La promozione prevede inoltre 20 giri gratis al giorno utilizzabili sulle slot machine valide. Eventuali vincite vengono considerate Fun Bonus e devono essere giocate 40 volte per trasformarsi in Bonus Reale, giocabile su tutti i giochi inclusi nella categoria Fun Bonus e convertibile in saldo reale fino a 25€ dopo essere stato puntato ancora una volta.

Inoltre, controllando la sezione “Promozioni”, gli utenti possono verificare di volta in volta la presenza di altre offerte e promo per le slot online.

Migliori slot online su Netbet

La top slot machine di Netbet casinò è Esqueleto Explosivo 2, slot tematica basata sul Giorno dei Morti (festa messicana). Questo gioco presenta una configurazione a 5 rulli e 3 linee, con 99 modalità di vincita.

Il gioco richiama la famosa festività con simboli che rappresentano teschi colorati, capaci di moltiplicare la vincita in progressione fino a 5 volte. La meccanica di gioco include un sistema di simboli a caduta, che sostituisce i simboli vincenti con nuovi, potenzialmente generando vincite consecutive. Il simbolo wild è rappresentato da un teschio dorato con occhiali da sole, capace di eliminare simboli adiacenti per aumentare le possibilità di vincita.

Il simbolo scatter, un teschio viola, attiva i giri gratuiti con almeno tre presenze, offrendo ulteriori giri gratis per 2 o più scatter durante il round bonus. Un moltiplicatore dinamico, visibile sotto i rulli, aumenta ad ogni giro vincente consecutivo. Questa slot è disponibile anche su mobile, ha un RTP intorno al 95% ed è disponibile anche gratis su Netbet.

Leovegas: siti slot mobile

Leovegas è uno dei migliori siti per le slot online da un punto di vista quantitativo e qualitativo. Si possono trovare infatti più di 1.100 titoli diversi, aggiornati settimanalmente, in una piattaforma mobile-responsive e con una grafica semplice ma efficace.

Questa sezione rappresenta il piatto forte del sito che altrimenti cede un po’ il passo rispetto alla concorrenza. Quasi tutti i titoli, inoltre, sono disponibili in versione gratuita. Gli utenti possono testare le slot machine in modalità demo.

I prospetti informativi per ogni slot machine non teme paragoni. Cliccando su ogni immagine in miniatura, è possibile leggere una descrizione dettagliata della slot machine, comprensiva di meccaniche di gioco, regolamento, simboli, linee vincenti, ecc.

Bonus benvenuto e offerte casinò Leovegas

L'offerta di benvenuto di LeoVegas prevede un bonus casinò fino a 1.500€ più 250 giri gratis, ed è riservata agli utenti che si registrano per la prima volta. La promo si articola in fasi: inizialmente, si ricevono 50 giri gratis senza deposito. Successivamente, si possono ricevere fino a 200 giri aggiuntivi e un bonus in denaro sui primi tre depositi, a fronte di una ricarica minima di 10€ per ciascuno step.

Gli utenti devono puntare l'importo del deposito 35 volte sulle slot del casinò per sbloccare il bonus corrispondente al 100% del primo deposito fino a un massimo di 350€, più 50 free spins per deposito. Questo step può essere ripetuto per i successivi due depositi, seguendo gli stessi passaggi ma con percentuali diverse e bonus diversi. È importante attivare l'offerta entro 14 giorni dalla registrazione (sezione “Bonus”, cliccando sulla relativa scheda) e soddisfare i requisiti di scommessa entro 7 giorni dal deposito. I bonus ottenuti sono reali, con un requisito di puntata pari a 1x (ovvero che diventano prelevabile dopo una puntata sola).

Inoltre, Leovegas è probabilmente uno dei siti slot con il maggior numero di bonus. Ogni fine settimana si possono trovare bonus deposito con giri gratuiti, oltre al programma fedeltà che prevede un sistema a punti, convertibili in bonus al raggiungimento di certe soglie.

Migliore slot machine Leovegas

Fra le migliaia di slot machine disponibili, una delle migliori è Sweet Bonanza di Pragmatic Play. Questa slot si caratterizza da una conformazione a 6 rulli e per una meccanica di gioco che non prevede linee di pagamento tradizionali, ma gruppi di 8 o più simboli corrispondenti, indipendentemente dalla loro posizione sui rulli.

Le caratteristiche principali includono la funzione "Tumble", che elimina i simboli vincenti permettendo a nuovi simboli di cadere dall'alto, generando potenzialmente ulteriori vincite. La modalità "Free Spins" si attiva con 4 o più simboli Scatter (lecca-lecca), e prevede 10 giri gratuiti, durante i quali possono apparire simboli "Candy Bomb" moltiplicatori, che aumentano le vincite da 2 a 100 volte.

La slot consente anche di attivare l'opzione "Ante Bet", che prevede un aumento della puntata di base a fronte di una maggiore possibilità di ottenere i giri gratis. "Sweet Bonanza" ha un RTP medio del 93,40% e una volatilità media.

Bet365

Pur essendo noto come uno dei bookmaker più importanti a livello internazionale, bet365 ha saputo adattare e arricchire la proposta di gioco nel corso degli anni. Questo significa che, attualmente, la piattaforma include anche una sezione casinò con tavoli dal vivo e slot online.

A livello puramente numerico, bet365 non ha la stessa proposta di Leovegas ma si possono comunque trovare decine e decine di titoli di alto profilo. La sezione è ottimizzata per mobile, con slot machine suddivise in varie categorie come:

Fire blaze.

Cash collect.

Jackpot.

Proprio in questa categoria, si possono trovare slot online con jackpot come King Blitz. Sempre presente la barra di ricerca, arricchita da una serie di filtri che permettono di scremare la proposta di gioco sulla base di diverse variabili.

Cliccando sull’icona “i” nell’immagine in miniatura, si aprirà una grafica molto moderna e chiara in cui vengono fornite informazioni di base sulla slot machine, fra cui:

Volatilità : che indica la distribuzione statistica di vincite fra frequenti e basse o rare e alte.

: che indica la distribuzione statistica di vincite fra frequenti e basse o rare e alte. Numero di rulli e linee.

Funzionalità extra.

RTP medio (ritorno medio al giocatore, calcolato su centinaia di migliaia di partite).

Bonus benvenuto e promo casinò slot bet365

Pur non essendoci molte promo ricorrenti se confrontato con altri siti slot, il casinò di bet365 propone un bonus di benvenuto interessante per gli appassionati di slot machine. La promo iniziale di bet365 prevede un bonus casinò solitamente sul deposito, oltre a possibili giri gratuiti.

Per accedere a questa offerta, i giocatori devono depositare secondo i termini e le condizioni e selezionare l'opzione “Richiedi” al momento del deposito. Successivamente, bisogna scommettere l'importo del bonus ricevuto un numero di volte indicato dall'operatore entro un lasso di tempo stabilito.

