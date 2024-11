Sistema di scommesse: cos'è e come funziona

In questo articolo tutto quello che c’è da sapere sulle scommesse a sistema: dal funzionamento alle varianti

Il sistema di scommesse rappresenta una tipologia di gioco un po’ più elaborata e complessa rispetto alle classiche schedine singole e multiple. In questo articolo una spiegazione dettagliata su come funziona un sistema di scommesse.

Cos'è un Sistema di scommesse nel calcio?

Un sistema di scommesse nel calcio è una strategia che riguarda la combinazione di multiple all’interno di una singola schedina. Gli eventi inseriti all’interno della schedina (che deve avere un minimo di tre eventi) sono giocati tra di loro in più combinazioni: in questo modo non è necessario riuscire a pronosticare tutte le selezioni per ottenere una vincita.

I sistemi offrono un più ampio margine di sicurezza nella scommessa esito finale 1X2 rispetto alle multiple, permettendo di ottenere una vincita anche in caso di uno o più pronostici errati. Ciò non toglie che le giocate a sistema non garantiscano certezza assoluta di vincita e dunque vale sempre il criterio di gioco responsabile.

Sistemi di scommesse più conosciuti

Trixie

Prevede la selezione di tre eventi e si compone di quattro scommesse in totale: tre doppie e una tripla. Anche solo due risultati corretti possono garantire una vincita.

Yankee

Si basa su quattro eventi, generando undici scommesse diverse: sei doppie, quattro triple e una quadrupla. Questo sistema aumenta le probabilità di vincita rispetto al Trixie, ma richiede una serie di risultati favorevoli.

Heinz

Comprende sei eventi diversi, risultando in ben 57 scommesse: 15 doppie, 20 triple, 15 quadruple, 6 quintupli e una sestupla. È un sistema complesso e generalmente dispendioso.

Differenza tra Multipla e Sistema

Sebbene entrambe le schedine siano accomunate dalla presenza di più eventi scommesse multiple e i sistemi presentano delle differenze.

Nella scommessa multipla infatti sono combinate due o più selezioni in un'unica puntata. Per vincere, è necessario che tutti gli esiti scelti si realizzino. Nel sistema di scommesse le selezioni multiple vengono organizzate in combinazioni che consentono vincite parziali anche se non tutti gli esiti sono corretti. Nel sistema le probabilità di perdere vengono dunque ridotte anche se non del tutto eliminate.

Migliori bookmaker calcio sistema di scommesse

Altre tipologie di scommesse

FAQ Sistema di scommesse

Cos'è un sistema di scommesse?

Un sistema di scommesse è una strategia che consiste di suddividere più giocate interconnesse all’interno di una schedina, in modo tale che non tutte le scommesse debbano risultare vincenti per ottenere un ritorno economico. Questo consente di ridurre i rischi di perdita a fronte di una diminuzione della vincita potenziale.

Come si calcola la vincita in un sistema di scommesse?

La vincita in un sistema di scommesse dipende dalle combinazioni di giocate che risultano vincenti. Ogni sistema ha una struttura specifica che determina quante combinazioni portano a un ritorno e quale sarà l'importo del premio. Per ottenere una valutazione accurata, può essere utile utilizzare calcolatrici di scommesse online o applicazioni fornite dai bookmaker.

Qual è la differenza tra una scommessa multipla e un sistema di scommesse?

Nella scommessa multipla bisogna combinare due o più selezioni in un'unica puntata. Per vincere, è necessario che tutti gli esiti scelti si verifichino correttamente. Nel sistema di scommesse, invece, vengono combinate più selezioni in un insieme di multiple più piccole: questo consente di ridurre il rischio complessivo poiché a differenza della multipla vi è un margine di errore consentito..