Scommesse multiple: una guida completa

In questo articolo tutto quello che c’è da sapere sulle scommesse multiple: funzionamento, tipologie e mercati popolari

Tra le tipologie di schedine che si possono giocare rientra anche la scommessa calcio multipla. Ecco in questo articolo una guida dettagliata su come funziona una schedina multipla nel calcio.

Cos'è una scommessa multipla calcio?

La scommessa multipla calcio consiste nel combinare due o più scommesse singole su diversi eventi calcistici in un'unica giocata. Laddove si riesca a pronosticare esattamente gli esiti giocati la schedina sarà vincente.

Come funziona la scommessa multipla calcio

In prima istanza bisogna scegliere gli eventi sui quali si decide di scommettere e giocare su un mercato a scelta. Gli eventi in questione vengono inseriti all’interno della stessa schedina. L’eventuale vincita finale deriva dalla moltiplicazione tra l’importo scommesso e tutte le quote dei mercati selezionati. Se ad esempio si scelgono tre mercati di tre partite con quote rispettivamente di 2.00, 1.50 e 2.50 e si giocano all'interno di una multipla da 5 euro la vincita potenziale sarà di 37,50 euro.

Tipologie di schedina multipla

Ecco le principali tipologie di schedina multipla:

Doppia: schedina con 3 eventi

Tripla: schedina con 3 eventi

Quadrupla: schedina con 4 eventi

Quintupla: schedina con 5 eventi

Le schedine multiple partono da un minimo di 2 eventi (doppia) e generalmente il massimo di partite giocabili all’interno di una multipla è fissato a 30 match.

Bonus multipla: come funziona nelle scommesse

Il bonus multipla è un tipo di moltiplicatore che gli operatori di scommesse aggiungono all’interno delle scommesse calcio con più eventi. Generalmente a seconda del numero di eventi inseriti in una scommessa multipla viene applicata una maggiorazione in percentuale progressiva.

Le regole sul funzionamento del bonus multipla variano a seconda dell’operatore. Generalmente scatta a partire dalla quartupla o quintupla ma ci sono anche bookmaker che già dalla tripla fanno scattare il bonus come bet365. Chi volesse approfondire l’argomento può consultare la nostra guida completa sui migliori bonus scommesse multiple.

Scommessa calcio multipla: differenze con schedina singola e sistema

A differenza della schedina singola dove si può giocare solamente un evento, la scommessa multipla richiede l’inserimento di più partite all’interno della stessa giocata. Questo significa che da un lato c'è una probabilità più alta di perdere poiché bisogna pronosticare più risultati; dall’altro però le vincite potenziali di una multipla sono più alte di quelle date da una scommessa con un solo evento. In ogni caso vale sempre il principio di gioco responsabile.

Anche il sistema sulla carta sarebbe una giocata multipla poiché contempla una selezione di più eventi all’interno della stessa scommessa ma mentre nella giocata multipla bisogna pronosticare correttamente tutti i mercati nel sistema la giocata viene suddivisa in più colonne e le partite vengono giocate in ogni combinazione possibile, lasciando dunque un margine di errore a fronte di una vincita potenziale ridotta.

Migliori siti per scommessa calcio multipla

Alcuni operatori possono offrire delle quote maggiorate. Per chi volesse approfondire l’argomento e possibile consultare la nostra guida sul bonus quote maggiorate.

Altre tipologie di schedine scommesse calcio

Scommessa calcio singola

Sistema di scommesse

Scommessa combo

Scommessa antepost

FAQ Scommessa calcio multipla

Qual è la differenza tra una scommessa multipla e una singola?

Una scommessa multipla combina più esiti in una sola giocata, richiedendo la corretta realizzazione di tutte le selezioni per vincere, mentre una singola si basa su un solo esito.

Posso includere eventi da competizioni diverse in una scommessa multipla?

Sì, generalmente è possibile combinare eventi da diverse competizioni o campionati in una scommessa multipla, a meno che non sia proibito dal bookmaker, circostanza comunque non comune,

Cosa succede se un evento incluso nella mia scommessa multipla viene annullato?

Di solito, se un evento viene annullato o posticipato, la multipla continua con le restanti selezioni, e la quota dell'evento annullato viene considerata pari a 1.00, riducendo così la potenziale vincita complessiva.