Slot online migliori bet365

La slot "Book of Sekhmet", fa parte delle bet365 Originals, e prevede funzioni extra come giri gratuiti e due jackpot progressivi. Ambientata davanti a un tempio sommerso dalla sabbia del deserto, questa slot presenta cinque rulli e dieci linee di pagamento fisse. Tra i simboli di maggiore valore ci sono l'esploratore, Sekhmet, l'ankh d'oro e lo scarabeo, mentre le carte da gioco 10, J, Q, K e A costituiscono quelli di valore inferiore. Il Libro di Sekhmet funge sia da simbolo wild che scatter.

La funzione “Giri Gratuiti” si attiva ottenendo tre o più simboli wild/scatter del Libro di Sekhmet. Inizialmente, prevede otto giri gratuiti, che possono essere estesi fino a un massimo di ottanta. Un simbolo normale viene scelto per espandersi sui rulli, aiutando a formare combinazioni vincenti. I jackpot progressivi Dual Drop, esclusivi di bet365, includono il Jackpot Settimanale e il Jackpot complessivo.

Con un RTP di circa il 96,20% "Book of Sekhmet" fa immergere in un'avventura egiziana con costi per spin che vanno da 0,20€ a 100€. Le combinazioni vincenti si formano allineando tre simboli corrispondenti da sinistra verso destra.

Goldbet: recensione siti slot

Goldbet è uno dei più importanti siti per il gioco d’azzardo legale in Italia. Si tratta di una piattaforma completa che include tutte le principali categorie di iGaming, a partire dalle scommesse sportive fino ad arrivare alle slot machine nel suo casinò.

A queste ultime è dedicata un’intera sezione, che ospita un totale di oltre 1.900 slot machine. La suddivisione in categorie è molto utile, oltre naturalmente allo strumento di ricerca posto in alto a sinistra.

Così, gli utenti possono scegliere fra queste tipologie di slot:

Novità.

Esclusiva.

Promo.

Fire blaze.

Age of the gods.

Crash game.

Jackpot.

Hot slot.

Slot bar.

Suggeriti.

Book of Ra.

Buy bonus.

Megaways.

Molto utile, inoltre, la possibilità di filtrare le slot machine online sulla base del fornitore che le ha sviluppate. La trasparenza di questo sito l’ha reso uno dei migliori siti slot online: per tutte le promozioni, i titoli parte del bonus sono inclusi nella sezione “Promo”, velocizzando la partecipazione anche agli utenti meno esperti.

Bonus slot online casinò Goldbet

GoldBet attualmente prevede un bonus di benvenuto casinò per i nuovi iscritti fino a 1.000€ in Play Bonus Slot + 250€ per chi si registra con codice promozionale. Per partecipare alla promo, bisogna registrarsi su GoldBet.it, inviare una copia fronte e retro di un documento d’identità per la convalida del conto ed effettuare un primo deposito di almeno 20€ (Skrill, Neteller e OnShop non sono considerati metodi di pagamento validi). Il bonus è pari al 100% del primo deposito fino a un massimo di 1.000€ ed è utilizzabile esclusivamente sulle slot del catalogo entro 3 giorni dalla ricezione.

Per sbloccare e convertire il Play Bonus in Real Bonus, è necessario rigiocare l’importo ricevuto 40 volte. Ogni euro di bonus casinò Goldbet giocato alle slot machine ha un coefficiente di partecipazione al wagering pari al 75%. Alla fine del rigioco, il saldo Play Bonus rimanente, fino a un massimo del 100% del bonus erogato, verrà convertito in Real Bonus, utilizzabile sulle slot del catalogo Goldbet.

Oltre a questo welcome bonus, nella sezione apposita si possono trovare tutte le altre promozioni fra cui Cash races, gare a montepremi, rimborsi, ecc.

Migliori slot online Goldbet

Tutte le migliori slot online di questo sito possono essere provate gratis, cliccando sul pulsante “DEMO” mostrato nell’immagine in miniatura di ogni gioco. Fra queste, una delle più interessanti è il titolo in esclusiva Goldbet, Picante Gold Blitz, con una grafica ambientata in Messico, tra peperoncini, sombreri e lingotti d'oro.

Il gioco si sviluppa su una griglia di 6 rulli e 4 file, con fino a 4096 modi per vincere. La caratteristica distintiva di questa slot è la possibilità per i giocatori di attivare le giocate gratuite o di optare per la modalità Gold Blitz™ con un “Buy in”.

La dinamica di gioco presenta anche simboli speciali, che possono attivare la “Funzione Incasso” nel caso in cui appaiano i relativi simboli sui rulli 1 e 6, assegnando i valori dei simboli Jackpot e Denaro moltiplicati per la puntata totale. I simboli Wild, presenti dal rullo 2 al 6 nella partita base e nei rulli 2, 3 e 4 durante le giocate gratuite, svolgono la funzione di jolly, sostituendo tutti i simboli ad eccezione di scatter, cash, jackpot e incasso.

La slot prevede anche simboli scatter, rappresentati da sombreri, che oltre a generare vincite attivano le partite gratuite o la modalità Gold Blitz™, con un numero di giri che varia in base al numero di Scatter ottenuti. Durante le partite gratis è possibile trovare moltiplicatori aggiuntivi, mentre la modalità Gold Blitz™ garantisce la presenza esclusiva di simboli “incasso”, “denaro” e “jackpot”.

Lottomatica

Questo è uno dei brand più famosi in Italia se si parla di gioco d’azzardo. Nel corso degli anni, si è adattato alle nuove necessità di mercato, lanciando una piattaforma online nella quale si possono trovare giochi di ogni tipo.

Recentemente, è entrato a far parte del gruppo GBO che gestisce anche il già citato Goldbet. Si tratta, al momento, di due siti sostanzialmente identici fra loro, accomunati da bonus, proposta di gioco e struttura. L’unico aspetto che differenzia queste due piattaforme è la grafica e la colorazione dei pulsanti e del resto del sito.

Ne consegue che, a livello di portfolio, anche Lottomatica ha più di 1.800 slot machine diverse, suddivise per categorie e per provider che hanno sviluppato il titolo. Anche in questo caso, gli utenti hanno la possibilità di testare le slot online senza rischio in modalità “Demo”.

Bonus casinò Lottomatica - promo slot

L'offerta di benvenuto del casinò di Lottomatica è simile alla promo Goldbet e consiste in un play bonus slot fino a 2.000€, calcolato sul 100% del primo deposito + 250€ per chi si registra con codice promozionale. Il Play Bonus ottenuto è utilizzabile entro 3 giorni dalla ricezione esclusivamente sulle slot presenti nel catalogo dedicato.

