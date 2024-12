Serie B, caos nella lotta salvezza: chi rischia di più la retrocessione in C?

Con 17 squadre in 11 punti può succedere di tutto ma in questo momento cinque club sembrano essere molto in difficoltà

Dalla quarta piazza occupata dalla Cremonese alla ventesima posizione del Cittadella vi sono 11 punti: la lotta per evitare la retrocessione in Serie C è potenzialmente aperta a tutti gli scenari, ivi compresi quelli che alla vigilia sembravano impensabili.

Questa edizione della Serie B sta viaggiando a due velocità con il terzetto di testa composto da Sassuolo, Pisa e Spezia che sembra fare un altro campionato mentre le restanti squadre faticano a trovare continuità. In questo momento ci sono cinque compagini che per motivi diversi, sembrano essere maggiormente a rischio di altre.

Cittadella

Vedere il club granata, solitamente sempre molto competitivo, all'ultimo posto dopo 17 giornate fa oggettivamente impressione. Sin da subito il Cittadella è apparso in enorme difficoltà arrivando addirittura ad esonerare l'allenatore, circostanza rarissima all'interno del club padovano. L'arrivo di Dal Canto al posto di Gorini non ha migliorato di molto la situazione: il Cittadella non vince da un mese e mezzo e le acque della classifica restano torbide.

Bisogna invertire la rotta e le giornate di campionato che passano in tal senso fanno stringere il tempo. Inoltre resta la sensazione che servirà un intervento sul mercato per rinforzare la rosa. Sebbene il club padovano sia uno dei migliori modelli di calcio professionistico in Italia, a questo giro il rischio di una clamorosa retrocessione resta alto.

Südtirol

Anche il club altoatesino, ultimo in classifica assieme al Cittadella, sta vivendo delle difficoltà. Rispetto ai primi due campionati, che pur con alti e bassi (soprattutto il secondo, visto che il primo era stato chiuso con un piazzamento ai playoff) erano stati di livello, quest'anno invece le cose stanno girando male e sono ben 2 gli allenatori ad essere stati esonerati.

L'arrivo dell'ex Verona Marco Zaffaroni al posto di Federico Valente, che aveva iniziato la stagione, non ha sortito gli effetti sperati: il Südtirol dall'8 dicembre ha deciso di affidarsi a Fabrizio Castori, tecnico che nel contesto della cadetteria ha spesso realizzato grandi imprese. Questa salvezza al momento si prospetta parecchio proibitiva, anche per un eccellente tecnico come lo è l'ex Carpi e Salernitana tra le altre. Serve una scossa, visto che la vittoria manca ormai da 2 mesi, e anche un bomber che segni con regolarità.

Cosenza

Tolta la stagione 20/21, nella quale fu comunque ripescato per il fallimento del Chievo, il club calabrese è riuscito sempre a salvarsi andando spesso contro ogni pronostico con delle vere e proprie imprese. A questo giro per il Cosenza la situazione sembra essere un po' più complicata. La squadra di Alvini, per quanto relativamente solida, fatica a trovare incisività offensiva e continuità di risultato: la vittoria manca da un mese e mezzo e questo ritmo al momento non può certo bastare.

Il livello della concorrenza, considerato che al momento all'interno della stessa vi sono addirittura due squadre retrocesse dalla A come Salernitana e Frosinone e squadre costruite per altri obiettivi come la Sampdoria, è alto come mai lo era stato nel recente passato. Il ritorno in Serie C ad oggi è un rischio concreto

Reggiana

Anche gli emiliani fanno enorme fatica a trovare continuità di risultato e rispetto alla scorsa stagione hanno fatto un piccolo passo indietro. Come il Cosenza anche i granata hanno dimostrato di essere una squadra solida ma non sempre capace di incidere in termini offensivi.

In un certo senso la loro situazione è speculare a quella del club calabrese: la concorrenza è spietata come non mai e diventa determinante alzare l’asticella della produzione offensiva e delle prestazioni.

Mantova

Se il campionato finisse oggi il club lombardo sarebbe salvo senza passare nemmeno dai playout. L’inizio di stagione della squadra di Possanzini, promossa dopo una brillante cavalcata in C lo scorso anno, era stato molto convincente ma nell’ultimo mese e mezzo il calo di performance è stato netto.

Negli ultimi due mesi è arrivata solamente una vittoria, seppur prestigiosa, contro una squadra di spessore come la Cremonese: per il resto due sconfitte e tre pareggi. Il Mantova gioca bene a calcio e ha buon piglio ma non sempre riesce a incidere. Nel pacchetto di mischia per evitare la retrocessione ci sono tante squadre più esperte e/o attrezzate. Il ritmo attuale al momento potrebbe non bastare.