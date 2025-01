La lotta salvezza di A entra nel vivo: Monza nei guai ma rischiano tante altre squadre

Con 10 squadre in 10 punti nessuno può dirsi al sicuro: lo scenario alla fine della prima parte di campionato

Dopo la fine del girone d’andata la lotta salvezza resta aperta ad ogni possibile scenario per via di una classifica corta come non mai.

Dal decimo posto occupato dalla Roma all’ultimo in cui staziona il Monza, ci sono 10 punti nei quali sono racchiuse 10 squadre. I giallorossi, in ripresa dopo l’arrivo di Ranieri, sembrano destinati prestissimo a prendere margine ma per le altre squadre la situazione non è assolutamente semplice.

Monza, Venezia, Lecce e Cagliari le più pericolanti

In questo momento la squadra che sembra decisamente più a rischio è il Monza. Il club brianzolo ha chiuso il suo girone d’andata in fondo alla classifica a 10 punti, vincendo una sola partita e accumulando una distanza dal terzultimo posto di 7 lunghezze. Lo scarso rendimento della squadra ha portato la dirigenza ad esonerare Nesta per ingaggiare Bocchetti ma nelle prime due uscite l’arrivo dell’ex tecnico del Verona non ha ancora sortito grandi effetti.

Anche il Venezia, attualmente penultimo in classifica a 14 punti, si conferma in piena bagarre: va comunque sottolineato che la squadra di Di Francesco, sulla carta una delle meno attrezzate a livello di organico, sta crescendo con il passare delle giornate sotto il profilo delle prestazioni.

Al terzultimo posto in questo momento ci sono appaiate Lecce e Cagliari, a quota 17. I salentini dopo l’arrivo di Giampaolo al posto di Gotti hanno mostrato qualche segnale di crescita; la squadra di Nicola invece ha viaggiato a corrente alternata rendendo un po’ meno rispetto al suo potenziale.

Tante squadre coinvolte

Monza, Venezia, Lecce e Cagliari non sono certo le uniche che rischiano. Tra le squadre che mirano alla salvezza, nessuna è riuscita fino ad ora ad accumulare un margine troppo consistente. Basta dunque poco per ritrovarsi nelle ultime tre posizioni.

Como (18 punti) Parma e Verona (entrambe invece a 19 lunghezze) hanno alternato buone performance a prestazioni decisamente meno buone, soprattutto gli scaligeri. Il tasso tecnico più elevato in termini di singoli rispetto a quello delle concorrenti sicuramente può essere un fattore positivo ma da solo non basta: serve una maggiore continuità.

Continuità che deve essere ritrovata anche dall’Empoli di D’Aversa, che, dopo un buonissimo inizio e pur confermando di essere una squadra di carattere, non vince da praticamente un mese in campionato. Il ruolino di marcia dei toscani (che hanno conquistato 20 punti) resta buono ma la strada da fare è ancora tanta.

Chi invece deve cambiare proprio passo è il Torino di Vanoli. L’inizio di stagione brillante dei granata faceva pensare ad un campionato di tenore diverso ma al momento sono solamente 4 i punti di distanza dalla zona retrocessione. Il club torinese, complice anche l’infortunio gravissimo a Zapata, ha perso molto smalto e deve ritrovarsi in fretta. Il potenziale per mettersi a distanza la zona retrocessione c’è ma senza un cambio di marcia il rischio di ritrovarsi invischiati nella lotta salvezza potrebbe concretizzarsi.