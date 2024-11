Scommesse con somma goal asiatica: spiegazione ed esempi

In questa guida spiegheremo cos'è la somma goal asiatica nelle scommesse e qual è la differenza con l'over europeo.

La somma goal asiatica è un tipo di scommessa di introduzione recente nel mercato italiano che sta gradualmente prendendo sempre più campo all’interno del nostro paese.

Somma goal asiatica: cos'è e come funziona

Nel mercato della somma goal asiatica l’obiettivo è quello di indovinare la soglia dei gol segnati in una partita esattamente come accade nel mercato europeo dell’over. Tra le due giocate vi sono comunque delle differenze sostanziali, che saranno viste successivamente al dettaglio.

Come nel caso dell’handicap asiatico, la somma goal può essere sia intera (1,2,3…) che frazionata (1,5, 2,5…) e questo dà vita a soglie che possono essere intere o composte. Anche qui, come succede nell’handicap asiatico, il pareggio della soglia vale il rimborso della giocata.

Dove scommettere sulla somma goal asiatica

Tra gli operatori di scommesse che permettono la somma goal asiatica come tipologia di giocata, troviamo:

Somma goal asiatica intera

La "somma goal asiatica intera" è una variante della scommessa che si basa, per l’appunto sui numeri interi. Il meccanismo è lo stesso dell’handicap asiatico ovvero il rimborso totale della puntata nel caso in cui il risultato finale corrisponda esattamente alla soglia scelta.

Per esempio, se la soglia è fissata a 3 e la partita termina con un totale di tre gol segnati, lo scommettitore riceve indietro la sua posta. La giocata sarà dunque vincente se durante la partita sono segnati 4 gol; perdente invece se si arriva massimo a 2 reti.

Il confronto tra la "somma goal asiatica intera" e quella composta rivela alcune differenze fondamentali:

La somma goal asiatica composta

La somma goal asiatica composta è la seconda variante del mercato e prevede delle soglie goal con numeri frazionati che aprono scenari diversi e più complessi. Di fatto è come se la giocata venisse scissa in due parti.

Se ad esempio si gioca somma goal asiatica tra 2.50 e 3.00 la scommessa sarà vinta laddove vengano segnate 4 reti in partita: il raggiungimento dei 3 gol invece garantisce metà vincita e metà rimborso della giocata.

Somma goal asiatica intera e composta: le differenze

Scenari di gioco Somma Goal Asiatica Intera Somma Goal Asiatica Composta Soglie Numeri interi (es: 1,2,3) Numeri fratti (es: 1.25,2.5) Rimborsi Totale se i gol sono uguali alla soglia No rimborsi diretti; modifica del guadagno/perdita Risultati parziali Non previsti Possibili con modificatori (+/-)

Tra le soglie presenti nella somma goal asiatica composta c'è anche quella intermedia (1,5, 2,5) tipica dell’over classico. Il suo funzionamento è esattamente lo stesso della scommessa over: il superamento della soglia (esempio, scommessa somma goal asiatica 2.5 in una partita che finisce 3-0) porta alla vincita della giocata.

Per il resto rispetto all’over classico la somma goal asiatica contempla un numero di scenari di malus inferiore: nel caso di raggiungimento della somma intera su cui si gioca la scommessa è rimborsata mentre le somme composte lasciano aperti scenari di vincita o di perdita parziale.

Somma goal asiatica: tabella di sintesi delle giocate

Soglia gol 0 reti 1 rete 2 reti 3 reti 4 reti 5 reti 0.5 persa vinta vinta vinta vinta vinta 0.5-1 persa mezza vinta, mezza rimborsata vinta vinta vinta vinta 1 persa rimborsata vinta vinta vinta vinta 1-1.5 persa Mezza rimborsata, mezza persa vinta vinta vinta vinta 1.5 persa persa vinta vinta vinta vinta 1.5-2 persa persa mezza vinta, mezza rimborsata vinta vinta vinta 2 persa persa rimborsata vinta vinta vinta 2-2.5 persa persa mezza rimborsata, mezza persa vinta vinta vinta 2.5 persa persa persa vinta vinta vinta 2.5-3 persa persa persa mezza vinta, mezza rimborsata vinta vinta 3 persa persa persa rimborso vinta vinta 3-3.5 persa persa persa mezza persa, mezza rimborsata vinta vinta 3.5 persa persa persa persa vinta vinta 3.5.4 persa persa persa persa mezza vinta, mezza rimborsata vinta 4 persa persa persa persa rimborso vinta

Sebbene sia un tipo di scommessa che sta cominciando a diffondersi anche nello scenario italiano, non tutti i bookmaker legali che operano nel nostro paese, hanno inserito nei loro mercati la somma goal asiatica.

Alcuni operatori come Lottomatica, BetFlag, Goldbet, Netbet, Eurobet e Betsson hanno all’interno dell’interfaccia del singolo evento la sezione “asiatiche” che racchiude sia le scommesse con handicap che quelle sulla somma goal.

Non tutti questi operatori quotano però le scommesse sulla somma goal asiatica come ad esempio fanno invece Snai e bet365. Quest’ultimo bookmaker presenta un’offerta molto varia per quel che riguarda il mercato delle scommesse asiatiche,

FAQ somma goal asiatica

Qual è la differenza tra la somma goal asiatica e l’over classico?

La differenza tra la somma goal asiatica e l’over risiede nel fatto che la somma goal asiatica consente di effettuare puntate sia su soglie goal intere che composte mantenendo la regola del rimborso in caso di pareggio già valida per l’handicap asiatico. Questo rende dunque possibile vincite, perdite e/o rimborsi parziali o totali a seconda della giocata.

Come funzionano le soglie composte della somma goal asiatica?

Nella somma goal asiatica composta si scommette su un numero frazionale di reti, dividendo idealmente la scommessa su due fronti. Ad esempio se si scommette sulla somma goal asiatica 1-1.5 e la partita finisce con due gol la giocata sarà vincente; se dovesse finire con un solo gol mezza giocata sarà rimborsata mentre l’altra metà sarà invece perdente.

Quali sono i mercati asiatici delle scommesse?

I mercati principali in modalità asiatica all’interno dello scenario dello scommesse sono handicap asiatico e somma goal asiatica. Alcuni bookmaker quotano l’handicap asiatico anche in riferimento ad eventi della partita come calci d’angolo e cartellini.