Per convertire il Play Bonus in saldo reale prelevabile, denominato Real Bonus, il giocatore deve soddisfare requisiti di puntata pari a 40 volte l'importo del Play Bonus ricevuto. Ogni euro di Play Bonus giocato contribuisce al 75% verso il raggiungimento del requisito di puntata. Superate queste condizioni, l'eventuale saldo Play Bonus restante diventa un Real Bonus, con un limite massimo pari al 100% del Play Bonus iniziale.

In aggiunta a questo pacchetto bonus, sono previsti altri 500€ di bonus slot senza deposito per tutti gli utenti che completano la registrazione al casinò con SPID.

Le offerte descritte sopra sono limitate agli utenti che si registrano per la prima volta sul sito. Chi si è già iscritto ha invece a sua disposizione un’area dedicata alle promo in cui è possibile trovare tutte le offerte settimanali, comprensive di termini e condizioni, spiegazioni, esempi ed eventuali codici promo.

Slot migliori Lottomatica

Le slot esclusive di Goldbet e Lottomatica sono 3: una è già stata citata in precedenza, mentre un altro titolo di grande interesse è Genie’s Arabian Riches, una slot machine in cui il genio della lampada è il protagonista.

Sviluppata da Neon Valley Studios in collaborazione con Games Global, è una slot machine online che presenta una griglia formata da 6 rulli per 5 file e utilizza un meccanismo di pagamento a dispersione, che attiva una vincita quando almeno 8 simboli corrispondenti appaiono in qualsiasi posizione. Questa slot è una di quelle “a cascata”, in cui eventuali combinazioni di simboli vincenti scompaiono, facendo spazio così a nuovi simboli.

L’RTP (Return to Player) si attesta attorno al 96%, con un tasso di hit del 24% (percentuale media di giro vincente) e una volatilità alta, con puntate che possono variare da 0,20€ a 120€ per spin. La slot non presenta simboli Wild ma ha funzionalità extra come i MultiChase Rolling Multipliers, che assegnano moltiplicatori casuali da x2 a x100 su ogni simbolo moltiplicatore in una vincita, e i giri gratuiti, potenziati da un moltiplicatore che può aumentare fino a x20.

Gli utenti hanno anche la possibilità di acquistare i giri gratuiti, che permettono agli utenti di entrare direttamente nella modalità bonus, a fronte di una vincita pari a 50 volte la puntata. Durante i giri gratuiti, i moltiplicatori accumulati possono incrementare significativamente le vincite, con un potenziale massimo di vittoria fino a 15.000 volte la scommessa iniziale.

Bwin casinò slot

Bwin è un altro sito che ha lanciato la propria attività sulle scommesse sportive, spostandosi progressivamente verso altri ambiti dell’iGaming, abbracciando anche bingo e casinò. Da questo punto di vista, la sezione slot è formata da oltre 500 titoli diversi.

Il layout del sito è ottimizzato per dispositivi mobile. La pagina dedicata alle slot machine è suddivisa in varie sezioni:

Nuove.

Cash races.

Top.

Jackpot.

Esclusivi.

Megaways.

e altri ancora.

Purtroppo, al momento non è possibile testare le slot machine di Bwin in modo gratuito. Per giocare, sarà quindi necessario effettuare un deposito e avere del denaro reale disponibile all’interno del proprio saldo personale.

Cliccando sulla “i” dell’immagine in miniatura, è possibile consultare alcune informazioni sulle slot machine. Attualmente, non tutti i dati sono stati aggiornati e per questo non è possibile sapere dati come RTP, volatilità e funzionalità extra in maniera sintetica tramite questo pulsante.

Bonus casinò slot online Bwin

L'offerta di benvenuto proposta da bwin Italia S.r.l. è dedicata ai nuovi clienti che si registrano sulla piattaforma e offre un bonus casinò del 100% sul primo deposito, fino a un massimo di 200€, oltre a 50 free spin utilizzabili sulla slot Book of Ra Deluxe. Per partecipare, l'utente deve registrarsi su bwin.it, convalidare il proprio account di gioco inviando un documento d'identità ed effettuare un primo deposito di almeno 10€ utilizzando uno dei metodi di pagamento (esclusi Skrill/Neteller/OnShop).

Il bonus casinò ottenuto deve essere puntato 35 volte nel casinò di bwin per poter diventare prelevabile. I requisiti di scommessa devono essere soddisfatti entro 7 giorni dal primo deposito. I giri gratis, del valore di 0,10€ ciascuno, sono disponibili per 7 giorni e le vincite devono essere scommesse 10 volte prima di poter essere prelevate.

Oltre a questa promo, si possono trovare diverse cash races e drops & wins nella sezione denominata “Bonus”. Trattandosi di promozioni ricorrenti, spesso modificate a cadenza settimanale, si consiglia di dare un’occhiata sul sito ufficiale per avere info più aggiornate.

Migliore slot machine su Bwin

"Book of Bwin" è una slot machine esclusiva ispirata al tema dell'Egitto antico ed è composta da 5 rulli e 10 linee di vincita. Tra le sue caratteristiche principali spiccano la possibilità di ottenere giri gratuiti. Il gioco si attiva quando compaiono almeno 3 simboli scatter del libro su qualsiasi posizione dei rulli, dando accesso a un numero di giri gratuiti variabile da 8 a 12, accompagnati da un simbolo in espansione al centro della schermata.

Gli utenti, alla fine delle partite gratis, possono ripuntare l'importo vinto grazie alla funzionalità “Scommessa”, con la chance di raddoppiare le proprie vincite (rischiando di perderle) oppure incassare subito la cifra. La configurazione delle puntate e delle linee di vincita è flessibile, permettendo una piena personalizzazione in base alle preferenze del giocatore. Le vincite vengono calcolate in base a una tabella dei pagamenti che premia le combinazioni di simboli corrispondenti, aggiornando il saldo totale e visualizzando l'importo vinto al termine di ogni giro.

La slot include anche l'opzione di spin automatico, che consente di impostare una serie di giri automatici secondo criteri specifici scelti dal giocatore. "Book of Bwin" non presenta simboli wild nella sua meccanica di base o nei giri gratuiti, ma ha il gioco bonus del jackpot The Big One, attivabile in qualsiasi momento e capace di offrire vincite significative attraverso una varietà di jackpot progressivi.

Il ritorno teorico al giocatore (RTP) di "Book of Bwin" è del 93,94%, con un contributo al jackpot del 1,88%.

Sisal

Sisal Matchpoint è un altro nome noto nel settore dell’iGaming italiano. Attivo da anni nell’ambito delle scommesse sportive, ora presenta un portale completo a 360° all’interno del quale è possibile soddisfare qualsiasi esigenza.

Nel casinò si possono trovare più di 900 slot machine diverse, suddivise per tipologia tramite una grafica piuttosto efficace in:

Top.

Esclusiva.

Hot slot.

Drops&Wins.

Slot da bar.

Jackpot.

Fun bonus.

Per tutte le slot machine viene fornito un ricco prospetto informativo, nel quale sono presentate le info principali sulla slot online come numero di rulli, linee vincenti, meccaniche di gioco e RTP.

