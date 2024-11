Scommesse singole: cosa sono e come funzionano

In questo articolo tutto quello che c’è da sapere sulle scommesse singole

Le schedine si dividono in tre tipologie: una di queste è la scommessa singola. In questo articolo la spiegazione nel dettaglio di come funziona la schedina calcio scommessa singola.

Scommessa calcio singola: una definizione

La scommessa calcio singola consiste nel piazzare una puntata su un unico esito relativo a una partita. Questo può includere scommettere sull'esito finale 1X2, sul numero di gol segnati, o su qualsiasi altro singolo evento quotato da un bookmaker, ad esempio la scommessa risultato esatto, all’interno di una partita.

Come funziona la scommessa calcio singola

Il funzionamento della scommessa calcio singola è semplice: si sceglie una partita e il mercato su cui si vuole giocare e si fa la propria puntata. Se la scommessa sarà vincente si ottiene una vincita calcolata moltiplicando l'importo scommesso per la quota offerta dal bookmaker al momento della puntata.

A differenza di una scommessa multipla, dove sono presenti più eventi, nella scommessa calcio singola bisogna pronosticare un solo esito. Di conseguenza le probabilità in linea generale salgono rispetto ad una giocata con più eventi: vale sempre e comunque in ogni caso la regola di scommettere in modo responsabile senza esagerare e mettere a repentaglio le proprie finanze.

Metodi di gioco scommessa singola

Scommessa Singola Quota 2

La scommessa singola con quota 2 rappresenta una tipologia di puntata diffusa quando si tratta di giocate su un singolo evento. L’obiettivo in questo tipo di giocata è quello di raddoppiare l'importo investito in caso di esito vincente.

Questo tipo di giocata non è legato necessariamente ad uno specifico mercato di scommesse calcio: l’obiettivo è quello di individuare all’interno di un evento sportivo una quota 2 che possa effettivamente concretizzarsi, a prescindere dalla tipologia.

Per fare ciò bisogna avere una preparazione di base ed un’analisi accurata in merito all’evento sul quale si sceglie di scommettere al fine di fare una scelta consapevole e non istintiva, basata solamente sulla quota offerta. Ovviamente il principio di gioco responsabile resta sempre fondamentale e prioritario come in qualsiasi tipo di scommessa.

Sistema Scommesse Singole

A differenza della giocata singola quota 2 che si basa sulla ricerca del raddoppio, il sistema delle scommesse singole è una strategia che prevede di piazzare una serie di scommesse su esiti singoli invece di combinare diversi avvenimenti in un'unica multipla.

Questa metodologia si basa sulla gestione del rischio, poiché ogni puntata è indipendente dalle altre. Il principale vantaggio è la riduzione delle perdite potenziali: anche in caso di esito negativo di una scommessa, le altre puntate rimangono intatte e possono portare a guadagni.

Per fare un esempio: si può decidere di scommettere 5 euro sull’1 Squadra A-Squadra B a 2.00; 5 sull’X Squadra C-Squadra B a 2.50 e 5 sul 2 di Squadra D-Squadra E quotato a 3.50 in tre schedine singole. In questo modo il giocatore può ridurre i rischi di perdita riducendo il denaro perso o vincendo a seconda di quale di questi esiti si va a verificare. Se ad esempio prende solo l’1 di Squadra A-Squadra B perderà 5 euro dei 15 investiti, ma se dovesse azzeccare due dei tre pronostici vincerà anche qualcosa.

Una variante di questo metodo è il sistema schedina singola 3x3, in cui invece si scelgono tre mercati a quota 3. In una giocata di 15 euro su tre schedine (5 a schedina) sarà sufficiente prendere una delle tre per rientrare dalla spesa e due su tre per vincere. Questo tipo di giocata richiede preparazione sulle squadre coinvolte nell’evento su cui si decide di scommettere sempre partendo dal presupposto di base di un gioco responsabile.

FAQ scommessa singola calcio

Qual è la differenza tra una scommessa singola e una multipla?

Una scommessa singola riguarda un solo evento e un unico esito, mentre una scommessa multipla combina due o più eventi. La vincita di una multipla dipende dal risultato positivo di tutti gli eventi selezionati.

Come si calcola la vincita in una scommessa singola?

In una scommessa singola la vincita finale è il risultato della moltiplicazione tra l’importo scommesso e la quota offerta dal bookmaker.