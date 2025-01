Serie B, lotta promozione diretta: Sassuolo, Pisa e Spezia sempre più favorite

Con i neroverdi in fuga le squadre di Filippo Inzaghi e Luca D’Angelo si giocano la seconda piazza: lo scenario

La lotta per la promozione diretta in Serie B sembra essere già indirizzata e in modo diverso rispetto alle attese della vigilia. Solamente il Sassuolo, primo a 46 punti dopo 20 giornate, ha effettivamente rispettato le aspettative.

Le altre squadre, dalle "neoretrocesse" Frosinone e Salernitana a Cremonese, Sampdoria e Palermo hanno deluso e sono ben lontane dalla possibilità di arrivare nelle prime due posizioni.

A giocarsi invece la seconda piazza in questo momento due rivelazioni del campionato: il Pisa di Pippo Inzaghi secondo a 43 punti e lo Spezia guidato da Luca D’Angelo che segue a 38 lunghezze.

Il Pisa sogna la A ma lo Spezia può comunque crederci

Partiti come outsider nella lotta per la promozione in Serie A i nerazzurri toscani sin da subito hanno fatto vedere ottime cose sotto la guida di Pippo Inzaghi, tecnico che in cadetteria ha sempre fatto molto bene.

Trascinato dal talento di Tramoni e dall’emergente Lind, il Pisa ha dimostrato di essere una squadra propositiva ed organizzata, capace di imporre il suo ritmo su qualunque avversario. L’imminente rientro del talentuoso fantasista mancino Moruţan dopo il lungo stop, aumenta ulteriormente il potenziale di una rosa talentuosa e al tempo stesso esperta.

A insidiare il secondo posto dei toscani vi è lo Spezia del grande ex tecnico nerazzurro Luca D’Angelo. Dopo la sofferta salvezza dello scorso anno non tutti si attendevano un campionato di vertice da parte dei liguri che, al contrario, hanno dato una grande dimostrazione di consistenza.

I bianconeri fanno della solidità difensiva la loro dote principale, come testimoniato dai 13 gol subiti, che rendono lo Spezia la miglior retroguardia della cadetteria in un contesto nel quale emergono anche le doti dei singoli. Lo conferma il rendimento dei fratelli Salvatore e Francesco Pio Esposito, stelle di una squadra che può contare su profili esperti come Soleri, Vignali, Mateju, Nagy.. giusto per citarne alcuni.

Nelle ultime due uscite lo Spezia ha raccolto un solo punto ma quanto fatto in questa prima parte di campionato fa pensare che il club ligure vorrà riprendere sul solco tracciato a inizio stagione e ridurre il gap di 5 punti dal Pisa o eventualmente allungare sulle altre inseguitrici.

Le altre squadre al momento fanno molta fatica: la Cremonese, che ha uno degli organici migliori sulla carta, sembra quella che può maggiormente sperare di andare in Serie A anche se più via playoff. Serve però un cambio di passo urgente anche perché in caso di uno scarto dai 14 punti in su tra la terza e la quarta classificata, la post-season non verrebbe giocata e le prime 3 andrebbero direttamentein Serie A.