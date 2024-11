Scommesse Pari/Dispari: come funziona e mercati speciali con varianti

Tra le scommesse legate ai gol segnati in una partita di calcio uno dei mercati più conosciuti è quello legato alla scommessa pari e dispari.

Scommessa pari/dispari: definizione

Come intuibile dal nome la scommessa pari/dispari consiste nell’indovinare se il numero di reti segnate all’interno di una partita sia per l’appunto pari o dispari.

Tra i numeri pari e compreso anche lo 0, motivo per cui per fare un esempio pratico, una partita su cui si è scommesso sul pari finita sullo 0-0 sarà considerata una giocata vincente.

Tendenzialmente le quote pari/dispari tendono a non essere distanti tra loro o addirittura ad equivalersi.

Mercati pari/dispari

Pari/dispari singola frazione di gioco

La scommessa pari/dispari può essere giocata sia pre-match che live e si può piazzare sia in relazione ai 90 minuti che sul singolo tempo di gioco, indipendentemente se sia il primo o il secondo.

Pari/dispari singola squadra

Una variante della scommessa pari/dispari è quella che riguarda la singola squadra: in quel caso lo scommettitore può puntare sul numero di reti di una sola delle sue compagini. Se ad esempio si scommette dispari squadra ospite in Squadra A-Squadra B e la partita finisce 2-1 la scommessa sarà vincente.

Pari/dispari sui calci d’angolo

Il pari/dispari può essere giocato anche in relazione ad altri eventi del match. La stragrande maggioranza dei bookmaker ha i mercati pari e dispari sui calci d’angolo sia in relazione alla partita intera che al singolo match.

Pari dispari su altri eventi della partita

La modalità pari/dispari può essere giocata a seconda dell’operatore anche in relazione ad altri eventi della partita. Ad esempio NetBet propone anche il mercato pari/dispari sul fuorigioco mentre Snai e Sisal quotano il pari/dispari sui cartellini; Betsson invece ha nel suo palinsesto, oltre che il fuorigioco anche il pari/dispari sui tiri in porta.

Dove scommettere sul pari/dispari

Come accennato brevemente nel paragrafo precedente, alcuni siti di scommesse permettono ai giocatori di puntare sul pari e dispari di alcuni mercati di gioco. Tra i portali che coprono questa tipologia di giocata troviamo:

FAQ scommesse pari/dispari

Dove si può scommettere sul mercato pari/dispari?

Ormai da tempo tutti i bookmaker legali operanti in Italia hanno nella loro offerta di mercato la scommessa pari/dispari. Il pari/dispari non viene applicato solamente ai gol ma anche agli episodi della partita: in tal senso ogni operatore ha le sue specificità di mercato.

Quali sono le varianti della scommessa pari/dispari?

Le principali varianti della scommessa pari/dispari sono quelle legate al singolo tempo di gioco, sia esso il primo o il secondo. Un altro mercato conosciuto è quello del pari/dispari sulla singola squadra.

Il risultato 0-0 vale nella scommessa pari/dispari?

Sì, ed essendo lo 0 numero pari in caso di 0-0 la scommessa vincente sarà quella pari.