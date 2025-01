Corsa scudetto, il punto al giro di boa: Inter ancora favorita, Napoli prima contendente, Atalanta outsider

I bookmaker vedono sempre la squadra di Inzaghi: lo scenario per la lotta al titolo

Ormai è evidente che la corsa allo scudetto sia circoscritta a tre squadre: Napoli, Inter e Atalanta, in ordine di classifica.

Partenopei, nerazzurri e orobici stanno creando il vuoto con il resto del gruppo: la Juventus, nonostante sia ancora imbattuta in A, e il Milan ormai hanno perso la scia.

Quote vincente Serie A bet365 Goldbet NetBet Inter 1.53 1.60 1.65 Napoli 3.25 3.25 3.25 Atalanta 6.00 7.00 6.00

Secondo i bookmaker i nerazzurri restano ancora nettamente favoriti nella corsa scudetto con il Napoli accreditato come antagonista principale. L’Atalanta invece è a tutti gli effetti l’outsider del gruppo. La sfida di sabato a Bergamo tra orobici e partenopei potrebbe essere uno snodo cruciale per il destino delle due squadre.

Ecco qui lo scenario al giro di boa.

Fase delicata per l’Inter

I nerazzurri sono ancora considerati i favoriti per la vittoria finale ma il momento della squadra di Inzaghi non è certo il più semplice. L’Inter arriva al giro di boa del campionato con la ferita della Supercoppa Italiana, clamorosamente persa contro il Milan vanificando un doppio vantaggio, e la coperta accorciata dagli infortuni.

La situazione più problematica in questo momento riguarda il centrocampo, reparto in cui Inzaghi ha perso sia Calhanoglu che Mkhitaryan: infortuni non gravi che però arrivano in una fase piena di impegni delicati tra campionato e Champions League, dove è in ballo la qualificazione nella top 8 della “League Phase”. Notizie più buone arrivano invece dalla difesa con i ritorni di Pavard e Acerbi che pongono fine all’emergenza nel reparto arretrato, visto l’ultimo infortunio capitato a Bisseck.

All’orizzonte l’Inter (che ha 3 punti in meno rispetto al Napoli ma la partita con la Fiorentina da recuperare) ha un calendario favorevole ma sa di non poter sbagliare il colpo: i nerazzurri hanno tanta pressione addosso.

Il Napoli reggerà l’addio di Kvaratskhelia?

Per i partenopei il campionato è l’unico orizzonte rimasto e lo scudetto è a tutti gli effetti l’obiettivo. La squadra di Conte viaggia ad alto ritmo come testimoniato dai 47 punti in 20 partite che, per ora, valgono il primato in Serie A.

Il Napoli però adesso deve fronteggiare una circostanza, se non imprevista comunque non del tutto attesa: la partenza di Kvicha Kvaratskhelia in direzione Psg. La stella georgiana nella prima metà di stagione ha segnato 5 gol e servito 3 assist in Serie A, confermando, al di là dei numeri, di essere un giocatore centrale, grazie alla sua capacità di creare superiorità numerica.

Il posto dell’ormai ex numero 77 azzurro sarà preso da David Neres, che dà comunque molte garanzie essendo stato protagonista sino ad ora di ottime prestazioni quando chiamato in causa. Il mercato intanto ha portato Phillip Billing, centrocampista di grande fisicità chiamato a far rifiatare quando serve un altro uomo chiave, Scott McTominay.

Non è da escludere che il mercato porti altri rinforzi alla squadra partenopea, che comunque già adesso ha tutte le carte in regola per contendere lo scudetto all’Inter. La sfida contro l’Atalanta in tal senso appare se non decisiva quantomeno fondamentale.

L’Atalanta deve ritrovarsi

Dopo la fine della clamorosa striscia di 11 successi consecutivi avvenuta con il pareggio per 1-1 contro la Lazio, la squadra di Gasperini non ha più ritrovato la vittoria: in campionato sono arrivati due pareggi contro Udinese e Juventus e in mezzo si colloca il ko per 2-0 in Supercoppa Italiana contro l’Inter, in una partita nella quale hanno giocato le seconde linee.

Una piccola (anche fisiologica) flessione che non toglie nulla al brillante percorso della “Dea” in questa stagione ma che sta costando qualche punto potenzialmente pesante in ottica Scudetto, per quanto vero che la vittoria del campionato sia più una suggestione che non un obiettivo dichiarato.

Napoli e Inter stanno tenendo un ritmo molto alto in Serie A e per tenere la scia occorre ritrovare continuità in termini di prestazione. La buona notizia per Gasperini è il ritorno di Retegui, andato a segno contro la Juventus, la cui mancanza nelle ultime settimane si è sentita.

La sfida tra le mura amiche del Gewiss Stadium contro i partenopei di sabato rappresenta una grande occasione per la “Dea” per tenere la scia e continuare a sognare. La squadra di Gasperini, oltre che un gioco espresso di altissimo livello, ha dalla sua la consapevolezza di non avere nulla da perdere ed un potenziale enorme che con il rientro di Scalvini in difesa e il ritorno di Scamacca, atteso nella parte finale di stagione, può ulteriormente espandersi.