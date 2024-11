Scommesse antepost: cosa sono e come funzionano

Le scommesse calcio si possono piazzare sia sul singolo evento che sull’esito finale di una singola competizione. Questo tipo di giocata è conosciuta come scommessa antepost: un mercato che negli ultimi anni si è progressivamente allargato con altre opzioni. In questo articolo ecco tutto quello che c’è da sapere sulla scommessa antepost.

Scommessa antepost: definizione

La scommessa antepost è quel tipo di giocata che riguarda l’esito finale di una competizione, sia essa un campionato o una coppa nazionale e internazionale. In questo caso il giocatore punta sul risultato finale dell’intero torneo e non del singolo evento come nel caso della scommessa esito finale 1X2.

Il tipo di scommessa antepost più conosciuto e diffuso e quello che riguarda la squadra vincitrice di una competizione ma nel corso degli anni gli operatori hanno allargato le opzioni di mercato sia per quello che riguarda le squadre (es. piazzamento, retrocessione) sia per quel che riguarda le performance dei giocatori (es. capocannoniere).

La scommessa antepost può essere piazzata sia prima della competizione che durante il suo svolgimento fino a quando l’esito su cui si punta non è stato definito dall’aritmetica (nel caso di un campionato) o fino alle ore precedenti una finale se si parla una coppa.

Generalmente il mercato delle scommesse antepost è aperto per i campionati principali e per i trofei più importanti: in ogni caso la proposta di gioco varia di operatore in operatore.

Principali scommesse antepost - campionato

Vincente campionato

In questo tipo di scommessa antepost si deve pronosticare la squadra che vincerà il campionato tra le partecipanti alla competizione. Le quote variano a seconda dei risultati ottenuti dalle squadre nello svolgimento del torneo.

Vincente campionato senza

Questa è una variante della scommessa vincente campionato che non viene quotata da tutti i bookmaker. In questo tipo di mercato si punta sulla squadra che otterrà più punti in campionato, escludendo dalla lista il club che sulla carta parte favorito. Questo tipo di mercato generalmente è disponibile per campionati in cui vi e una squadra nettamente più forte delle altre.

Piazzamento finale

Nella scommessa antepost piazzamento finale si scommette sul posizionamento finale di una compagine in campionato. Generalmente questo mercato funziona con una soglia, che può essere ad esempio quella dei primi 4 posti: la scommessa è vinta se alla fine la squadra su cui si e puntato chiudera in una tra la prima e la quarta piazza. Generalmente questo tipo di scommessa si piazza in modalità sì/no ma la specifica di mercato varia a seconda dell’operatore.

Retrocessione

In questo caso invece si scommette sulla possibilità che una squadra alla fine retroceda o meno dal proprio campionato. Generalmente i bookmaker mettono l’opzione sì/no: il mercato varia a seconda dei bookmaker.

Ultima classificata

Il mercato ultima classificata richiede che si riesca a pronosticare la squadra che chiuderà all’ultimo posto il proprio campionato.

Scommessa antepost - Coppe

Vincente coppa

Nella scommessa antepost vincente coppa bisogna pronosticare la squadra che alla fine vincerà il trofeo, sia esso una competizione nazionale (come ad esempio la Coppa Italia o la Supercoppa italiana) o internazionale per club e/o nazionali. Questo tipo di mercato resta aperto dalle prime fasi della competizione fino alle finali.

Passaggio del turno

In questo caso invece si scommette sul fatto che una squadra riesca a passare o meno il turno, sia esso legato ad una fase a girone o ad una sfida eliminazione diretta. In linea generale il passaggio del turno si gioca in modalità sì/no ma l’offerta varia a seconda degli operatori.

Vincente gruppo

Si tratta di un mercato ancora più specifico in cui bisogna pronosticare la squadra che vincerà il proprio raggruppamento all’interno di una competizione.

Scommessa antepost - Prestazioni

Capocannoniere

Nella scommessa capocannoniere l’obiettivo è quello di pronosticare il giocatore che realizzerà più gol in una competizione.

Miglior attacco/difesa

Questo tipo di scommessa antepost negli ultimi anni è diventata sempre più quotata: l’obiettivo è pronosticare quale squadra alla fine di una competizione avrà segnato più reti o ne avrà subite di meno, a seconda del mercato scelto.

Allenatore esonerato/dimesso

Nella scommessa su esonero/dimissioni si scommette sulla permanenza o meno di un tecnico in una determinata panchina: la giocata risulta vincente sia in caso di licenziamento che di dimissioni.

Il mercato di Lottomatica, Goldbet e Betflag per le scommesse antepost

Lottomatica, Goldbet e Betflag dedicano una sezione a parte alle scommesse antepost calcio, divisa in tipologie di competizioni. Oltre alle scommesse già menzionate in precedenza questi tre operatori quotano mercati più particolari come ad esempio il titolo di campione d'inverno in Serie A; i premi mensili a giocatore e tecnico sempre nel nostro campionato; la possibilità che una squadra (italiana o straniera) realizzi il triplete in stagione.

Scommessa antepost su bet365

Nel mercato delle scommesse antepost bet365 ha una proposta molto strutturata:, oltre al “classico” capocannoniere, sono presenti diverse quote legate alle performance dei giocatori (come ad esempio il miglior assist-man o i riconoscimenti individuali in Premier League dal “Guanto d’Oro” al “Best Player”) e altri mercati ancora più particolari come quelli legati agli scenari di calciomercato.

SNAI: la proposta di gioco sulle scommesse antepost

Il mercato di scommesse antepost su SNAI è uno dei più variegati nello scenario italiano. Oltre alle quote “standard” l’operatore italiano prevede altri mercati più particolari: per la Serie A ad esempio è possibile scommettere sui testa a testa tra le squadre, sull’under/over gol segnati per singolo giocatore, sulla vincente con handicap.

FAQ Scommesse antepost

Che cos’è una scommessa antepost?

La scommessa antepost è una giocata che si piazza in relazione all’esito finale di una competizione o alle performance di una squadra e/o giocatore all’interno della stessa.

Quando si può giocare una scommessa antepost?

Una scommessa antepost può essere piazzata prima dell’inizio di una competizione o durante lo svolgimento della stessa fino a quando la competizione non è stata vinta matematicamente: nel caso di coppa l’ultimo termine è quello che precede la finale. Per quanto riguarda le scommesse antepost giocatori generalmente si può scommettere fino alle ore precedenti all’ultima giornata/finale.