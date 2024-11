Scommesse cartellini: tipologie, mercati speciali e funzionamento

Guida alle scommesse cartellini: dalle più popolari agli speciali come "ammonito plus", "handicap" e "cartellino duo".

Tra i mercati di scommesse che riguardano i singoli eventi all’interno di una partita, quello dei cartellini ha guadagnato popolarità negli ultimi anni tra gli scommettitori: in questo articolo vediamo il suo funzionamento e le varianti.

Cosa sono le scommesse cartellini?

Le scommesse cartellini si riferiscono alle puntate effettuate appunto sulle sanzioni che saranno comminate dall’arbitro ai giocatori durante la partita.

Le scommesse cartellini possono essere piazzate sia per quanto riguarda il numero di sanzioni complessive ricevute dalla squadra, sia per quel che concerne i singoli calciatori, un po’ come accade nelle scommesse marcatore.

Sui cartellini si può giocare sia pre-match che live in singola e/o multipla: i mercati disponibili variano a seconda dell’operatore.

Tipologie di scommesse cartellini squadra

1X2 cartellini

L’1X2 cartellini segue la stessa logica della scommessa esito finale: bisogna indovinare quale squadra alla fine della partita (o anche nella singola frazione) abbia ricevuto il maggior numero di sanzioni. L’1 vale per la squadra di casa, l’X per lo stesso numero da parte di ambedue le squadre, il 2 per la compagine in trasferta.

Under/Over cartellini

Questa scommessa funziona esattamente come l’under/over dei gol: si scommette su un numero predefinito di cartellini (es. 3,5, 4,5) scegliendo se il totale sarà superiore (over) o inferiore (under) a quella soglia.

Molti operatori consentono di scommettere anche sulla singola squadra e/o alla singola frazione di gioco.

Numero totale di cartellini

Questa scommessa comporta il puntare su quanti cartellini gialli o rossi verranno mostrati durante la partita ad entrambe le squadre.

La scommessa totale sui cartellini generalmente prevede la presenza di un numero di esiti e/o delle fasce predefinite (esempio 0-2, 3-4…): la modalità di gioco dipende dalle scelte degli operatori che, in alcuni casi, contemplano sia il numero predefinito che le soglie.

Primo e ultimo cartellino

Questo tipo di scommessa richiede di prevedere quale squadra riceverà il primo o l'ultimo cartellino nella partita.

Generalmente questo tipo di giocata è possibile sia per i 90 minuti che per la singola frazione di gioco.

Totale cartellini per squadra

In questo caso, si scommette sul numero totale di cartellini che una singola squadra riceverà, anziché il totale combinato per entrambe.

Cartellino giallo singolo giocatore

In questo caso si scommette non sulla/e squadra/e ma sul singolo giocatore o sui singoli in caso di multipla. La scommessa sarà vincente laddove effettivamente il calciatore su cui si e puntato venga ammonito.

Scommesse cartellini rossi

Espulsione durante la partita

In questo tipo di mercato si scommette sull’espulsione di un giocatore, a prescindere dalla squadra, durante la partita. Basterà un cartellino rosso ad uno dei giocatori in campo affinché la giocata sia vincente.

Cartellino rosso singolo giocatore

Scommettere sul cartellino rosso del singolo giocatore e come scommettere sul primo marcatore o sul primo cartellino: la scommessa sarà vinta se il giocatore su cui si è puntato verrà effettivamente espulso.

Alcuni bookmaker consentono di piazzare la scommessa anche in relazione al primo tempo di gioco.

Totale Cartellini Rossi

Si tratta di prevedere se ci sarà o meno più di un'espulsione, oppure puntare su un numero esatto: questo tipo di scommessa è offerta da alcuni bookmaker.

Scommesse cartellini: mercati particolari offerti dai bookmaker

Oltre alle tipologie di base, molti bookmaker offrono mercati particolari di scommesse cartellini come:

bet365 con " hadicap cartellini"

goldbet, lottomatica e betflag con "ammonito plus"

sisal con "cartellino duo"

Handicap cartellini

Simile alle scommesse con handicap sul risultato, questa scommessa prevede l'assegnazione di un "handicap" in termini di cartellini a una delle due squadre. L'obiettivo è prevedere quale delle due squadre raccoglierà più cartellini tenendo conto dell'handicap assegnato.

Cartellini allenatori

Alcuni operatori hanno anche il mercato che riguarda le sanzioni degli allenatori. Generalmente i bookmaker che quotano questa giocata consentono di scommettere sia sull’ammonizione che sull’espulsione di uno dei due tecnici in campo.

Cartellini in una fascia di minuti

Questo mercato si concentra sul momento specifico della partita in cui i cartellini verranno mostrati. Si può scommettere, ad esempio, se ci saranno cartellini in un determinato lasso di tempo, come tra il 30° e il 45° minuto.

L’Handicap asiatico scommesse cartellini su bet365

Operatore di riferimento per quanto riguarda le scommesse asiatiche, bet365 all’interno del suo mercato di scommesse cartellini quota due varianti di gioco “Asian”: nello specifico il totale asiatico dei cartellini e i cartellini con handicap asiatico.

Ammonito plus su Lottomatica, Goldbet e BetFlag

Sulla scia di quanto fatto con il “marcatore plus” Lottomatica, Goldbet e BetFlag hanno introdotto una scommessa simile: “Ammonito Plus”. In questo mercato la scommessa sarà vincente non solo in caso di effettiva ammonizione in campo del giocatore sul quale si è puntato ma anche nel caso di espulsione o di ammonizione mentre e in panchina o dopo il fischio finale: queste regole si applicano anche all’eventuale giocatore che subentra al suo posto.

Scommesse cartellini: il mercato Sisal

Per quanto riguarda il mercato delle scommesse cartellini la proposta di Sisal si distingue per alcune particolarità come ad esempio il pari/dispari cartellini (che funziona come quello classico) e il “Cartellino duo” che prevede che la scommessa sia vinta anche nel caso in cui venga ammonito il sostituto del giocatore su cui si è puntato. Per quanto riguarda la Serie A il “Cartellino Duo” è incluso anche in combo col “Marcatore duo” che funziona nella stessa maniera.

FAQ Scommesse Cartellini

Cosa succede se un giocatore riceve due cartellini gialli e quindi un rosso?

Se un giocatore riceve due cartellini gialli e un conseguente cartellino rosso, i bookmaker solitamente considerano questo come tre cartellini totali per le scommesse sul conteggio totale dei cartellini.

Le scommesse cartellini includono i cartellini mostrati ai membri dello staff tecnico?

Generalmente, le scommesse cartellini si concentrano sui giocatori in campo. Per gli allenatori molti operatori hanno un mercato a parte. Tuttavia, le regole possono variare a seconda del bookmaker, quindi è importante controllare i termini specifici.

Posso scommettere sui cartellini per un singolo tempo della partita?

Sì, alcuni bookmaker offrono la possibilità di scommettere sul numero di cartellini mostrati in un singolo tempo, sia esso il primo o il secondo.

Come vengono determinati i risultati delle scommesse cartellini?

I risultati sono determinati in base al rapporto ufficiale dell'arbitro e agli annunci ufficiali dell'organizzatore dell'evento. Le controversie arbitrarie non incidono solitamente sul risultato delle scommesse.