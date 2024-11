Scommesse combo: cosa sono e come funzionano

In questo articolo tutto quello che c’è da sapere sulle scommesse combo: funzionamento, varianti e mercati popolari.

La scommessa combo è una variante di mercato che nel tempo ha preso sempre più campo tra i giocatori diventando una presenza stabile all’interno dei vari bookmaker.

Cos’è una scommessa combo

La scommessa combo è una giocata nella quale vengono combinati due (o anche tre a seconda dell’operatore) mercati in un’unica puntata.

Inizialmente la scommessa combo era disponibile prevalentemente per i mercati “classici” (esempio esito finale 1X2 + under/over) ma negli ultimi anni gli operatori hanno aggiunto ulteriori quote e varianti.

Ormai infatti è abbastanza comune trovare una sezione combo all’interno delle schermate di scommessa delle competizioni e/o dei singoli eventi.

Questo tipo di scommesse possono essere piazzate sia pre-match che live.

Tipi di scommesse combo più comuni

Combo Esito finale 1X2 + under/over

In questo tipo di scommessa combo bisogna indovinare sia l’esito finale che la soglia gol del match. Se ad esempio si scommette su Squadra A-Squadra B 1 + over 2,5 e la squadra A vince 3-0.

L’esito finale 1X2+under/over generalmente si può giocare anche con la doppia chance.

Combo Esito finale 1X2 + goal/no goal

Il principio è lo stesso della scommessa precedente solo che in questo caso bisogna indovinare sia l’esito finale che il numero di gol di squadre che segnano nella partita.

Anche in questo caso l’esito finale può essere espresso con una doppia chance.

Combo Esito finale 1X2/multigoal

In questo caso invece oltre che l’esito finale bisognerà indovinare la soglia esatta di reti segnate nella singola partita.

Combo Goal/no goal + under/over

In questo caso invece la scommessa combo è su due mercati che riguardano i goal segnati. Un esempio pratico: se su Squadra A-Squadra B si gioca over 2,5 + goal e la partita finisce 3-0 la scommessa sarà perdente.

Scommesse combo primo/secondo tempo

Molti operatori consentono di giocare le scommesse combo anche in relazione ai singoli tempi di gioco.

Scommessa combo: altre varianti

Come già accennato in precedenza ogni operatore ha la sua offerta specifica per quel che riguarda la scommessa combo e oltre ai mercati già menzionati in precedenza vi sono alcune proposte più particolari: ad esempio NetBet quota il mercato 1X2+primo gol mentre Sisal e Goldbet il parziale/finale + over.

Combo marcatori

Si tratta di un mercato in cui la scommessa sul marcatore (solitamente il primo ma anche quello generico) viene combinata con altre quote, come ad esempio l’esito finale 1X2. In tal senso vi sono alcuni operatori come Lottomatica, Betflag e Goldbet che hanno una sezione dedicata alle combo marcatori con diverse opzioni di gioco.

La scommessa tricombo

Tra le varianti più particolari di questo mercato c'è la scommessa Tricombo, che ormai diversi bookmaker cominciano a quotare. Generalmente la scommessa tricombo consiste nel mettere insieme esito finale + under/over + goal/no goal in un unico mercato.

FAQ Scommesse combo

Cosa sono le scommesse combo?

Le scommesse combo coinvolgono la combinazione di più selezioni in un'unica puntata. Affinché la puntata sia vincente il risultato deve esprimere tutte le combinazioni contenute nella giocata.

Quali mercati sono combinati nelle scommesse combo?

Generalmente questo dipende dal singolo bookmaker: ogni operatore nella propria sezione dedicata inserisce una determinata tipologia di mercato. Le più diffuse restano scommesse combo di mercati più giocati come esito finale 1X2 + under/over ma l’offerta in tal senso resta vasta.

Che differenza c'è tra una scommessa multipla e una combo?

Per scommessa multipla si intende una schedina in cui sono contenute giocate su più eventi; la scommessa combo è invece una singola giocata che racchiude più mercati. All’interno di una schedina multipla si possono inserire più scommesse combo.