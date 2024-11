Scommesse risultato esatto: significato, mercati speciali, soglie e varianti

Tutto quello che c’è da sapere sul risultato esatto: funzionamento, varianti e mercati speciali

La scommessa sul risultato esatto tradizionalmente è una delle più difficili tra quelle che si possono effettuare, per il numero di fattori potenziali da tenere in considerazione.

Scommessa risultato esatto: definizione

Come si può facilmente intuire, nella scommessa risultato esatto bisogna indovinare il punteggio di una partita e non semplicemente l’esito come accade nella scommessa 1X2.

Vista la difficoltà di partenza, la scommessa sul risultato esatto ha sempre quote molto più alte rispetto ad altri mercati.

Il risultato esatto può essere giocato sia pre-match che live.

Mercati risultato esatto

Nel mercato della scommessa "risultato esatto" viene quotato un range di risultati: generalmente questo range comprende i risultati dallo 0-0 al 4-4 cui va aggiunto la scommessa “altro”, ovvero la giocata in cui rientrano tutti gli altri risultati al di fuori di quelli citati.

Ogni operatore comunque in tal senso ha le sue specificità. Nel mercato sulla scommessa risultato esatto Lottomatica (così come anche Goldbet e BetFlag) propone tre range:

la 19 esiti, in cui il risultato altro viene quotato dal 3-3 in poi in modalità 1X2;

il 26 esiti, ovvero quello “classico”;

infine il 75 esiti in cui vengono quotate anche risultati che superano i 5 gol segnati.

Snai, NetBet, Betsson e NetWin fanno una cosa simile ma con due range:

il classico 26 esiti

e quello a 50 esiti in cui vi sono anche i risultati esatti con più di cinque reti segnate.

Varianti della scommessa risultato esatto

Scommessa risultato esatto tempi di gioco

In questo tipo di scommessa bisogna riuscire a pronosticare il risultato esatto su cui si chiuderà una delle due frazioni di gioco, indipendentemente se si tratti della prima o della seconda, essendo entrambe quotate.

Parziale/finale scommessa risultato esatto

In questo caso il principio è lo stesso della scommessa parziale/finale 1X2: la giocata sarà vincente se il giocatore riesce a pronosticare il risultato esatto alla fine del primo tempo e dopo il triplice fischio.

Scommessa risultato esatto multiesiti

La scommessa risultato esatto multiesiti (o multiplo) presente nei mercati della maggior parte degli operatori, consente al giocatore di poter scegliere tra un range di risultati raggruppati, generalmente 2 o 3, dipende dall’operatore.

Per esempio un giocatore può trovare la scommessa risultato esatto multiesiti 1-0, 2-0, 3-0: la giocata sarà vincente se il risultato finale al triplice fischio è uno di questi.

Scommessa risultato esatto: mercati speciali

Oltre alle giocate“classici” i bookmaker di scommesse legali in Italia quotano mercati più particolari per quanto riguarda il risultato esatto.

Risultato esatto Anytime

Questo tipo di scommessa è disponibile sui palinsesti Lottomatica, BetFlag, GoldBet ed Eurobet. In questo caso l’obiettivo è quello di indovinare se un risultato esatto si verificherà durante la partita anche provvisoriamente.

Se, per fare un esempio, si scommette in Squadra A-Squadra B sul 2-0 anytime e la partita finisce 3-0 per la Squadra A, la schedina sarà vincente poiché durante la partita la Squadra A si è portata sul 2-0.

Marcatore + risultato esatto

Questo tipo di scommessa combo consiste nell’indovinare all’interno della stessa giocata sia un giocatore che va in gol in una partita sia il risultato finale del medesimo incontro.

Eurobet all’interno del suo palinsesto propone anche la combo con il primo marcatore: in quel caso bisogna pronosticare il giocatore che segna la prima rete con il risultato esatto.

Marcatore + multiesito

In questo caso invece la scommessa combo consiste nel riuscire a pronosticare un marcatore della partita ed uno dei risultati inclusi nel range della scommessa multiesito.

FAQ scommessa risultato esatto

Cosa si intende per esiti nella scommessa risultato esatto?

Nella scommessa risultato esatto gli esiti sono i punteggi finali di una partita sui quali si può scommettere. Il numero di esiti giocabili varia di operatore in operatore.

Che differenza c'è tra la scommessa risultato esatto e la scommessa multiesiti?

Nella scommessa risultato esatto l’obiettivo è quello di indovinare il punteggio finale della partita mentre nella scommessa multiesiti bisogna indovinare uno dei risultati esatti (generalmente 3) inseriti nel mercato.

Come si può giocare la scommessa risultato esatto?

La scommessa risultato esatto può essere giocata singolarmente o in multipla sia prematch che durante la partita. Inoltre diversi operatori inseriscono il risultato esatto in combo con altri mercati come il marcatore o il primo tempo.