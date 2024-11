Scommesse calci d'angolo: funzionamento, varianti e combo corner possibili

In questo articolo offriamo una panoramica completa sulle scommesse calci d’angolo (corner) e mercati speciali.

Tra i mercati che riguardano gli eventi all’interno di una partita, quello delle scommesse calci d'angolo sta diventando sempre più diffuso tra gli scommettitori e ormai la stragrande maggioranza dei bookmaker ha una sezione a parte per quanto riguarda il mercato dei corner.

Scommesse calci d'angolo: come funzionano

Nelle scommesse calci d’angolo (corner)si scommette sul numero di tiri dalla bandierina che possono capitare durante una partita di calcio. La scommessa può essere effettuata in singola o multipla sia pre-match che live.

Tipologie di scommesse sui calci d'angolo

In linea generale le scommesse sui calci d’angolo sono simili a quelle che si trovano per altri eventi della partita come esito finale, goal e cartellini. I mercati variano comunque sempre a seconda dei bookmaker, che hanno le loro specificità.

1X2 calci d’angolo

In questo tipo di scommessa bisogna pronosticare quale squadra avrà ottenuto il maggior numero di calci d’angolo con il classico sistema 1X2.

1X2 con Handicap calci d’angolo

Questa scommessa calcio d’angolo funziona come il classico 1X2 con handicap: si sceglie uno dei tre esiti in questione applicando una soglia di difficoltà aggiuntiva. La scommessa sarà vinta se la squadra cui è assegnato l’handicap iniziale riesce a colmare la misura.

Under/Over calci d’angolo

Il funzionamento di questa scommessa e lo stesso dell’under/over sui gol o sui cartellini: si sceglie una soglia (es. 6,5) e si punta under se si ritiene che i calci d’angolo saranno di meno e viceversa over se si ritiene che saranno di più.

L’under/over calcio d’angolo si può giocare sia per i 90 minuti che per la singola frazione di gioco: inoltre è generalmente possibile giocare l’under/over calci d’angolo anche sulla singola squadra.

Pari/dispari calci d’angolo

Il pari/dispari calci d’angolo funziona esattamente come quello dei gol: bisogna pronosticare se alla fine della partita i corner battuti saranno pari o dispari. Un eventuale 0 va da considerarsi pari.

Primo o l’ultimo calcio d’angolo

In questo tipo di scommesse, analogamente come succede con primo e ultimo marcatore e cartellino, bisogna indovinare la squadra che batterà il primo calcio d’angolo o l’ultima a farlo.

Numero totale calci d'angolo

In questo mercato bisogna indovinare il numero di calci d’angolo battuto dalle squadre durante la partita. Generalmente gli operatori di scommesse propongono mercati con 5 esiti che corrispondono ad un range specifico di calci d’angolo: meno di 6, 6-8, 9-11, 12-14, più di 15. Alcuni operatori però propongono anche una scommessa sul totale calci d’angolo a 3 esiti o anche a 2 esiti.

Numero totale calci d’angolo squadra

Il principio della giocata è lo stesso della scommessa sul numero totale dei calci d’angolo ma applicato sulla singola squadra. Generalmente gli operatori applicano su questo tipo di scommessa 4 esiti che corrispondono a 4 soglie tra cui si può scegliere: 0-2, 3-4, 5-6, più di 7.

Scommesse calci d’angolo: tempo di gioco

In questo caso la scommessa è complessa poiché bisogna pronosticare se un calcio d’angolo verrà battuto, a prescindere dalla squadra che lo dovrebbe calciare, in un determinato lasso di tempo. Generalmente questo lasso di tempo è collocato nella fase iniziale del match, tra i primi 10 e 15 minuti ma questo comunque dipende dalle scelte di mercato dell’operatore.

Varianti particolari scommesse calci d’angolo

Combo calci d’angolo

Alcuni operatori all’interno del loro mercato sui corner contemplano delle giocate in combo sui calci d’angolo. Per esempio NetBet e Netwin quotano la combinazione tra l’1X2 corner e l’under/over corner oltre che le combinazioni under/over su singola squadra (es. Squadra A over 9,5 calci d’angolo-Squadra B under 9,5 calci d’angolo) opzione di gioco quest’ultima disponibile anche in Lottomatica, Goldbet e BetFlag.

Handicap asiatico calci d’angolo

L’handicap asiatico dei calci d’angolo e disponibile nel palinsesto di bet365: in questo si applica il funzionamento dell’asian handicap alla giocata sul numero di corner battuti. Si può giocare sulla squadra di casa o su quella in trasferta.

Scommesse calci d’angolo: i migliori bookmaker

FAQ Scommesse calci d’angolo

Quando possono essere piazzate le scommesse sui calci d'angolo?

Le scommesse calcio d’angolo possono essere giocate sia pre-match che live. Il riferimento resta sempre quello dei 90 minuti regolamentari.

È possibile accoppiare le scommesse sui calci d'angolo con altre scommesse?

Dipende dall’offerta dell’operatore scelto. Alcuni bookmaker hanno nei loro mercati le scommesse combo calci d’angolo come 1X2 corner + under/over corner.

Le scommesse calci d’angolo si possono piazzare sul singolo tempo di gioco?

Nella maggioranza dei casi gli operatori hanno le singole frazioni di gioco nei loro mercati sulle scommesse calcio d’angolo.