Bonus casinò di benvenuto Sisal

Il bonus di benvenuto offerto da Sisal per il casinò è progettato per accogliere nuovi utenti con 2.50€ di bonus, oltre a un bonus senza deposito immediato di 5.000€ per il gioco esclusivo "Salva il Bottino".

Per accedere a questa offerta, gli utenti devono registrarsi su Sisal entro 30 giorni dalla loro registrazione e seguire una procedura specifica che prevede l’iscrizione tramite link in questa pagina durante la registrazione, l'invio del documento di identità per la verifica e un primo deposito di almeno 20€.

Il bonus corrisponde ad un’offerta max fino a 250€ e deve essere utilizzato rispettando le condizioni della promo. Questo bonus viene accreditato dopo la validazione del documento di identità e la prima ricarica, con tempi di accredito che variano a seconda della sequenza di completamento dei requisiti. In aggiunta, il bonus immediato di 5.000€ per "Salva il Bottino" permette agli utenti di scoprire un gioco esclusivo di Sisal che offre la possibilità di convertire il bottino salvato in bonus scommesse.

Le condizioni di utilizzo del Fun Bonus prevedono un wagering di 40 volte l'importo ricevuto, con un limite di conversione massimo. Questo bonus ha una validità di 7 giorni dall'accredito e può essere impiegato su specifiche slot indicate da Sisal, escluse alcune come Starbust e Rainwobmania. Le vincite ottenute con il Fun Bonus non sono prelevabili direttamente ma contribuiscono fino al completamento del wagering.

Oltre al welcome bonus, gli utenti possono scoprire tante promo settimanali con bonus casinò “Gioca e ricevi”, spesso collegate al sistema premiale basato sui Sisal points, convertibili in premi di vario tipo.

Slot migliore Sisal

Fra i tanti titoli disponibili, si può parlare di una slot online presente solo su questa piattaforma: "Book of Desert". Questa slot è stata sviluppata da Next Digital ed è ambientata anch’essa nell'Egitto antico, tra piramidi e tesori nascosti.

Con una struttura a 5 rulli, 3 righe e 10 linee di pagamento attive da sinistra a destra, il gioco si distingue per la sua alta volatilità. I simboli rappresentano elementi caratteristici dell'antica mitologia egizia e variano per valore, andando dalle tradizionali carte da gioco fino a figure storiche come la maschera di Anubi, il cobra dorato, la mummia, Cleopatra e l'esploratore.

Un elemento distintivo di "Book of Desert" è il simbolo del libro dorato del deserto, che funge sia da Wild che da Scatter. Come Wild, può sostituire altri simboli per completare combinazioni vincenti, mentre come Scatter attiva i giri gratuiti se ne appaiono almeno tre sui rulli. Durante i giri gratuiti, un simbolo magico viene scelto in modo randomico e si espande sui rulli, creando linee vincenti indipendentemente dalla posizione, (c’è anche la possibilità di riattivare ulteriori giri gratuiti).

Un altro simbolo speciale è la Piramide, che viene raccolta all’interno di scrigni speciali e può moltiplicare le vincite fino a sei volte, con un sistema di accumulo che varia in base alla puntata selezionata e viene resettato a ogni sessione di gioco.

SNAI casinò

Un altro dei pilastri nel gioco legale in Italia. Snai offre un sito di gioco che include scommesse sportive, giochi virtuali, casinò live e naturalmente anche centinaia di slot machines.

Dal punto di vista dei filtri e delle modalità di selezione, Snai è senza dubbio fra i migliori siti online, perché consente agli utenti di scremare il proprio portfolio in base a un’ampia serie di fattori, fra cui:

Numero di linee (con un cursore trascinabile).

Volatilità.

Provider.

Meccanica di gioco (megaways, rulli a cascata, ecc.).

Compatibilità su dispositivi mobile.

Su questa piattaforma si possono trovare anche slot VLT e titoli sviluppati da importanti nomi del settore iGaming, fra cui 1x2 Gaming, Betsoft, Big Time Gaming, Netent, Playtech e Yggdrasil.

Bonus benvenuto casinò Snai

Il bonus di benvenuto offerto da Snai prevede un accredito primo deposito fino a un massimo di 1.000€, accompagnato da un bonus aggiuntivo di 15€ gratis senza deposito. Per accedere a questo incentivo, i giocatori devono utilizzare il codice promozionale durante la procedura di registrazione o al momento della ricarica.

Il bonus ricevuto viene accreditato sotto forma di fun bonus e va rigiocato 20 volte entro un periodo di 10 giorni per essere convertito in bonus cash, cioè in fondi prelevabili. Ciò significa che l'importo del bonus deve essere puntato sui giochi qualificanti del casinò per soddisfare i requisiti di puntata.

Vale la pena ricordare che i giochi contribuiscono in modo variabile al soddisfacimento dei requisiti di puntata: per esempio, la maggior parte delle slot (escluse quelle con jackpot) e i giochi arcade contribuiscono al 100%, mentre altri titoli come quelli della sezione Hold'em o il blackjack hanno percentuali di contribuzione inferiori.

Per quanto riguarda il bonus senza deposito, questo viene assegnato subito dopo la registrazione e l'invio del documento d'identità, composto da 5€ per testare i giochi del casinò blu, 5€ per le slot rosa e ulteriori 5€ per le scommesse sportive, per un totale di 15€.

Oltre a questo, nella sezione bonus si possono trovare tantissime offerte. A differenza di altri siti slot, Snai permette di filtrare le promo in base alla tipologia e alla sezione del sito.

Slot online migliori su Snai

Tutte le slot del sito sono disponibili anche in formato gratuito demo. Gli utenti possono quindi testarle liberamente per trovare quella più adatta ai propri gusti. Fra le migliori slot online c’è sicuramente "Halloween Fortune". Questo titolo del produttore Playtech si immerge nell'atmosfera di Halloween con uno scenario gotico e personaggi femminili.

Caratterizzata da 20 linee di pagamento, la slot dispone di una volatilità medio bassa, (vincite frequenti ma moderate). Questo gioco non presenta un jackpot ma introduce una modalità bonus unica, "Witches' Brew Bonus", che si attiva con il simbolo del calderone.

I giocatori selezionano una strega per vincere un numero variabile di giri gratuiti e un moltiplicatore per le vincite durante questi giri. L’RTP medio è superiore al 95%.

Planetwin365 casinò slot

Planetwin 365 è un operatore di rilevanza internazionale che svolge la sua attività anche in Italia con la licenza ADM GAD n° 15242. All’interno del sito si possono trovare varie tipologie di giochi fra cui slot machine, giochi da casinò e scommesse sportive.

Attualmente, sono presenti più di 3.200 giochi diversi, suddivisi per categoria come:

Novità.

Jackpot.

Megaways.

Drops & Wins.

