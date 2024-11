Scommesse goal/no goal: spiegazione, differenze e varianti di gioco

Guida in dettaglio sulle scommesse goal/no goal con significato, esempi, differenze con under/over e varianti di gioco.

La scommessa goal/no goal rappresenta uno dei mercati “classici” e maggiormente giocati all’interno del panorama delle scommesse.

Scommessa goal/no goal: definizione

La scommessa goal/no goal è abbastanza semplice: l’obiettivo è indovinare se entrambe le squadre riusciranno a segnare o meno nell’arco della partita.

Nel caso in cui si decida di puntare su entrambe le squadre a segno bisognerà giocare il goal. Se invece si ritiene che una delle due squadre (o tutte e due) non riescano a segnare la scommessa sarà il no/goal.

La scommessa goal/nogoal può essere piazzata sia pre-match che in modalità live: nel caso di partite ad eliminazione diretta (salvo diverse indicazioni date dai singoli bookmaker( si considera valida sui 90 minuti di gioco e non estesa ad eventuali tempi supplementari.

Varianti delle scommesse goal/no goal

Scommessa goal/no goal singolo tempo

Si tratta dello stesso tipo di scommessa ma applicata alla singola frazione di gioco, sia essa la prima o la seconda. Può essere giocata sia pre-match che live.

Scommesse combo goal/no goal 1X2 e doppia chance

La scommessa goal/no goal può essere giocata anche in combinazione con altri mercati. L’esempio più diffuso è quello della scommessa combinata con l’esito finale 1X2 presente di fatto all’interno dei mercati di tutti i bookmaker operanti in Italia. L’esito finale può essere giocato in combo a goal/nogoal anche in caso di doppia chance.

Scommessa combo under/over + goal/no goal

Questo tipo di scommessa può essere effettuato sia sui 90 minuti che sui tempi singoli. Un altro esempio di scommessa combo è il mercato goal/nogoal + under/over. In questo caso il risultato finale dovrà rispecchiare i due mercati scelti nella scommessa combo. Ad esempio se la scommessa e goal + over 2,5 Squadra-Squadra B e la partita finisce 2-1 la giocata sarà vincente.

Scommessa goal/no goal 1T-2T

La scommessa goal/no goal primo-secondo tempo funziona in modalità analoga al mercato parziale finale. In questo caso si decide di scommettere se il primo e il secondo tempo della partita finiranno con goal o no goal.

Esempio: se nella sfida Squadra A-Squadra B si punta sul goal 1T/goal 2T e la partita finisce 2-2 dopo il primo tempo chiuso sull’1-1 la giocata sarà vincente. Se invece la medesima partita fosse finita 2-0 a primo tempo e 2-2 come risultato finale la giocata vincente sarebbe stata no goal 1T/goal2T.

Scommessa goal/nogoal: tricombo e altre varianti

In linea generale l’offerta sul mercato goal/nogoal varia a seconda dei bookmaker. Alcuni operatori come William Hill, PlanetWin365, BetFlag, NetBet, DAZNbet e Netway inseriscono il gol all’interno del palinsesto delle scommesse tricombo.

BetFlag, Lottomatica e Goldbet all’interno dei loro mercati contemplano delle soluzioni di gioco più particolari come il goal/no goal plus. In questo tipo di scommessa il goal risulta vincente se durante la partita una squadra segna e l’altra prende almeno un palo. Esempio: se si è scommesso goal plus su Squadra A-Squadra B e la partita finisce 1-0 per la squadra A con la squadra B che prende un palo o una traversa la giocata sarà vincente.

Il nogoal plus invece richiede che la partita finisca con una delle due squadre che non vada a segno e che non prenda il palo: riprendendo l’esempio di cui sopra, se Squadra A-Squadra B finisse 1-0 ma senza il legno preso dalla squadra B la giocata vincente risulterebbe il no goal plus.

Sempre all’interno di Lottomatica, Goldbet e BetFlag è presente una variante particolare ovvero il goal/no goal a soglia 2. La giocata sarà vincente se nella partita le due squadre segnano almeno 2 gol.

FAQ Scommessa goal/no goal

Quale differenza c'è tra goal/no goal e under/over?

Entrambe le scommesse sono legate alle reti segnate in un singolo match ma mentre l’under/over riguarda il numero complessivo di reti segnate e può avere più soglie (es.under 2,5, over 3,5..) il goal/nogoal riguarda esclusivamente la possibilità delle due squadre in campo di andare a segno o meno.

Esistono altri mercati riguardanti le scommesse sui goal?

Sì. Oltre al goal/nogoal esistono altri mercati come il multigoal e il segna goal. Il multigol consiste nell’indovinare la soglia di reti segnate in una partita (per esempio se si punta sul multigoal 2-4 e la partita finisce 2-1 la scommessa sarà vincente) mentre il segna goal può riguardare sia il fatto che una squadra segni (Segna goal casa/ospite) sia quale sia la prima o l’ultima squadra a segnare in una partita.

In quali modalità si può giocare il goal/no goal?

La scommessa sul goal/no goal può essere effettuata sia pre-match che live, in riferimento alla partita intera e/o alle singole frazioni di gioco.