Scommesse VAR: come funzionano e mercati speciali

Tra le quote introdotte di recente all’interno dei mercati sugli eventi della partita si trovano le scommesse sull’utilizzo del VAR.

Scommessa VAR: definizione

Per Scommessa VAR si intende quel tipo di mercato in cui un giocatore può scommettere sull’intervento della “moviola in campo” durante una partita di calcio.

La scommessa VAR può essere giocata pre-match in singola e multipla mentre è molto più difficile che sia quotata live.

Varianti della scommessa VAR

Nell’ultimo periodo il mercato sulla scommessa VAR comincia ad essere più definito con l’inserimento di alcune varianti di gioco. L’offerta sulle scommesse VAR cambia sempre a seconda dell’operatore: generalmente le scommesse in questione si trovano nella sezione riservata alle scommesse “Speciali Partita”.

Arbitro consulta VAR

Questo tipo di scommessa VAR riguarda l’utilizzo generale del monitor (on field review): la giocata sarà vincente se l’arbitro si recherà a bordo campo per rivedere un’azione, a prescindere dalla situazione di gioco e dall’eventuale assegnazione di un fallo e/o una sanzione.

Rigore VAR Sì/No

Questo tipo di mercato è invece più specifico: in questo caso si scommette sul fatto che venga assegnato un tiro dagli 11 metri attraverso l’utilizzo del VAR.

Espulsione VAR Sì/No

Il principio è lo stesso della scommessa Rigore VAR ma con il cartellino rosso: se un giocatore sarà espulso dopo l'on field review la giocata risulterà vincente.

Scommesse VAR: il mercato NetBet

Per quanto riguarda le scommesse VAR NetBet propone delle varianti di gioco più particolari oltre il mercato “arbitro consulta VAR”: tra i mercati proposti dall’operatore l’under/over 1,5 VAR, che funziona come un under/over classico a soglia 1,5, e la scommessa combo 1X2 esito finale/arbitro consulta VAR”.

FAQ Scommesse VAR

Dove si trovano le scommesse VAR?

Generalmente le scommesse VAR si trovano nella sezione “Speciali” all’interno dell’interfaccia del singolo match: tuttavia collocazione e mercati disponibili variano a seconda dell’operatore.

Come funziona la scommessa Arbitro consulta VAR?

Nel caso di scommessa “Arbitro consulta VAR” si punta sul fatto che il direttore di gara di una partita venga chiamato a bordo campo per rivedere un episodio sospetto tramite on field review. La scommessa sarà vincente laddove si verifichi questa circostanza e a prescindere dall’assegnazione o meno di un fallo o una sanzione.

Le scommesse VAR sono disponibili in tutte le competizioni?

Non tutte le competizioni calcistiche utilizzano il VAR. Le scommesse VAR sono generalmente disponibili in quei tornei e campionati in cui il sistema è stato implementato, come i principali campionati europei e le competizioni internazionali di primo livello.