La suddivisione in sezioni permette agli utenti di trovare in modo rapido i titoli che fanno parte delle promozioni. Questo denota una certa attenzione verso l’esperienza utente, facilitando la vita ai meno esperti.

Promozione bonus benvenuto casinò Planetwin

Il bonus di benvenuto casinò di Planetwin offerto è del 100% sul primo deposito fino a un massimo di 1.000€ + 365 Free Spins su Book of Dead, ed è disponibile solo per i nuovi utenti che si registrano su planetwin365.it ed effettuano il loro primo deposito utilizzando i metodi di pagamento qualificanti.

Il bonus richiede che l'utente giochi l'ammontare del primo deposito 35 volte sui giochi slot specificati escludendo alcuni titoli, entro 20 giorni dalla registrazione. Inoltre, è previsto anche un "Fun Bonus" legato ai primi tre depositi, convertibile in "Real bonus" basato sulle vincite ottenute dai free spins su "Book of Dead", con requisiti di scommessa specifici per la conversione. I giri gratis devono essere utilizzati entro 72 ore dall'attivazione e il "Real bonus" ottenuto deve essere utilizzato entro 3 giorni.

Oltre al welcome bonus casinò, utilizzabile alle slot machine, Planetwin propone varie promozioni come cash race per le slot Playson, rimborsi sulle slot della settimana e altro ancora.

Migliori slot Planetwin

Ci sono così tanti titoli che è meglio andare sul sicuro e parlare di "Book of Dead". Questa è una slot machine sviluppata da Play'n GO. La caratteristica principale di questo gioco è il simbolo della tomba, che agisce sia come wild che come scatter.

Quando appaiono almeno 3 di questi simboli sui rulli, si attivano i giri gratis. Prima di iniziare i giri gratuiti, viene scelto a caso un simbolo che diventerà speciale, che si espanderà e creerà linee vincenti, indipendentemente dalla loro posizione.

Riassumendo, la slot presenta 5 rulli, 3 righe, 10 linee di pagamento e una volatilità medio bassa, adatta a vari tipi di giocatori. Il gioco è ottimizzato per dispositivi mobili, permettendo agli utenti di giocare comodamente da smartphone o tablet.

Tipi di slot machine disponibili online

Le slot machine possono essere categorizzate in centinaia di modi diversi. Per dare le informazioni di base su questo tipo di gioco, vale la pena parlare delle principali:

Slot a tema : varie epoche della storia, frutta, opere letterarie, film… Le slot machine possono essere ispirate a vari temi. Snai permette di filtrare i titoli anche sulla base di questo elemento, così gli utenti possono scoprire i giochi più adatti alle proprie caratteristiche.

: varie epoche della storia, frutta, opere letterarie, film… Le slot machine possono essere ispirate a vari temi. Snai permette di filtrare i titoli anche sulla base di questo elemento, così gli utenti possono scoprire i giochi più adatti alle proprie caratteristiche. Slot multi-payline : aumentano la frequenza di vincita offrendo più linee di pagamento rispetto alle tradizionali slot a linea singola. Queste linee possono variare in forma, incluse configurazioni orizzontali, verticali, diagonali o a zig-zag. In alcuni casi, come ad esempio Book of Dead, i giocatori possono selezionare il numero di linee da attivare e l'importo da scommettere per linea.

: aumentano la frequenza di vincita offrendo più linee di pagamento rispetto alle tradizionali slot a linea singola. Queste linee possono variare in forma, incluse configurazioni orizzontali, verticali, diagonali o a zig-zag. In alcuni casi, come ad esempio Book of Dead, i giocatori possono selezionare il numero di linee da attivare e l'importo da scommettere per linea. Slot con free spin : le slot machine con giri gratis o free spin prevedono l’assegnazione di partite gratis, in numero variabile, durante le quali gli utenti possono vincere denaro vero. Spesso, prevedono moltiplicatori crescenti e si attivano con 3 o più simboli “Scatter” sui rulli (maggiori info a riguardo nella sezione dedicata al glossario).

: le slot machine con giri gratis o free spin prevedono l’assegnazione di partite gratis, in numero variabile, durante le quali gli utenti possono vincere denaro vero. Spesso, prevedono moltiplicatori crescenti e si attivano con 3 o più simboli “Scatter” sui rulli (maggiori info a riguardo nella sezione dedicata al glossario). Rulli gemelli : hanno due o più rulli che si sincronizzano ad ogni spin, mostrando gli stessi simboli e aumentando la frequenza delle vincite.

: hanno due o più rulli che si sincronizzano ad ogni spin, mostrando gli stessi simboli e aumentando la frequenza delle vincite. Megaways : sono slot machine online caratterizzate da un numero enorme potenziale di linee vincenti (in molti casi si parla di 117.649 opzioni diverse). Il loro funzionamento si basa su di un meccanismo che cambia il numero di simboli su ogni rullo ad ogni spin. Sviluppate inizialmente da Big Time Gaming, queste slot variano i simboli per rullo da due a sette (o anche di più), aumentando così le possibili combinazioni vincenti e rendendo meno ripetitivo il gameplay.

: sono slot machine online caratterizzate da un numero enorme potenziale di linee vincenti (in molti casi si parla di 117.649 opzioni diverse). Il loro funzionamento si basa su di un meccanismo che cambia il numero di simboli su ogni rullo ad ogni spin. Sviluppate inizialmente da Big Time Gaming, queste slot variano i simboli per rullo da due a sette (o anche di più), aumentando così le possibili combinazioni vincenti e rendendo meno ripetitivo il gameplay. Puntate aggiuntive : permettono ai giocatori di incrementare la loro puntata base per attivare funzionalità speciali o aumentare le probabilità di vincita. Questa opzione, spesso chiamata "bet feature" o "bonus bet", può sbloccare moltiplicatori più elevati, maggiori possibilità di accedere a giochi bonus, o incrementare il numero di simboli wild o scatter. Questo significa che il provider deve fornire due RTP distinti per la modalità di gioco standard e per le puntate aggiuntive.

: permettono ai giocatori di incrementare la loro puntata base per attivare funzionalità speciali o aumentare le probabilità di vincita. Questa opzione, spesso chiamata "bet feature" o "bonus bet", può sbloccare moltiplicatori più elevati, maggiori possibilità di accedere a giochi bonus, o incrementare il numero di simboli wild o scatter. Questo significa che il provider deve fornire due RTP distinti per la modalità di gioco standard e per le puntate aggiuntive. Moltiplicatore crescente : una funzione che aumenta il moltiplicatore di vincita durante il gioco, solitamente se si realizzano almeno 2 combinazioni vincenti consecutive o se si verificano determinati eventi nel gioco, come l’attivazione della funzione “giri gratuiti”. Questi moltiplicatori possono aumentare progressivamente, di un’unità per ogni giro vincente, e crescere indefinitamente o fino a un limite prestabilito (ad esempio Gonzo’s Quest Megaways prevede un moltiplicatore di vincita anche nelle partite standard a 3 livelli, ovvero 1x, 3x e 5x).

