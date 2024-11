Scommesse ribaltone: funzionamento e varianti di gioco

Breve guida introduttiva alle scommesse ribaltone con esempi e varianti di gioco.

Oltre ai mercati classici nell’ultimo periodo sono stati progressivamente introdotte delle quote più particolari per quanto riguarda gli eventi su cui si può scommettere durante le partite. Tra queste c'è la scommessa ribaltone. In questo articolo vediamo di che cosa si tratta.

Come funzionano le scommesse ‘ribaltone’

Le scommesse ribaltone consistono nel pronosticare se durante il match ci sarà la rimonta di un eventuale svantaggio iniziale. Se ad esempio si scommette sul Ribaltone in Squadra A-Squadra B e finisce 2-1 per la Squadra A (con questa che ha vinto dopo essere stata in svantaggio), allora la scommessa sarà vincente.

Trattandosi di una circostanza non particolarmente frequente le quote del sì sono, vista la difficoltà del pronostico, molto più alte.

Il ribaltone può essere giocato singolarmente e in multipla sia prematch che live e generalmente gli operatori inseriscono questa giocata tra le scommesse speciali. Va detto che non tutti i bookmaker hanno all’interno dei loro mercati questo tipo di scommessa.

Varianti: Ribaltone squadra

In questo tipo di scommessa il pronostico sulla rimonta non avviene in linea generale ma ancor più specificamente sul fatto che una specifica squadra tra le due in campo riuscirà a ribaltare il risultato.

Scommessa ribaltone: i migliori bookmaker

Dove si può scommettere sul "ribaltone"? A seguire trovate una raccolta di operatori di gioco che hanno questo mercato di scommessa:

FAQ Scommesse ribaltone

Cos'è una scommessa ribaltone?

La scommessa ribaltone prevede che una delle squadre in svantaggio riesca a cambiare le sorti del match e vincere al termine dei 90 minuti.

Dove si trova la scommessa ribaltone?

Generalmente la scommessa ribaltone viene inserita dai bookmaker nella sezione “Speciali”: va comunque sottolineato che lo scenario in tal senso può cambiare a seconda dell’operatore.

Che differenza c’è tra scommessa ribaltone e ribaltone squadra?

Nella scommessa ribaltone si scommette sul fatto che alla fine dei 90 minuti venga recuperato uno svantaggio. Nella ribaltone squadra invece si punta specificatamente su una squadra, scommettendo che riesca a vincere in rimonta.