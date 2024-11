Scommesse marcatori: significato, varianti, combo e speciali

Le scommesse sui marcatori sono sempre più diffuse e frequenti nello scenario del betting italiano.

Negli ultimi anni la proposta di mercato in merito a questa tipologia di giocata è cresciuta esponenzialmente con l’introduzione di diverse varianti. In questo articolo una panoramica completa sulle scommesse marcatori.

Scommesse marcatori: definizione e funzionamento di base

Le scommesse marcatori si basano sul fatto di riuscire a pronosticare quale giocatore segnerà durante una partita. Rispetto alle scommesse più classiche come esito finale, under/over e goal/no goal, presentano ovviamente una difficoltà maggiore, per la moltitudine di variabili che possono entrare in gioco.

Innanzitutto, si sceglie il giocatore su cui si vuole puntare. Qui, a seconda dei bookmaker si troveranno diverse opzioni di gioco e varianti legate ai marcatori: dal più probabile al meno probabile segnatore.

Generalmente la puntata viene rimborsata laddove il giocatore su cui si è scommesso come marcatore non scende in campo. Salvo se non chiaramente indicato, le scommesse sui marcatori valgono in riferimento ai 90 minuti regolamentari.

Ovviamente gli attaccanti titolari, specie se molto profilici, avranno delle quotazioni più basse rispetto a quelle di difensori e centrocampisti. L’autogol (come dinamica generale e non legata al singolo calciatore) non rientra tra le scommesse marcatori ma tendenzialmente è giocabile come altro evento legato alla partita. Le scommesse sui marcatori possono essere giocate sia in singola che in multipla in modalità prematch e live. In tal senso l’offerta varia a seconda degli operatori.

Bonus Marcatore o Sostituto live di Lottomatica e Goldbet

Per quanto riguarda le scommesse marcatori live, Lottomatica e Goldbet hanno introdotto un nuovo mercato: il Live marcatore o sostituto. In questo tipo di scommessa il giocatore può scommettere se un giocatore segnerà durante la partita: la giocata sarà considerata vincente laddove a segnare sia non solo il giocatore in questione ma anche il sostituto del calciatore su cui si è scommesso.

In seguito al lancio del nuovo mercato disponibile, Lottomatica e Goldbet hanno riservato dei bonus temporanei agli utenti che scommettono su marcatore o Sostituto Live. Il mercato è disponibile per i top campionati europei ma anche Champions League e Europa League.

Tipologie di scommesse marcatori

Marcatore sì/segna gol

Questo tipo di scommessa è la più semplice tra quelle disponibili nel mercato marcatori: in questo caso bisognerà indovinare se un giocatore riuscirà a segnare o meno durante la partita a prescindere dal momenti. Alcuni operatori su questo tipo di mercato inseriscono anche l’opzione no.

Primo marcatore

La puntata sul primo marcatore è una giocata molto diffusa tra le scommesse marcatori. Nello specifico si deve pronosticare il calciatore che segnerà il primo gol in una partita.

Ultimo marcatore

In questo caso invece bisognerà indovinare l’ultimo giocatore che riesce a segnare una partita.

Scommesse marcatori: marcature multiple

Praticamente la quasi totalità degli operatori consente scommesse marcatori anche sulle segnature multiple.

Doppietta

In questo caso si può pronosticare se un giocatore sarà in grado di segnare una doppietta durante la partita.

Tripletta

Come facilmente intuibile in questo tipo di scommessa marcatori si punta sulla possibilità che un giocatore riesca nell’impresa di fare tre gol in una singola partita.

Tra le varianti della scommessa marcatori tripletta esiste la giocata “tripletta perfetta”, quotata da SNAI, che consiste nel pronosticare che un giocatore segni nella stessa partita un gol di destro, uno di sinistro e uno di testa,

Scommesse marcatori scorecast: le combo

Le scommesse marcatori come già accennato in precedenza possono essere combinate con altri tipi di mercati e questa tipologia di scommesse in linguaggio tecnico si definisce scorecast.

Marcatore + esito finale

In questo tipo di scommessa bisogna indovinare sia l’esito finale del match che il giocatore (o uno dei giocatori) che andrà a segno in quella partita.

Questa scommessa sul marcatore è consentita da molti operatori anche sulla doppia chance.

Marcatore + Risultato esatto

In questo caso di scommessa marcatori si dovrà invece indovinare sia il giocatore che va a segno che il risultato finale della partita.

Marcatore + under/over

La scommessa combo Marcatore + under/over consiste nell’indovinare il giocatore che va a segno e la soglia di reti totali realizzate all’interno della partita.

Marcatore + goal/no goal

In questo caso invece assieme nella scommessa marcatore bisogna azzeccare il giocatore che va in rete e se l’esito finale della partita si chiude con un goal/nogoal.

Tricombo

Le scommesse sul marcatore possono essere giocate anche all’interno di tricombo combinate o con giocate sulla partita (1X2, under/over…) o con altri mercati giocatore come assist e ammonizioni: in tal senso la proposta varia a seconda dei bookmaker.

Scommesse marcatori: alcune varianti speciali

Come detto ogni bookmaker in tema di scommesse marcatori ha le sue specificità di mercato, contemplando tipologie di giocate che possono ridurre e/o aumentare la complessità della puntata come succede nelle scommesse combo. Ecco qui alcuni esempi.

