Scommesse con handicap nel calcio: cosa sono e come funzionano

Breve guida con definizione e spiegazione delle scommesse con handicap nel calcio.

Le scommesse con handicap sono un tipo di giocata che ha come obiettivo di base quello di rendere maggiormente interessanti le partite che sulla carta presentano un divario significativo tra le compagini impegnate.

Scommesse con handicap: definizione

Nello specifico le scommesse con handicap prevedono che sia applicato un malus virtuale alla favorita, detto appunto handicap: l’esito della scommessa sarà determinato dalla capacità o meno della squadra cui è stato attribuito l’handicap di recuperare (o restare dentro la soglia attribuita.

Tipologie di scommesse con handicap

Nel mondo delle scommesse in questo momento si individuano due tipologie di scommessa con handicap: l’handicap europeo, ovvero quello “classico”, e l’handicap asiatico che negli ultimi anni sta prendendo molto campo nel panorama italiano. Sebbene il principio alla base sia simile, le differenze tra i due sono sostanziali.

Handicap europeo

L’handicap europeo si può considerare una variante della scommessa classica 1X2 sull’esito finale. In questo caso viene applicato un malus alla squadra favorita (che di conseguenza diventa un bonus per la squadra sfavorita) e il malus in questione rappresenta lo scarto che una squadra deve colmare in partenza. La quota cresce in proporzione al tipo di handicap che viene assegnato.

Un esempio pratico. Si affrontano Squadra A (favorita, in quanto tra le prime della classifica) e Squadra B, che invece si ritrova agli ultimi posti della classifica. Viene piazzata la scommessa 1 con handicap (generalmente indicata con il segno 1H) con il medesimo handicap fissato a - 2. La scommessa sarà vincente se la squadra A conclude il match vincendo con almeno tre gol di scarto.

Per approfondire maggiormente l’argomento si rimanda alla nostra guida completa sull’handicap europeo.

Handicap europeo: esempio di variazione quota

Senza Handicap Con Handicap (-2) Squadra A (favorita) - Quota 1.30 Squadra A - Quota 1.95 Pareggio - Quota 5.50 Pareggio - Quota 4.00 Squadra B (sfavorita) - Quota 11.00 Squadra B (+2) - Quota 3.75

Handicap asiatico

Il principio dell’handicap asiatico è lo stesso dell’handicap europeo ma a differenza di quest’ultimo vi sono due differenze sostanziali. La prima sta nell’applicazione di handicap, (positivi o negativi che siano) che possono essere sia interi che decimali; la seconda è il fatto che nell’asian handicap il pareggio non è un risultato contemplato e ciò apre scenari di scommessa molto differenti, che contemplano anche vittorie parziali e rimborsi.

Un esempio: si gioca la partita tra i padroni di casa della Squadra A (dati per favoriti) e la Squadra B. Si decide di scommettere sull’handicap -0,75 per la squadra A. Per lo scommettitore dunque, si aprono sostanzialmente quattro scenari: se la squadra A vince con 2 gol di scarto la giocata sarà vincente; se lo fa con un solo gol di scarto la puntata sarà vincente a metà: il pareggio o la sconfitta renderanno perdente la giocata.

Nell’handicap asiatico come detto non è contemplato il pareggio: se ad esempio una squadra con handicap -1 vince con un gol di scarto, colmando dunque il gap iniziale assegnato, questo sarà inteso come un pareggio. Di conseguenza la puntata sarà rimborsata. L’handicap asiatico 0 funziona a tutti gli effetti come la Draw No Bet.

Per conoscere ulteriormente l’argomento handicap asiatico si può consultare il nostro articolo sull’argomento con tutte le informazioni da sapere su questo mercato.

Scommesse con handicap: mercati di applicazione

Le scommesse con handicap possono essere piazzate sia in riferimento alla partita intera che alla singola frazione di gioco, sia essa il primo o il secondo tempo, anche in modalità live.

In tempi recenti il criterio 1X2 handicap comincia ad essere applicato anche nei mercati di scommesse che riguardano gli eventi della partita, specialmente i calci d’angolo, anche se alcuni bookmaker quotano anche i cartellini, come bet365 che propone la scommessa con handicap asiatico sui cartellini.

Dove piazzare le scommesse con handicap

In linea di principio tutti i bookmaker legali operanti in Italia hanno all’interno dei loro mercati le scommesse con handicap. Nell’ultimo periodo anche l’handicap asiatico ha cominciato a diffondersi come mercato nei siti di scommesse italiani, dopo essere stato introdotto nel nostro paese da bet365.

L’offerta di mercati di scommesse con handicap europeo e asiatico varia a seconda del bookmaker. Per esempio Lottomatica ed Eurobet hanno le loro sezioni apposite sia per l’handicap asiatico che per quello europeo. Per una panoramica completa si può visitare i siti degli operatori.

Bookmaker che offrono scommesse con handicap

Ecco una lista non completa di siti scommesse che coprono le giocate con handicap:

FAQ Scommesse con handicap

Cosa significa scommettere con handicap?

La scommessa con handicap è un tipo di giocata che consiste nell’applicare uno svantaggio iniziale ad una squadra (generalmente la favorita di un incontro) per provare ad assottigliare la distanza tra due squadre di livello diverso. L’handicap può essere quello europeo (variante del mercato 1X2) o asiatico.

Quando è possibile scommettere con handicap?

Si può effettuare una scommessa con handicap sia pre-match che live: i mercati esistenti coprono sia i 90 minuti che le singole frazioni di gioco e l’offerta varia di bookmaker in bookmaker.

Come viene indicato l’handicap europeo nelle scommesse?

Generalmente la giocata 1X2 con handicap viene indicata con il simbolo H inserito accanto all’esito su cui si punta: 1H, XH, 2H. Alcuni operatori invece mettono direttamente l’handicap assegnato accanto alla squadra.