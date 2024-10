Scommessa parziale/finale: cos'è e come funziona

Approfondimento sulle scommesse parziale/finale: cosa significa, come giocarle, combinazioni possibili e varianti con esempi.

La scommessa parziale/finale (conosciuta anche come primo tempo/finale) è una delle varianti più conosciute e giocate del mercato classico 1X2 con la differenza che questo tipo di giocata si basa sui tempi frazionati e non sul match come blocco unico.

Scommesse parziale/finale: definizione

La scommessa parziale/finale e un mercato in cui il giocatore deve indovinare l’esito singolo dei due tempi di gioco attraverso il sistema 1X2. Lo scommettitore deve scegliere dunque quella che, secondo lui, sarà la combinazione di esiti delle due frazioni di gara. La scommessa sarà vincente se sia il primo tempo che il finale finiranno con la combinazione scelta.

Proprio perché si tratta di indovinare di fatto due pronostici anziché uno, seppur all’interno dello stesso evento, le quote parziale/finale sono di per sé più alte.

Dove scommettere sul parziale/finale: bookmaker calcio

La scommessa parziale/finale è praticamente consentita da tutti gli operatori: ecco qui un elenco di alcuni dei bookmaker calcistici affidabili e sicuri presenti sul mercato italiano:

Scommesse parziale/finale: combinazioni possibili ed esempi pratici

Nella scommessa parziale finale sono possibili 9 combinazioni giocabili:

1-1

1-X

X-1

X-X

X-2

2-2

2-X

2-1

1-2

Un esempio pratico: se in Squadra A-Squadra B si scommette sul parziale/finale X-1 e la partita si chiude col primo tempo sullo 0-0 e il punteggio finale di 2-0 per la squadra A la scommessa sarà vinta. Se invece il punteggio a primo tempo finisse sul risultato 2-0 per la squadra A e lo scenario restasse invariato nella ripresa, la scommessa sarebbe persa.

La scommessa parziale/finale può anche essere piazzata live fino alla fine della prima frazione di gioco.

Le scommesse parziale/finale nelle combo

Come succede nel caso dell’1X2 anche la scommessa parziale/finale può essere giocata in combinazione con altri mercati, per esempio con under/over o col numero di gol segnati. L’offerta sulle possibili combinazioni varia di operatore in operatore e si può trovare o nell’interfaccia dedicata alle scommesse parziale/finale o in quella dedicata alle giocate combo.

Varianti delle scommesse parziale/finale

Doppia chance parziale/finale

Scommessa che consiste nel giocare una doppia chance all’interno della giocata parziale/finale. Va detto che non tutti i bookmaker consentono questo tipo di scommessa nei loro mercati. Tra gli operatori che danno questa opzione vi sono ad esempio Lottomatica, Netbet e Betsson il cui mercato parziale/finale consente diverse opzioni tra cui appunto la doppia chance e la combinazione tra esito secco e doppia (ad esempio 1-X2; X2-X…) variante presente anche nell’offerta Snai.

Risultato esatto parziale/finale

Alcuni operatori hanno all’interno dei loro mercati anche la scommessa risultato esatto parziale/finale. Questa consiste nel riuscire a indovinare l’esatto punteggio che si verificherà alla fine dei due tempi: generalmente in caso di puntata su un risultato in cui una squadra segna più di quattro reti, si dovrà scommettere sulle combinazioni +4. Per esempio: se si vuole giocare il parziale-finale 2-0-5-0 allora si dovrà giocare su parziale 2-0, finale +4-0. Offerte e modalità variano da operatore in operatore.

FAQ Scommesse parziale/finale

Cosa significa scommessa parziale/finale?

Si tratta di una scommessa nella quale bisogna indovinare l’esito finale dei due tempi (nel caso del calcio) di gioco. A determinare la vincita o la perdita è il risultato che si concretizza alla fine di ogni singola frazione.

Esistono altre scommesse sui tempi di gioco di una partita di calcio oltre la parziale/finale?

Sì, gli operatori consentono diverse tipologie di scommesse sulle singole frazioni di gioco, nella maggior parte dei casi con mercati uguali o molto simili a quelli che valgono nei 90 minuti. Esistono però anche delle scommesse speciali: l’offerta in tal senso varia di operatore in operatore.

Cosa rende vincente le scommesse parziale/finale?

A determinare la vincita o perdita della scommessa parziale/finale è il risultato finale delle singole frazioni di gioco. Se si scommette 1-1 su una partita che nel primo tempo è finita 4-0 per la squadra di casa e si chiude sul 4-3 finale, la scommessa sarà vinta. Il fatto che la squadra avversaria abbia segnato 3 gol vincendo il singolo tempo non rileva sull’esito: si considera la squadra in vantaggio o l’eventuale pareggio.