Marcatore tempi di gioco

Molti operatori consentono di giocare il marcatore sulla singola frazione di gioco sia per quanto riguarda il primo marcatore che per quanto riguarda il marcatore sulla partita. Alcuni operatori consentono di scommettere sul marcatore anche per quanto riguarda il secondo tempo sia pre-match che live.

Marcatore Plus

Il marcatore Plus è una variante di gioco introdotta da Lottomatica, Goldbet e Betflag e presente anche in William Hill, SNAI (con il nome di Marcatore Ultra) e NetBet con la dicitura marcatore XXL. Il funzionamento e lo stesso della scommessa marcatore ma con delle differenze sostanziali.

La scommessa infatti viene considerata vincente non solo se il giocatore su cui si è scommesso segna ma anche se prende un palo o una traversa o se a fare una di queste due cose è il giocatore che lo sostituisce.

Marcatore duo o tandem

Una variante simile e quotata anche da Sisal col nome di “Marcatore Duo” ed Eurobet col “Marcatore Tandem”: in questo caso la scommessa sarà vincente se il giocatore su cui si è scommesso o il suo sostituto segnano.

Primo Marcatore - fascia minuti

Questo tipo di scommessa è presente nel mercato di bet365: si tratta di una combo particolare in cui l’obiettivo è pronosticare correttamente sia il giocatore che segna il primo gol che il momento della partita in cui verrà segnato in un range di tre fasce di minuti:

1-20,

21-45,

46+.

Anche SNAI, Lottomatica, Goldbet e BetFlag contemplano una scommessa simile ma con più fasce di minuti, precisamente sei:

0-15,

16-30,

31-fine primo tempo,

46-60,

61-75

e 76-fine partita.

Marcatore + assist

SNAI ed Eurobet all’interno dei loro mercati consentono anche la giocata marcatore+assist. In quel caso bisognerà indovinare il giocatore capace sia di segnare che di effettuare un passaggio decisivo.

Entrambi gli operatori consentono di giocare sia la combinata che l’opzione marcatore o assist: in quest’ultimo mercato la scommessa è vincente se il calciatore su cui si punta segna o fa segnare un compagno di squadra.

Scommesse Marcatori: il mercato Lottomatica, Goldbet, BetFlag

Per quanto riguarda le scommesse marcatori Lottomatica, Goldbet e BetFlag presentano un mercato molto vasto e pieno di opzioni di gioco.

All’interno dei siti dei bookmaker è infatti presente una sezione a parte dedicata appunto alle scommesse sui marcatori nella sezione “MARCATORI CALCIO” sulla sinistra della schermata. Una volta scelto l’evento si può decidere di scommettere tra diversi mercati.

Oltre ai “classici” primo marcatore e marcatore e all’opzione di gioco marcatore plus si possono giocare altre combinazioni particolari come le “Speciali Plus” (un tipo di scommessa combinata con un altro format di betting dei bookmaker, ovvero l’ammonito plus) e altri tipo di combo come il marcatore + ammonito.

Di recente Lottomatica e Goldbet hanno anche introdotto un nuovo mercato giocabile durante gli eventi, il “Live marcatore o sostituto”.

Scommesse marcatori: la proposta di Sisal

Anche Sisal presenta una sezione a parte per quanto riguarda le scommesse dei marcatori, situata al centro della schermata delle scommesse.

Anche in questo caso vi è una vasta selezione di opzioni di gioco.

Tra le opzioni offerte dall’operatore oltre le scommesse principali e quelle in formato “Duo” già menzionate in precedenza anche le scommesse “combo” e le “speciali” come la supercombo primo marcatore che consiste nell’indovinare il giocatore che segna, il range di minuti in cui lo fa e il modo in cui ha realizzato la rete.

Scommesse marcatori: il mercato SNAI

Tra gli operatori che hanno un mercato molto vasto per quanto riguarda le scommesse marcatori c’è anche SNAI.

All’interno del suo palinsesto l’operatore italiano consente di giocare tantissimi mercati: quello più particolare in tal senso e quello delle scommesse sul metodo del goal.

In questo mercato si può scommettere su come un giocatore segnerà scegliendo tra destro, sinistro, testa, rigore e punizione.

Scommesse marcatori: l’elenco dei migliori bookmaker

FAQ Scommesse marcatori

Che differenza c'è tra la scommessa primo marcatore e marcatore semplice?

Nel caso del primo marcatore il giocatore deve indovinare necessariamente il giocatore che segna il primo gol della partita; se invece si decide di scommettere sul marcatore (o segna gol giocatore) sarà sufficiente che il giocatore segni, indipendentemente da quando lo fa.

Cosa succede se il giocatore su cui si scommette come marcatore non scende in campo?

Nel caso in cui il giocatore su cui si è scommesso non scende in campo gli operatori rimborseranno la giocata in questione. Nel caso in cui però il calciatore dovesse giocare anche solo qualche secondo del match chi scommette non avrà diritto (salvo policy diverse eventualmente specificate dai bookmaker) ad alcun rimborso.

La scommessa marcatore è valida per eventuali supplementari e rigori?

No, a meno che il bookmaker non lo specifichi chiaramente, il riferimento di validità resta sempre quello dei 90 minuti regolamentari, recupero incluso.