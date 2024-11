Scommesse draw no bet: cos'è e come funziona

In questo articolo vedremo come funziona e cos'è il draw no bet nelle scommesse, chiamato anche rimborso in caso di pareggio.

Scommesse draw no bet: definizione

Nel mondo delle scommesse di calcio, il "draw no bet" rappresenta una delle tante opzioni a disposizione dei giocatori e nel tempo è divenuto un mercato mercato ricorrente. In italiano questa espressione si può rendere in "rimborso in caso di pareggio".

Come funziona il draw no bet

Questo tipo di puntata consente agli scommettitori di giocare su una squadra vincente; in caso di pareggio, la scommessa Draw no bet viene annullata e l'importo puntato restituito.

Dunque, se la squadra su cui si è puntato vince, lo scommettitore incassa la vincita basata sulla quota offerte. Se invece la partita finisce in pareggio, riavrà indietro la sua puntata senza perdite.

All’interno di una schedina multipla nel caso in cui la squadra su cui si è scommesso sul draw no bet dovesse pareggiare la quota viene scalata dal moltiplicatore finale.

Il draw no bet equivale sostanzialmente al segno 0 giocabile nell’handicap asiatico.

Comparazione tra scommessa tradizionale e draw no bet

Tipo Scommessa Puntata Risultato Partita Esito Scommessa Ritorno Tradizionale 10€ a quota 2.00 sull’1 1 Vincita 20€ X Perdita 0€ 2 Perdita 0€

Tipo Scommessa Puntata Risultato Partita Esito Scommessa Ritorno Draw no bet 10€ a quota 2.00 sull’1 1 Vincita 20 € X Ritorno 10 € 2 Perdita 0 €

Draw no bet: applicazione

Nel contesto delle scommesse il draw no bet si può considerare come una sorta di assicurazione parziale sulla scommessa in merito all’esito finale, che non aumenta di per sé le possibilità di vittoria ma che va a ridurre, non però eliminandolo del tutto, il rischio di perdita.

A differenza della doppia chance 1X o X2, che garantisce la vittoria con due esiti finali su 3 a fronte di una quota più bassa, il draw no bet consente al giocatore di avere due opzioni su tre per non perdere l’importo finale, giocando il proprio pronostico su una quota inferiore rispetto a quella prevista nel tradizionale 1X2.

Può essere, per fare un esempio, un’opzione più che valida in caso di incontri tra squadre di vertice o comunque di teorico pari valore o in circostanze in cui la squadra favorita affronta un club sulla carta inferiore o/e che vive un momento di forma tale da far pensare che una sia sconfitta non sia in fondo così sicura.

Ad ogni modo il draw no bet, pur riducendo i rischi di perdita, come già sottolineato non li elimina del tutto. Quindi alla base deve sempre prevalere il criterio generale di un gioco consapevole e soprattutto responsabile.

Draw no bet: elenco operatori scommesse calcio

La scommessa draw no bet è ormai presente (in alcuni casi con il nome di rimborso in caso di pareggio) nei mercati dei bookmaker legali operanti in Italia. Qui un elenco dei migliori operatori per quanto riguarda le scommesse calcio:

FAQ Scommesse Draw no bet

Qual è la differenza tra Draw no bet ed Handicap asiatico 0?

Nella sostanza non vi è nessuna differenza. In entrambi i casi il pareggio rimborsa la puntata fatta.

La scommessa Draw no bet è applicabile a tutte e due le squadre impegnate in un evento?

Sì: può essere giocato per entrambe le squadre. Si gioca la scommessa Draw no bet 1 per la squadra di casa e draw no bet 2 per quella in trasferta.