Serie B: cinque attaccanti che possono aspirare al titolo di capocannoniere

Da Coda a Cristian Shpendi, passando per Iemmello e Thorstvedt: perché possono segnare più di tutti.

Dopo 9 giornate nessuno dei goleador della Serie B ha preso il largo nella classifica dei cannonieri. In questo momento la prima piazza per i migliori realizzatori della cadetteria è occupata da Christian Shpendi. Il centravanti del Cesena ha iniziato alla grande la stagione, segnando 7 gol.

Serie B - Quote capocannoniere Betsson NetBet Lottomatica Christian Shpendi 2.75 2.75 2.75 Massimo Coda 4.50 4.50 4.25 Kristian Thortsvedt 5.50 5.50 3.50* Pietro Iemmello 7.50 7.50 15.00

*tra i giocatori inclusi nel mercato "altro"

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Ulteriori quote e pronostici sulla Serie B possono essere trovati sui siti scommesse ufficiali degli operatori. I nuovi giocatori che aprono per la prima volta un conto di gioco hanno in molti casi la possibilità di usufruire di un'iniziativa di benvenuto. Nella nostra guida dedicata si può trovare un confronto dei migliori bonus di scommesse. Qui invece per saperne di più sul codice promozionale Goldbet.

Il centravanti del club romagnolo è uno dei candidati al titolo di capocannoniere ma non è certo il solo: i nomi non mancano di certo. In questo articolo ecco i profili di 4 giocatori che ad oggi possono aspirare al titolo di capocannoniere.

Massimo Coda

Ormai certezza consolidata della cadetteria, il centravanti classe 1988 è l’uomo su cui la Sampdoria ha puntato per provare a risalire la china che porta alla Serie A. Coda in questo avvio di stagione ha già segnato 4 reti arrivando a 131 complessive in B: il record all-time di goal in cadetteria che appartiene a Stefan Schwoch con 135 marcature è nel mirino. L’attaccante campano, che già due volte si è laureato capocannoniere della B superando per 5 volte la soglia dei 15 gol, resta il favorito.

Christian Shpendi

Il centravanti del Cesena è apparso in questa fase in grande spolvero segnando 7 reti, che gli valgono la momentanea testa nella classifica dei bomber. La squadra di Mignani mostra facilità nel trovare la via della porta e l’attaccante albanese è anche rigorista. Anche la sua candidatura in questo momento è abbastanza consistente, per non dire la più forte: l’ultimo giocatore di una neopromossa capace di vincere la classifica marcatori fu Matteo Mancosu con il Trapani nella stagione 2013/2014.

Kristian Thorstvedt

Il centrocampista norvegese ha già dimostrato negli anni passati di avere feeling con il gol, specie nella stagione precedente, in cui in Serie A ha segnato 6 gol, non certo pochi. Nel contesto della cadetteria la sua abilità negli inserimenti risalta ulteriormente e a questo punto della stagione il classe 1999 ha segnato 5 reti, non poche certo. Il gioco di Grosso sembra poi esaltare le sue caratteristiche e in generale quelle del reparto avanzato neroverde, probabilmente il migliore della categoria. In questo contesto Thorstvedt può portare la sua capacità realizzativa ai livelli di un attaccante.

Pietro Iemmello

Per quanto vero che il Catanzaro non sia certo quello dell'anno scorso l'attaccante classe 1992 resta una certezza. Dopo un breve stop per un infortunio al polpaccio il centravanti giallorosso ha segnato 3 reti in 4 partite e sembra essere sulla via che lo porta alla condizione massima. Alla lunga potrebbe ulteriormente incrementare il suo score fino a portarsi in cima alla classifica dei bomber di categoria.