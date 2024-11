Scommesse segna goal: come funziona e significato

Le scommesse segna goal sono una variante che da tempo comincia ad essere sempre più gettonata tra i mercati che riguardano le reti in partita.

In questo articolo una panoramica dettagliata sulla scommessa segna goal, tipologie e varianti di gioco con mercati speciali.

Cos’è la scommessa segna goal

In linea generale nella scommessa segna goal si punta sul fatto che una squadra segni in partita, indipendentemente dal risultato.

La scommessa segna goal, in tutte le sue varianti, può essere giocata sia in singola che multipla in modalità prematch e live.

La proposta di mercato varia a seconda degli operatori.

Tipologie di scommessa segna goal

Segna goal casa/trasferta

In questo tipo di mercato bisogna scommettere se una delle due squadre riesca a segnare o meno durante la partita.

Segna goal tempo

Il principio di questo mercato è lo stesso del precedente ma applicato alla singola frazione di gioco, sia essa la prima o la seconda.

Segna goal 1

Questa scommessa, che a seconda dell’operatore può chiamarsi anche segna primo gol, consiste nel pronosticare quale delle due squadre segnerà la prima rete del match.

Segna goal minuto di gioco

All’interno di questa scommessa bisogna pronosticare in quale momento della partita verrà segnata la prima rete del match. Generalmente questo mercato è suddiviso in sei soglie temporali (0-15, 16-30, 31-fine primo tempo, 45-60, 61-75, 76-fine partita) a cui si aggiunge il nessun gol.

L’opzione di gioco può essere selezionata sia per la squadra di casa che per quella ospite: esiste comunque anche una scommessa generica in cui bisogna pronosticare semplicemente la soglia temporale in cui viene segnato il primo gol, al di là della compagine che lo realizza.

Segna ultimo goal

In questo caso invece bisogna pronosticare la squadra che segnerà l’ultima rete della partita, indipendentemente dal minuto di gioco.

FAQ Scommessa segna goal

Che differenza c’è tra la scommessa goal/no goal e segna goal?

Mentre nella scommessa goal/no goal bisogna pronosticare se entrambe le squadre andranno a segno o meno, nella scommessa segna goal l’obiettivo è quello di indovinare se una delle squadre riesca a realizzare una rete.

Cosa significa scommessa segna goal 1?

La scommessa segna goal 1 è un mercato che consiste nel pronosticare quale delle due squadre riuscirà a segnare per prima. Generalmente gli operatori quotano la giocata anche in relazione al singolo tempo di gioco, che sia il primo o il secondo.

La scommessa segna goal riguarda solamente le squadre?

Generalmente i bookmaker quotano anche il mercato del segna goal sul minuto di gioco in cui bisogna indovinare il lasso di tempo in cui viene realizzata la rete, indipendentemente dalla squadra.