: una funzione che aumenta il moltiplicatore di vincita durante il gioco, solitamente se si realizzano almeno 2 combinazioni vincenti consecutive o se si verificano determinati eventi nel gioco, come l’attivazione della funzione “giri gratuiti”. Questi moltiplicatori possono aumentare progressivamente, di un’unità per ogni giro vincente, e crescere indefinitamente o fino a un limite prestabilito (ad esempio Gonzo’s Quest Megaways prevede un moltiplicatore di vincita anche nelle partite standard a 3 livelli, ovvero 1x, 3x e 5x). Bonus game : avendo appena parlato di moltiplicatore crescente, vale la pena spendere qualche parola per i bonus game all’interno delle slot online. Si tratta di giochi all’interno del gioco, attivati spesso con un certo numero di simboli scatter o avendo accumulato un numero variabile di monete o altri simboli. Il gioco si attiva in automatico e segue spesso dinamiche diverse rispetto a quello classico.

: avendo appena parlato di moltiplicatore crescente, vale la pena spendere qualche parola per i bonus game all’interno delle slot online. Si tratta di giochi all’interno del gioco, attivati spesso con un certo numero di simboli scatter o avendo accumulato un numero variabile di monete o altri simboli. Il gioco si attiva in automatico e segue spesso dinamiche diverse rispetto a quello classico. Vincite bidirezionali : solitamente, le linee vincenti delle slot machine partono da sinistra e si muovono verso destra, seguendo sequenze di simboli identici. Nelle slot bidirezionali, le linee possono essere considerate vincenti anche nella direzione opposta, così da rendere meno prevedibile l’andamento del gioco.

: solitamente, le linee vincenti delle slot machine partono da sinistra e si muovono verso destra, seguendo sequenze di simboli identici. Nelle slot bidirezionali, le linee possono essere considerate vincenti anche nella direzione opposta, così da rendere meno prevedibile l’andamento del gioco. Raddoppio : le slot con raddoppio permettono all’utente di scegliere se rischiare la vincita maturata fino a quel momento, avendo la possibilità di raddoppiare la cifra ottenuta fino a quel momento.

: le slot con raddoppio permettono all’utente di scegliere se rischiare la vincita maturata fino a quel momento, avendo la possibilità di raddoppiare la cifra ottenuta fino a quel momento. Respin : funzionalità speciale delle slot machine che consente ai giocatori di pagare un extra per far girare nuovamente uno o più rulli dopo che il primo spin si è concluso. Questa opzione offre la possibilità di completare combinazioni vincenti o di accedere a bonus e giochi speciali. Il costo del respin è calcolato in base alle vincite potenziali e varia in funzione della situazione del gioco. In alcuni casi, questa funzione non viene attivata da un pagamento ma in automatico (spesso a seguito di una lunga sequenza in perdita).

: funzionalità speciale delle slot machine che consente ai giocatori di pagare un extra per far girare nuovamente uno o più rulli dopo che il primo spin si è concluso. Questa opzione offre la possibilità di completare combinazioni vincenti o di accedere a bonus e giochi speciali. Il costo del respin è calcolato in base alle vincite potenziali e varia in funzione della situazione del gioco. In alcuni casi, questa funzione non viene attivata da un pagamento ma in automatico (spesso a seguito di una lunga sequenza in perdita). Slot con rulli in espansione : questo tipo di slot ha la capacità di aumentare il numero di righe o rulli durante il gioco, modificando la configurazione della griglia di gioco originale. Questo meccanismo si attiva attraverso specifiche combinazioni di simboli o in determinate fasi del gioco, come nelle partite bonus. L'espansione dei rulli incrementa le possibili linee vincenti e può portare a premi maggiori.

: questo tipo di slot ha la capacità di aumentare il numero di righe o rulli durante il gioco, modificando la configurazione della griglia di gioco originale. Questo meccanismo si attiva attraverso specifiche combinazioni di simboli o in determinate fasi del gioco, come nelle partite bonus. L'espansione dei rulli incrementa le possibili linee vincenti e può portare a premi maggiori. Slot classiche : note anche come slot a 3 rulli, sono il formato tradizionale delle slot machine nate per replicare le prime versioni meccaniche. Caratterizzate da una configurazione semplice, solitamente dispongono di 3 rulli e una linea di pagamento orizzontale centrale. Questi giochi tendono a utilizzare simboli tradizionali come frutti, bar, campane e 7 fortunati. Le slot classiche sono rinomate per la loro semplicità di gioco e per le regole chiare, adatte agli utenti alle prime armi.

: note anche come slot a 3 rulli, sono il formato tradizionale delle slot machine nate per replicare le prime versioni meccaniche. Caratterizzate da una configurazione semplice, solitamente dispongono di 3 rulli e una linea di pagamento orizzontale centrale. Questi giochi tendono a utilizzare simboli tradizionali come frutti, bar, campane e 7 fortunati. Le slot classiche sono rinomate per la loro semplicità di gioco e per le regole chiare, adatte agli utenti alle prime armi. Cluster pays : sono una tipologia di slot machine che si allontana dal concetto tradizionale di linee di pagamento. Invece di allineare i simboli su linee predeterminate, i giocatori possono vincere se si formano dei gruppi (o cluster) di simboli uguali e vicini tra loro, orizzontalmente e/o verticalmente. Il numero minimo di simboli necessari per formare un cluster vincente varia da gioco a gioco.

: sono una tipologia di slot machine che si allontana dal concetto tradizionale di linee di pagamento. Invece di allineare i simboli su linee predeterminate, i giocatori possono vincere se si formano dei gruppi (o cluster) di simboli uguali e vicini tra loro, orizzontalmente e/o verticalmente. Il numero minimo di simboli necessari per formare un cluster vincente varia da gioco a gioco. Slot con jackpot progressivo : questi titoli presentano un premio in denaro in crescita continua, il quale aumenta ad ogni puntata (in percentuale variabile). Questo jackpot può essere collegato a una singola slot o a diverse presente su vari siti slot, aumentando così potenzialmente il valore del montepremi fino a oltre 1 milione di euro.

: questi titoli presentano un premio in denaro in crescita continua, il quale aumenta ad ogni puntata (in percentuale variabile). Questo jackpot può essere collegato a una singola slot o a diverse presente su vari siti slot, aumentando così potenzialmente il valore del montepremi fino a oltre 1 milione di euro. Modalità a cascata : note anche come tumbling reels, sono un tipo di slot machine in cui i simboli vincenti vengono eliminati dal quadro di gioco dopo ogni vincita, permettendo a nuovi simboli di fare la loro entrata dall’alto per riempire gli spazi vuoti. Questo meccanismo può generare reazioni a catena con numerose vincite consecutive, fino a quando non ci sono più combinazioni vincenti.

