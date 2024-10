Panchine mobili: quali allenatori di Serie A rischiano di più l’esonero?

In Serie A sino ad ora c'è stato solo un esonero ma lo scenario potrebbe cambiare: chi rischia per i bookmaker

Dopo 7 giornate di Serie A sino ad ora è saltata solo una panchina, quella di Daniele De Rossi, esonerato a sorpresa dopo quattro giornate dalla Roma, in cui è stato sostituito da Ivan Juric.

Quasi tutti i tecnici sono dunque usciti indenni allo snodo della seconda sosta per le nazionali ma già dalla prossima giornata la situazione potrebbe farsi critica per molti allenatori del nostro campionato.

Serie A: quote esonero allenatore Snai Eurobet Goldbet Eusebio Di Francesco (Venezia) 1.33 1.40 1.35 Luca Gotti (Lecce) 2.35 3.00 2.75 Alberto Gilardino (Genoa) 1.50 1.80 1.85 Davide Nicola (Cagliari) 2.25 1.95 1.45

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Per i bookmaker Di Francesco è il tecnico più a rischio

In questo momento l’allenatore considerato più vicino ad un esonero secondo i pronostici è l'allenatore del Venezia Eusebio Di Francesco. L’inizio di stagione dei lagunari non è stato certo esaltante con 4 punti conquistati in 7 partite che valgono momentaneamente l’ultimo posto a pari merito col Monza e qualche vantaggio sprecato, ultimo quello nel derby contro il Verona perso in rimonta.

Va comunque sottolineato che in questo momento non ci sono rumors in merito al possibile esonero dell’ex tecnico di Sassuolo, Roma e Frosinone, che sta provando a tirare fuori il massimo da un organico che ha certamente un gap rispetto a quello della concorrenza per salvarsi.

Situazione non semplice per Gotti e Nicola

Sempre in zona salvezza altri due tecnici a rischio sono Luca Gotti e Davide Nicola. Sia Lecce che Cagliari infatti non sono partite bene: 5 i punti per i salentini (peggior attacco del campionato con soli 3 gol all’attivo) e 6 per i sardi, apparsi però in ripresa nelle ultime uscite dopo un avvio molto fiacco.

Anche in questo caso va detto che non sono uscite notizie circa la possibilità di un esonero per entrambi i tecnici: che eventuali risultati negativi possano costare loro la panchina non è invece da escludere.

Gilardino e Nesta sulla graticola

Genoa e Monza in teoria erano partite con l’ambizione di fare un campionato tranquillo come quello dello scorso anno ma per entrambe l’inizio di stagione è stato problematico: 5 i punti conquistati dal “Grifone” alle prese peraltro con un delicato momento societario dovuto ai problemi economici del fondo proprietario del club; 4 quelli ottenuti dai brianzoli, ancora a secco di vittorie dopo 7 partite.

Per quanto riguarda Gilardino, nei giorni scorsi sono uscite delle voci dalla Francia secondo cui l’ex centravanti azzurro potesse essere sostituito dall’argentino Jorge Sampaoli: l’ad del Genoa Blasquez, ha spiegato che Sampaoli era stato offerto alla società, che però al momento non contempla il cambio allenatore. Gilardino per ora resta dunque sulla panchina di squadra che, dopo aver già perso Retegui e Gudmundsson in estate, si sta ritrovando falcidiata dagli infortuni. Non proprio una situazione semplice.

Anche Nesta in questa sua prima esperienza da allenatore in Serie A ha dovuto fronteggiare un problema legato agli infortuni in squadra. Il rendimento del Monza non è stato brillante ma per ora l’ex difensore di Lazio e Milan non è in discussione come affermato dall’ad del club Galliani lo ha difeso. Anche per Gilardino e Nesta vale lo stesso discorso fatto per gli altri colleghi: le prossime partite potrebbero essere determinanti.