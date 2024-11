Scommesse tiri in porta: ecco come funzionano

In questo articolo tutto quello che c'è da sapere sulle scommesse tiri in porta.

Tra i mercati che riguardano gli eventi di una singola partita, le scommesse sui tiri in porta (come anche sul numero di conclusioni generico) stanno diventando sempre più diffuse e giocate dai bettors italiani.

Definizione di scommesse tiri in porta

Nelle scommesse tiri in porta bisogna pronosticare quante volte una squadra o un singolo giocatore riesce ad effettuare delle conclusioni nello specchio. Non valgono dunque le conclusioni generiche per cui gli operatori potrebbero avere comunque altri mercati come ad esempio il “Tiri Totali”.

Le conclusioni che colpiscono i pali o le traverse non sono considerati come tiri in porta: ci sono comunque alcuni operatori che includono i tiri finiti sui legni come tentativi in porta in alcuni mercati speciali.

Questo tipo di mercato, per quanto relativamente recente, è comunque molto vasto e contempla diverse opzioni di scommessa che cambiano a seconda dei bookmaker.

Le scommesse sui tiri in porta possono essere giocate sia pre-match che live in singola o in multipla.

Tipologie di scommesse tiri in porta

1X2 Tiri in porta

Il funzionamento della scommessa è lo stesso della classica scommessa 1X2 esito finale ma applicato ai tiri in porta. Se in Squadra A-Squadra B si scommette Tiri in porta 1 e la Squadra A fa 10 tiri in porta mentre la Squadra B ne fa 7, la giocata sarà vincente.

Under/over tiri in porta

In questo caso si scommette su una soglia di tiri in porta (esempio 7,5): se nella partita in cui si è deciso di puntare su over tiri in porta ci saranno più di sette tiri la scommessa sarà vincente.

Under/over tiri in porta casa/ospite

Il concetto è lo stesso della scommessa under/over tiri in porta ma si applica alla singola squadra e non sulla partita.

Pari/dispari tiri in porta

In questo caso invece bisogna pronosticare se il numero di tiri in porta totale sarà pari o dispari.

Tiri in porta giocatore

Nella scommessa tiri in porta giocatore si scommette in modalità under/over sui tentativi nello specchio effettuati dal calciatore singolo. Se la soglia su cui si scommette viene raggiunta o superata dal giocatore in questione la scommessa è vinta.

Altri mercati sui tiri

Tiri totali

In questo caso si scommette sul numero complessivo di conclusioni effettuate a prescindere se siano dentro o fuori dallo specchio della porta. La scommessa sui tiri totali si può effettuare sia in relazione al match che alle singole squadre.

Palo/traversa

La giocata palo/traversa comincia ad essere presente in alcuni mercati di determinati bookmaker: in questo caso bisogna pronosticare se durante la partita sarà preso un palo/una traversa da una delle due squadre in campo.

Scommesse tiri in porta: varianti speciali

Tiri in porta DUO di Sisal

In questo tipo di mercato l’operatore consente di giocare l’under/over in una soglia fino al 3,5 o 4,5 (dipende dal ruolo del giocatore): la scommessa viene considerata vincente laddove il giocatore o il suo sostituto raggiungano o superino quella soglia. Tra i tiri in porta vengono anche conteggiati eventuali pali e traverse.

Tiri in porta XL e XXL

La scommessa Tiri in porta XL è presente nei palinsesti di NetBet, NetWin e Betsson: in questo caso bisogna pronosticare la soglia di tiri in porta di un giocatore o di un suo sostituto, contando solamente le conclusioni nello specchio.

Questi operatori hanno anche il format Tiri in porta XXL (nel caso di Betsson tiri in porta XXXL) che funzionano allo stesso modo con l’aggiunta del fatto che anche pali e traverse vengono inclusi nel computo finale delle conclusioni in porta.

Scommesse tiri in porta: i migliori operatori

Dove si può scommettere sui tiri in porta? Ecco un breve riassunto dei siti scommesse che permettono questo mercato di gioco:

FAQ Scommesse tiri in porta

Nelle scommesse tiri in porta vengono conteggiati anche pali e traverse?

Generalmente no, pali e traverse vengono considerati tiri fuori dallo specchio della porta: tuttavia alcuni bookmaker includono tra le conclusioni in porta anche i legni. Le regole in tal senso variano a seconda dell’operatore.

Posso scommettere sui tiri in porta di un singolo giocatore?

Sì, molte piattaforme di scommesse offrono la possibilità di scommettere sul numero di tiri in porta effettuati da un singolo giocatore durante una partita.

Che differenza c'è tra scommessa tiri in porta e tiri totali?

Nella scommessa tiri in porta vengono solamente conteggiati i tiri indirizzati verso lo specchio della rete mentre invece nella scommessa tiri totali si contano tutte le conclusioni effettuate verso la porta.

Nella scommessa tiri in porta il gol è considerato tale?

Sì, nel conteggio rientrano anche gli eventuali gol segnati.