: note anche come tumbling reels, sono un tipo di slot machine in cui i simboli vincenti vengono eliminati dal quadro di gioco dopo ogni vincita, permettendo a nuovi simboli di fare la loro entrata dall’alto per riempire gli spazi vuoti. Questo meccanismo può generare reazioni a catena con numerose vincite consecutive, fino a quando non ci sono più combinazioni vincenti. Simboli impilati : presentano simboli che possono apparire uno sopra l'altro su un rullo, occupandolo parzialmente o completamente. Questa funzionalità aumenta le probabilità che lo stesso simbolo compaia in più posizioni sul rullo, facilitando la formazione di combinazioni vincenti. I simboli impilati possono essere standard o speciali, come wild o scatter, e la loro presenza può attivare la funzione bonus.

: presentano simboli che possono apparire uno sopra l'altro su un rullo, occupandolo parzialmente o completamente. Questa funzionalità aumenta le probabilità che lo stesso simbolo compaia in più posizioni sul rullo, facilitando la formazione di combinazioni vincenti. I simboli impilati possono essere standard o speciali, come wild o scatter, e la loro presenza può attivare la funzione bonus. Video slot : con questo termine si fa riferimento in maniera generica alle slot che mostrano i simboli su una schermata in formato digitale invece che tramite meccanica. Rientrano quindi in questa categoria sia le slot online che quelle legali presenti in molti esercizi commerciali in Italia.

: con questo termine si fa riferimento in maniera generica alle slot che mostrano i simboli su una schermata in formato digitale invece che tramite meccanica. Rientrano quindi in questa categoria sia le slot online che quelle legali presenti in molti esercizi commerciali in Italia. Slot VLT: le Video Lottery Terminals (VLT) sono macchine da gioco che permettono agli utenti di scommettere su giochi d'azzardo su video, simili alle slot machine. A differenza delle slot tradizionali, che determinano i risultati attraverso un generatore di numeri casuali interno (RNG), le VLT sono collegate a un sistema centrale che gestisce il gioco e determina i risultati. Questo sistema permette di offrire una vasta gamma di giochi su un'unica macchina, inclusi video poker, bingo e slot. Le VLT sono spesso trovate in casinò autorizzati, sale giochi e in alcuni casi, in locali come bar o tabaccherie. Il montepremi è calcolato su base percentuale delle giocate totali raccolte dalla rete di VLT collegate ai server autorizzati dall’Agenzia Dogane e Monopoli.

Cosa sapere per valutare le slot online: glossario

RTP (Return To Player o ritorno al giocatore): è un valore espresso in percentuale che indica quanto denaro puntata in una slot viene restituito ai giocatori nel lungo termine. Un RTP del 96% significa che per ogni 100 euro giocati, 96 euro vengono teoricamente restituiti in vincite. In Italia, le normative dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) stabiliscono un RTP minimo del 90% per le slot machine. L’RTP è determinato da analisi matematiche e deve essere certificato da enti indipendenti, rappresentando una media teorica calcolata su milioni di giri. A cadenza mensile o trimestrale, tutti i siti slot online autorizzati in Italia devono pubblicare le probabilità di vincita, mostrando in tabelle chiare e trasparenti le percentuali di vincita per ogni singolo gioco e slot online nei mesi precedenti.

(Return To Player o ritorno al giocatore): è un valore espresso in percentuale che indica quanto denaro puntata in una slot viene restituito ai giocatori nel lungo termine. Un RTP del 96% significa che per ogni 100 euro giocati, 96 euro vengono teoricamente restituiti in vincite. In Italia, le normative dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) stabiliscono un RTP minimo del 90% per le slot machine. L’RTP è determinato da analisi matematiche e deve essere certificato da enti indipendenti, rappresentando una media teorica calcolata su milioni di giri. A cadenza mensile o trimestrale, tutti i siti slot online autorizzati in Italia devono pubblicare le probabilità di vincita, mostrando in tabelle chiare e trasparenti le percentuali di vincita per ogni singolo gioco e slot online nei mesi precedenti. RNG (Random Number Generator o generatore di numeri casuali): è un algoritmo che produce sequenze di numeri senza alcuno schema prevedibile, a garanzia dell'equità e dell'imprevedibilità nei giochi d'azzardo. Nei casinò online e nelle slot machine, l'RNG determina casualmente l'esito di ogni giro dei rulli, lancio di dadi o distribuzione di carte, assicurando che ogni evento di gioco sia completamente indipendente dagli altri e non manipolabile. In Italia, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) richiede che tutti i sistemi di gioco che utilizzano RNG siano certificati, attraverso test effettuati da laboratori indipendenti.

(Random Number Generator o generatore di numeri casuali): è un algoritmo che produce sequenze di numeri senza alcuno schema prevedibile, a garanzia dell'equità e dell'imprevedibilità nei giochi d'azzardo. Nei casinò online e nelle slot machine, l'RNG determina casualmente l'esito di ogni giro dei rulli, lancio di dadi o distribuzione di carte, assicurando che ogni evento di gioco sia completamente indipendente dagli altri e non manipolabile. In Italia, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) richiede che tutti i sistemi di gioco che utilizzano RNG siano certificati, attraverso test effettuati da laboratori indipendenti. Volatilità / Varianza : nelle slot machine indica il livello di rischio associato al gioco, poiché rappresenta in modo numerico la frequenza e l'entità delle vincite. Slot ad alta volatilità tendono a offrire vincite ad alto importo ma meno frequenti. Al contrario, slot a bassa volatilità presentano vincite più piccole ma più regolari, adatte a chi ha un profilo di rischio minore. La volatilità non influisce sul RTP complessivo del gioco, ma determina come vengono distribuite le vincite nel tempo. La scelta tra slot ad alta o bassa volatilità dipende dalle preferenze personali del giocatore e dalla sua strategia di gioco.

: nelle slot machine indica il livello di rischio associato al gioco, poiché rappresenta in modo numerico la frequenza e l'entità delle vincite. Slot ad alta volatilità tendono a offrire vincite ad alto importo ma meno frequenti. Al contrario, slot a bassa volatilità presentano vincite più piccole ma più regolari, adatte a chi ha un profilo di rischio minore. La volatilità non influisce sul RTP complessivo del gioco, ma determina come vengono distribuite le vincite nel tempo. La scelta tra slot ad alta o bassa volatilità dipende dalle preferenze personali del giocatore e dalla sua strategia di gioco. Linee di pagamento (Paylines) : percorsi predefiniti sui rulli, lungo i quali si devono allineare simboli uguali per generare una vincita. Inizialmente, le linee vincenti erano esclusivamente orizzontali, ma nel tempo e a seconda del gioco hanno assunto conformazioni verticali, diagonali e a zigzag, aumentando la varietà delle possibili combinazioni vincenti. Il numero di linee di pagamento varia ampiamente da una slot all'altra, con alcune macchine che offrono poche linee fisse e altre che presentano centinaia o addirittura migliaia di modi di vincere, come le Megaways. I giocatori possono spesso scegliere quante linee attivare per giro, facendo variare sia la puntata totale sia le probabilità di uscita di combinazioni vincenti.

