Cos'è la doppia chance nelle scommesse: guida completa

Cos'è la doppia chance nelle scommesse sportive e quanti tipi di giocate sono disponibili.

Nel mondo delle scommesse, la "doppia chance" è un'opzione di gioco che consente di poter puntare su due esiti della partita anziché uno solo. Per essere chiari: 1X, X2, 12.

L’ 1X si gioca per scegliere la vittoria della squadra di casa e il pareggio;

si gioca per scegliere la vittoria della squadra di casa e il pareggio; l’ X2 per la vittoria della squadra in trasferta e il pareggio;

per la vittoria della squadra in trasferta e il pareggio; l’12 per la vittoria di una delle due squadre in campo.

Il pronostico sarà vincente laddove l’esito finale sia uno dei due giocati in doppia chance.

Le quote delle doppie chance generalmente sono inferiori e anche di netto rispetto al singolo pronostico ma in compenso aumentano le possibilità di uno scommettitore di poter indovinare l’esito di una partita.

Scommesse doppia chance: come funziona il mercato

La scommessa doppia chance può essere piazzata prima della partita sia nell’arco dei 90 minuti che per quanto riguarda le singole frazioni di tempo. Va sottolineato che non sempre è possibile che ci siano tutte le combinazioni doppia chance su un singolo evento.

Un esempio pratico: se una squadra di vertice affronta in casa una delle ultime classificate l’1X avrà una quota bassissima o non sarà direttamente quotata dagli operatori.

Scommesse doppia chance: le combo

Le doppie chance possono essere combinate anche con altre opzioni di gioco, come ad esempio il gol/no gol e gli under/over. In quel caso le due quote saranno di fatto combinate in un unico moltiplicatore.

Scommesse doppia chance per singolo tempo

La doppia chance può essere giocata sia sulla partita intera che sui due tempi di gioco. Nel caso di scommessa su una partita ad eliminazione diretta la doppia chance va considerata nell’arco dei 90 minuti e non include dunque eventuali tempi supplementari.

Si parla di “doppia chance IN” quando l’opzione di gioco selezionata è 1X

quando l’opzione di gioco selezionata è 1X Invece si definisce “doppia chance OUT” quando la selezione riguarda l’X2.

La doppia chance può essere anche giocata in modalità live.

Dove è possibile puntare sulla scommessa doppia chance

Di fatto tutti gli operatori disponibili in Italia consentono di puntare sulla doppia chance. Ecco qui un elenco di bookmaker e i loro bonus di benvenuto.

FAQ Scommesse doppia chance

La doppia chance si applica solamente all’esito finale della partita?

In linea di principio sì: al momento non esistono per esempio le doppie chance legate agli eventi della partita (cartellini, calci d’angolo…) che possono essere giocati in formula 1X2. Non è comunque da escludere che nel prossimo futuro gli operatori possano introdurre l’opzione doppia chance anche per quanto riguarda gli eventi all’interno di una singola gara.

La doppia chance può essere giocata in combinazione con altri mercati?

Sì, come già scritto in precedenza, può essere combinata con altri esiti come possono esserlo under, over e goal. Questo tipo di opzione è molto diffusa specie quando si punta su una doppia chance dalla quotazione molto bassa.

È possibile trovare delle quote maggiorate sulla doppia chance?

Sì, occasionalmente gli operatori offrono delle quote maggiorate anche per le doppie chance. Per ulteriori informazioni consultare i siti dei bookmaker.