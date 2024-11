Scommesse primo e secondo tempo: varianti, significato ed esempi

In questo articolo ecco una panoramica dettagliata sulle scommesse Primo/Secondo tempo con varianti ed esempi pratici.

Le scommesse primo e secondo tempo sono un tipo di scommessa combo tra le due frazioni di gioco che sta diventando sempre più diffusa all’interno dello scenario del betting italiano.

Scommesse primo e secondo tempo: definizione

Il principio delle scommesse primo e secondo tempo è simile al mercato parziale/finale e viene applicato estensivamente agli eventi della partita. In questo tipo di giocata si scommette su cosa succederà prima nel primo tempo e poi nella seconda frazione.

Generalmente possono essere inserite o nella sezione sullo specifico evento (esempio goal) oppure nella sezione dedicata alle combo.

Tipi di scommesse primo e secondo tempo

Under/over primo e secondo tempo

In questo tipo di mercato bisogna pronosticare se nei singoli tempi di gioco verrà superata una soglia gol. Se ad esempio si scommette su Over 1,5 1T + Over 2,5 2T Squadra A-Squadra B e la partita finisce 5-3 con il primo tempo che finisce con più di due gol e la ripresa con almeno 3 reti segnate la scommessa sarà vincente.

Multigol primo e secondo tempo

Nel multigol primo e secondo tempo bisognerà indovinare il range di reti segnate all’interno della singola frazione. Esempio: se si scommette multigol 2-4 1T + multigol 3-4 2T in Squadra A-Squadra B e la partita finisce 3-2 con il primo tempo chiuso sull’1-1, la scommessa sarà vincente.

Goal/no goal primo e secondo tempo

In questo tipo di scommessa invece l’obiettivo è indovinare se in entrambe le frazioni di gioco di una partita le due squadre segneranno o meno. Se, per esempio, in Squadra A-Squadra B si punta sul goal 1T + goal 2T e la partita finisce 2-2 con il primo e il secondo tempo finiti sull’1-1 la scommessa è da considerarsi vincente.

Migliori operatori per scommesse primo e secondo tempo

FAQ Scommesse primo e secondo tempo

Cosa cambia tra scommesse primo e secondo tempo e una scommessa sul singolo tempo di gioco?

Le scommesse primo e secondo tempo sono delle combo tra le due frazioni di gioco in cui bisogna pronosticare gli avvenimenti che capiteranno sia nel primo che nel secondo tempo. Il meccanismo è esattamente quello del parziale/finale. Nella scommessa sul singolo tempo invece si gioca in relazione ai 45 minuti, siano essi della prima o della seconda frazione.

Se nella scommessa Goal 1T + Goal 2T la partita finisce 1-1, si può considerare una giocata vincente?

No, poiché significherebbe che uno dei tempi di gioco sia finito sullo 0-0 e di conseguenza in una frazione si è registrato un no goal.

Dove posso piazzare scommesse sul primo e secondo tempo?

Questo tipo di mercato ormai sta diventando sempre piu comune all’interno dello scenario dei bookmaker legali operanti in Italia.