: percorsi predefiniti sui rulli, lungo i quali si devono allineare simboli uguali per generare una vincita. Inizialmente, le linee vincenti erano esclusivamente orizzontali, ma nel tempo e a seconda del gioco hanno assunto conformazioni verticali, diagonali e a zigzag, aumentando la varietà delle possibili combinazioni vincenti. Il numero di linee di pagamento varia ampiamente da una slot all'altra, con alcune macchine che offrono poche linee fisse e altre che presentano centinaia o addirittura migliaia di modi di vincere, come le Megaways. I giocatori possono spesso scegliere quante linee attivare per giro, facendo variare sia la puntata totale sia le probabilità di uscita di combinazioni vincenti. Simboli Wild e Scatter : sono elementi grafici nelle slot machine che hanno lo scopo di aumentare le possibilità di vincita e arricchire l'esperienza di gioco. I simboli Wild possono sostituirsi a quasi tutti gli altri simboli del gioco, facilitando la formazione di combinazioni vincenti lungo le linee di pagamento. Possono anche offrire funzionalità aggiuntive come moltiplicatori di vincita o la capacità di espandersi coprendo interi rulli. Invece, i simboli Scatter attivano premi o funzionalità bonus, come i giri gratuiti, quando fanno la loro comparsa sui rulli, indipendentemente dalla loro posizione nelle linee di pagamento.

: sono elementi grafici nelle slot machine che hanno lo scopo di aumentare le possibilità di vincita e arricchire l'esperienza di gioco. I simboli Wild possono sostituirsi a quasi tutti gli altri simboli del gioco, facilitando la formazione di combinazioni vincenti lungo le linee di pagamento. Possono anche offrire funzionalità aggiuntive come moltiplicatori di vincita o la capacità di espandersi coprendo interi rulli. Invece, i simboli Scatter attivano premi o funzionalità bonus, come i giri gratuiti, quando fanno la loro comparsa sui rulli, indipendentemente dalla loro posizione nelle linee di pagamento. Bet Max (puntata massima) : opzione disponibile nelle slot machine che permette di scommettere l'importo massimo consentito su un singolo spin. Attivando la funzione Bet Max, il giocatore imposta automaticamente la scommessa al valore più alto possibile per ogni linea di pagamento attiva e avvia un giro.

: opzione disponibile nelle slot machine che permette di scommettere l'importo massimo consentito su un singolo spin. Attivando la funzione Bet Max, il giocatore imposta automaticamente la scommessa al valore più alto possibile per ogni linea di pagamento attiva e avvia un giro. Bet Min (puntata minima) : la puntata minima è l’esatto opposto della precedente e rappresenta la cifra più bassa spendibile su un singolo giro

: la puntata minima è l’esatto opposto della precedente e rappresenta la cifra più bassa spendibile su un singolo giro Paytable (tabella dei pagamenti) : componente fondamentale delle slot machine che fornisce informazioni dettagliate sui pagamenti associati a varie combinazioni di simboli. La paytable illustra il valore di ogni simbolo, spiegando quali sono quelli più importanti, come funzionano i simboli speciali come Wild e Scatter, e quali combinazioni attivano le funzioni bonus e i giri gratuiti.

: componente fondamentale delle slot machine che fornisce informazioni dettagliate sui pagamenti associati a varie combinazioni di simboli. La paytable illustra il valore di ogni simbolo, spiegando quali sono quelli più importanti, come funzionano i simboli speciali come Wild e Scatter, e quali combinazioni attivano le funzioni bonus e i giri gratuiti. Hit Frequency - frequenza di vincita : termine utilizzato nel mondo delle slot machine per descrivere quanto spesso ci si può aspettare una linea vincente durante il gioco. Espressa in percentuale, ad esempio, una slot con una frequenza di vincita del 25% teoricamente risulta vincente in media una volta ogni quattro giri. È importante notare che la hit frequency non specifica l'entità delle vincite, ma solo la loro frequenza. Pertanto, un gioco può avere una frequenza di vincita elevata con premi più piccoli o una bassa frequenza di vincita con premi più consistenti. Questo concetto è legato ma separato dall’RTP (Return To Player), che si riferisce alla percentuale totale di denaro scommesso che viene restituito ai giocatori nel tempo.

: termine utilizzato nel mondo delle slot machine per descrivere quanto spesso ci si può aspettare una linea vincente durante il gioco. Espressa in percentuale, ad esempio, una slot con una frequenza di vincita del 25% teoricamente risulta vincente in media una volta ogni quattro giri. È importante notare che la hit frequency non specifica l'entità delle vincite, ma solo la loro frequenza. Pertanto, un gioco può avere una frequenza di vincita elevata con premi più piccoli o una bassa frequenza di vincita con premi più consistenti. Questo concetto è legato ma separato dall’RTP (Return To Player), che si riferisce alla percentuale totale di denaro scommesso che viene restituito ai giocatori nel tempo. Modalità Autoplay (gioco automatico): una funzione disponibile in molte slot machine che permette ai giocatori di impostare un numero predeterminato di giri da effettuare automaticamente senza dover schiacciare manualmente il pulsante ad ogni spin. Attraverso questa opzione, è possibile specificare non solo il numero di giri automatici, ma anche limiti di perdita o vincita che, una volta raggiunti, bloccano automaticamente l'autoplay. Questa funzione è molto importante e utile nei bonus slot online che richiedono un grande volume di gioco, liberando così tempo utile per fare qualcos’altro agli utenti.

Migliori siti slot online - FAQ

Se una slot ha RTP del 90%, significa che giocando 10€ si vinceranno almeno 9€?

No, perché gli RTP vengono calcolati sulla base di una media di milioni di spin. Puntando 10€ non è possibile replicare lo stesso campione statistico. Ne consegue che l’RTP effettivo potrebbe variare verso l’alto o il basso rispetto alla media, in relazione alla volatilità e la varianza della singola slot online.

Bisogna pagare per iscriversi ai migliori siti slot online e giocare?

Non necessariamente. L’iscrizione ai siti slot autorizzati è gratuita al 100%. Per quanto riguarda le slot online, è possibile giocare gratuitamente in modalità demo o approfittando dei bonus senza deposito proposti da alcune piattaforme.

Come si riconosce un sito slot sicuro?

Per prima cosa bisogna verificare che si tratti di un portale autorizzato dall’ADM. Si può controllare verificando se il dominio è presente nella lista ufficiale sul sito dell’Agenzia Dogane e Monopoli. Altri fattori rilevanti sono la presenza di strumenti per il Gioco responsabile e la pubblicazione delle probabilità di vincita delle slot e di altri giochi.