Scommesse multigol: significato e funzionamento delle varianti di gioco

Come funziona il multigol nelle scommesse? Questa guida raccoglie il significato, le varianti, le soglie e le modalità di gioco disponibili.

Tra i mercati riguardanti le reti segnate in una partita rientra anche quello del multigol, un tipo di giocata sempre più comune all’interno dello scenario italiano delle scommesse.

Multigol: definizione e come funziona

La scommessa multigol si basa sull’indovinare il numero di reti segnate in un range che nella maggior parte dei casi va dall'uno tre numeri.

Un esempio pratico: se nella partita Squadra A-Squadra B si scommette sul multigol 1-3 la scommessa sarà vincente laddove la partita finisca 1-0, 0-1, 1-1, 2-1, 1-2. Il non raggiungimento della soglia (0-0) o il superamento della stessa (da 2-2 in poi) renderebbe la scommessa perdente.

La scommessa multigol può essere piazzata sia pre-match che live.

Soglie della scommessa multigol

Generalmente le soglie reti del mercato multigol sono le seguenti:

1-2

1-3

1-4

1-5

2-3

2-4

2-5

2-6

3-4

3-5

3-6

4-5

4-6

5-6

Esiste anche una soglia che supera quelle in precedenza ovvero il multigol 7-99 inserita all’interno del mercato da alcuni operatori come NetBet, Eurobet, Betsson, NetWin e Betfair.

Le specificità di gioco cambiano dunque a seconda dell’operatore: per fare un altro esempio bet365 e Sisal per il mercato multigol hanno la doppia opzione Sì/No

Varianti della giocata multigol nelle scommesse

Multigol squadra casa/ospite

In questo tipo di variante della scommessa multigol si punta sulla possibile soglia di reti segnata da una sola delle due squadre. Se ad esempio in Squadra A-Squadra B si scommette multigol 3-4 sul team che gioca in casa e la partita finisce 1-3 la scommessa sarà persa.

Multigol singolo tempo

La scommessa multigol può essere giocata anche in relazione alle due frazioni di gioco, sia la prima che la seconda. Il funzionamento della scommessa è lo stesso: cambia solo la tempistica di riferimento della puntata.

Combo MG Tempi Multigol 1T/2T

Alcuni bookmaker come Snai, NetBet, DaznBet, NetWin, Betsson, Lottomatica, Goldbet e BetFlag nel loro mercato multigol hanno anche l’opzione combo MG Tempi.

La combo MG Tempi è una scommessa paragonabile al parziale/finale 1X2 o all’omonimo mercato presente nel goal/no goal. In questa giocata bisogna indovinare la soglia di reti segnate per singola frazione. Se, ad esempio, in Squadra A-Squadra B si punta sulla soglia 1-3 1T + 1-3 2T e la partita finisce 1-1 a primo tempo e 2-1 come risultato finale, la giocata risulta vincente.

Combo MG squadra

Un’altra variante è la combo MG squadra proposta sempre da Snai, NetBet, DaznBet, NetWin, Betsson, Lottomatica, Goldbet e BetFlag.

La combo MG squadra invece consiste nell’indovinare le soglie gol entro le quali rientrano entrambe le compagini in campo nell’arco dei 90 minuti. Per esempio se in Squadra A-Squadra B si scommette su multigoal 2-3 squadra A + 1-3 squadra B e la partita finisce 3-1 la scommessa sarà vincente.

Multigol + esito finale 1X2 o doppia chance

Il mercato multigol può essere giocato in combo con l’esito finale delle partite anche nel caso della doppia chance.

Dove piazzare le scommesse multigol

Ecco qui l’elenco dei migliori operatori di scommesse calcio dove è possibile giocare sul mercato del multigoal e le collegate varianti:

FAQ scommessa multigol

Qual'è la differenza tra la scommessa over e la scommessa multigol?

Entrambi i mercati riguardano il numero di reti segnate all’interno di una partita: la differenza sostanziale risiede nel fatto che nella scommessa multigoal bisogna rientrare in un range specifico di soglie rispetto alla scommessa over dove invece c’è una sola soglia da raggiungere affinché sia vincente la puntata.

In che modalità si può giocare la scommessa multigol?

Il mercato multigol può essere giocato sia singolarmente che in una schedina multipla. La scommessa può essere piazzata sia pre-match che live. Il multigol è quotato sia sui 90 minuti che sui singoli tempi di gioco. Alcuni operatori quotano anche le combinazioni multigol dei due tempi (alla stregua del parziale/finale 1X2) o delle due squadre. La scommessa multigol può essere giocata in combo con l’esito finale del match.

Esistono altri mercati riguardanti oltre al multigol riguardo alle scommesse sui goal?

Sì. Oltre al goal/nogoal, under/over e multigoal esistono altri mercati come il Segna Goal. Il Segna Goal può riguardare sia il fatto che una squadra segni durante (Segna goal casa/ospite) sia quale sia la prima o l’ultima squadra a segnare in una partita. Quote e mercati variano a seconda del bookmaker.