Scommesse margine vittoria: come funzionano e varianti

Le scommesse sul margine vittoria sono un tipo di mercato che di recente sta prendendo campo nello scenario del betting italiano.

In questo articolo vediamo nel dettaglio cosa sono e come funzionano e vari tipi di scommesse sul margine vittoria.

Scommessa margine vittoria: una definizione

Nelle scommesse margine vittoria bisogna indovinare con quante reti di distanza una squadra riuscirà a prevalere sull’altra. A differenza del risultato esatto non bisogna indovinare il punteggio finale ma solo lo scarto.

Generalmente questo tipo di scommessa può essere a 4, 7 o a 10 esiti: il mercato varia a seconda degli operatori.

Tipi di scommessa margine vittoria

Scommessa margine vittoria 4 esiti

Nella scommessa margine vittoria 4 esiti si scommette sul margine della vittoria indipendentemente da quale sia la squadra che risulterà vincitrice: i margini in questione sono generalmente 0 (pareggio) 1, 2 e 3 o + gol.

Scommessa margine vittoria 7 esiti

In questo tipo di mercato invece oltre che lo scarto della vittoria bisogna pronosticare anche quale delle due squadre riuscirà a ottenere la vittoria. Il range di esiti è lo stesso ma viene applicato ad entrambe le compagini, generalmente scegliendo tra squadra in casa e casa in trasferta.

Scommessa margine vittoria 10 esiti

Nella scommessa margine vittoria 10 esiti viene invece aggiunta una quarta soglia supplementare di scarto nonché due opzioni di pareggio ovvero con goal o senza goal.

Scommessa margine vittoria: i migliori bookmaker

FAQ Scommessa margine vittoria

Quale differenza c'è tra scommessa margine vittoria e risultato esatto?

Nella scommessa margine vittoria bisogna indovinare lo scarto con cui una squadra batte l’altra in una partita. Nella giocata sul risultato esatto invece bisogna pronosticare il punteggio finale.

Che tipo di mercati esistono nelle scommesse margine vittoria?

I mercati principali sono il 4, il 7 e il 10 esiti. Mentre il 4 esiti riguarda lo scarto finale di una partita indipendentemente da chi la vince nel 7 e nel 10 esiti bisogna indovinare anche quale squadra otterrà quella vittoria.