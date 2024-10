Scommesse 1X2: come funzionano e varianti

Giocare l'esito finale in modalità scommessa 1x2: guida che spiega il significato e le sue varianti.

Nell’ambito del betting calcistico la scommessa 1X2 rappresenta la giocata classica per eccellenza, la più riconoscibile da tutti, compresi i non appassionati di scommesse e di sport.

Scommessa 1X2: definizione

La scommessa 1X2 è quel tipo di giocata che ha come obiettivo quello di pronosticare l’esito finale di una partita. Il segno 1 indica la vittoria della squadra che gioca in casa; il segno X indica il pareggio; il segno 2 indica la vittoria della squadra in trasferta.

La scommessa 1X2 può essere giocata sia in singola che in multipla, nonché all’interno di un sistema nel quale si possono inserire più combinazioni per un singolo evento.

Inoltre la scommessa 1X2 può essere combinata con altri mercati: ad esempio con il goal/nogoal o con l’under/over.

Scommessa 1X2: tutte le principali varianti

Essendo la base su cui si fonda il betting sportivo, la scommessa 1X2, ha generato tutta una serie di varianti. Ecco quali sono le più conosciute.

Doppia chance 1X, X2, 12

La doppia chance consiste sostanzialmente nell’avere due opzioni su tre nella scommessa 1X2, ad una quota ovviamente più bassa rispetto a quella del singolo esito. 1X indica vittoria squadra di casa e pareggio; X2 vittoria squadra in trasferta e pareggio; 12 vittoria di una delle due squadre in campo.

Scommessa 1X2 singolo tempo

La scommessa 1X2 si può applicare anche sul singolo tempo di gioco scommettendo sull’esito finale della frazione, siano essi i primi o i secondi 45 minuti di partita.

Scommessa 1X2 parziale/finale

Anche la scommessa parziale finale riguarda i singoli tempi di gioco ma messi insieme in un unico mercato. In questo caso bisogna indovinare l’esito della partita sia alla fine della prima frazione che nei novanta minuti. Per esempio: se in Squadra A-Squadra B si scommette sul parziale finale 1/1 per la squadra A e la partita è sul punteggio di 1-0 a primo tempo e 1-0 finale, la schedina sarà vinta.

Il riferimento è dunque l’esito finale alla fine dei due tempi e non il numero di gol segnati dalle due squadre nella singola frazione. Se Squadra A-Squadra B finisce 4-0 a primo tempo e 4-3 dopo i 90 minuti, la giocata vincente sarà parziale/finale 1-1 e non 1-2.

Scommessa con handicap 1X2

Nella scommessa con handicap viene applicata una condizione di svantaggio alla squadra e il risultato della scommessa 1X2 è vincolato al raggiungimento di quella soglia. Per fare un esempio: se si scommette 1 con Handicap a -1 in Squadra A-Squadra B, la squadra A dovrà vincere con almeno due gol di scarto.

Scommessa 1X2 sugli eventi della partita

La logica della scommessa 1X2 viene anche applicata sui mercati che riguardano gli eventi della partita. Ad esempio si può scommettere 1X2 sui cartellini, tiri in porta e numeri di calci d’angolo.

FAQ Scommessa 1X2

Cosa significa 1X2?

Il segno 1 indica la vittoria della squadra di casa; il segno X il pareggio; il segno 2 la vittoria in trasferta.

Quali sono le varianti più diffuse della scommessa 1X2?

Le varianti più diffuse sono quelle che riguardano i singoli tempi di gioco: in particolare 1X2 primo tempo e 1X2 parziale/finale.

Qual è la differenza tra 1X2 classico e 1X2 con Handicap?

Nel caso di scommessa 1X2 con Handicap viene applicato uno svantaggio virtuale alla squadra su cui si punta. La scommessa sarà vinta se la squadra raggiungerà l’esito finale su cui si è puntato, colmando quello svantaggio.

La scommessa 1X2 si può giocare in combo?

La scommessa 1X2 può essere giocata in combinazione con altri mercati. Ormai sono tanti i bookmaker che propongono all’interno dei loro siti giocate con due (o anche tre mercati) in combo partendo dall’esito della partita.