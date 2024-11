La Roma si affida a Ranieri per salvare la stagione: quali prospettive per i giallorossi in Italia e in Europa League?

“Sir Claudio” torna per la terza volta sulla panchina capitolina per sostituire l’esonerato Juric: riuscirà in un altra impresa delle sue?

Dopo l’esonero di De Rossi la Roma sperava di trovare continuità con Ivan Juric ma i risultati sono stati al limite del disastroso: i giallorossi hanno deciso così di correre ai ripari, richiamando per la terza volta in 15 anni Claudio Ranieri.

Il tecnico 73enne non ha resistito al richiamo della sua Roma tornando così su una panchina dopo il ritiro annunciato qualche mese fa al termine della stagione vissuta col Cagliari. Adesso Ranieri è chiamato a rimettere in carreggiata una squadra finita clamorosamente fuori binario.

“Sir Claudio” da subentrato in Serie A è una garanzia

In una carriera da allenatore che (anche includendo le esperienze negative) resta semplicemente straordinaria, Ranieri ha dimostrato di poter avere un impatto positivo sui suoi giocatori sia dall’inizio che a stagione in corso. Soprattutto in Italia il tecnico originario di Testaccio ha dimostrato di essere capace di aggiustare in corsa anche ciò che sembrava irrimediabilmente rotto.

Solamente nell’esperienza all’Inter della stagione 2011/2012 Ranieri, che pure inizialmente aveva avuto un impatto positivo, non è riuscito a ricalibrare una squadra giunta a fine ciclo, complice anche la partenza di Thiago Motta, giocatore di importanza cardinale nel suo schema di gioco. Una delle eccezioni (assieme alle esperienze con Fulham e Watford in Premier) rispetto alla regola che dice come il tecnico romano riesca sempre ad avere un impatto enorme nei contesti in cui subentra.

Nel 2007 al Parma salva una squadra che sembrava destinata alla B: nella stagione 2009/2010 prende il posto dimissionario Spalletti e risolleva un ambiente che sembrava scarico portandolo ad un passo da uno scudetto perso solo contro l’Inter del “Triplete” ; nel 2019/2020 raddrizza la stagione della Sampdoria guidandola alla salvezza dopo essere subentrato a Di Francesco; infine il ritorno a Cagliari del dicembre 2022, quando ha preso una squadra al 14º posto della Serie B e l’ha rivitalizzata conducendola ad una promozione che sembrava improbabile.

Quali prospettive per la Roma?

Su questa capacità da parte Ranieri di incidere come anche sulla sua esperienza e sul suo legame forte con l’ambiente la Roma ha deciso di puntare per poter salvare il salvabile e programmare un futuro nel quale l’attuale tecnico avrà un ruolo da dirigente.

L’allenatore del “Miracolo Leicester” a livello tattico cercherà di ricalibrare una squadra in cerca di identità: sulla carta il passaggio ad uno schema a 4 sembra nell’ordine delle cose, ma oltre che pensare al modulo Ranieri cercherà di rilanciare i singoli interpreti: su tutti capitan Pellegrini, Soulé e Mats Hummels, quest’ultimo sino ad ora praticamente mai impiegato.

Il lavoro in partenza non è certo semplicissimo: l’ambiente giallorosso ha il morale a terra e la rosa della Roma in questo momento presenta diversi enigmi: le cose da sistemare sono sicuramente tante. Dall’altro però come detto Ranieri ha le capacità per poter rimettere in carreggiata la squadra.

Il piazzamento Champions, considerando il livello delle concorrenti e delle outsider emerse sino ad ora, resta un’impresa non impossibile ma molto difficile. Lecito comunque aspettarsi una Roma in crescita che sarà comunque competitiva: in questo scenario Coppa Italia ed Europa League, diventano come non mai un obiettivo. Su questi due fronti i giallorossi potrebbero stupire.