Effettuare la registrazione a Novibet è facile e sicuro. Questa piattaforma di gioco è infatti un sito di scommesse AAMS, ovvero un portale autorizzato dall'ADM, il principale organismo dello Stato italiano per il monitoraggio del gioco d'azzardo, come risulta dalla concessione GAD n° 15464.

Chi desidera iscriversi a questo sito di scommesse, può trovare tante informazioni utili, a partire da una guida dettagliata con tutti gli step da seguire, precisazioni sulla normativa e i sistemi di sicurezza a tutela degli utenti, la procedura di convalida dell'account e cosa fare per ricevere il bonus benvenuto Novibet fino a 250€.

Come effettuare la registrazione a Novi Bet

Per completare la registrazione su Novibet, è obbligatorio essere maggiorenni e avere residenza in Italia, in ottemperanza alle normative stabilite dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. A differenza di altre piattaforme di scommesse regolamentate dall'AAMS, Novibet non supporta la registrazione tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).

Di conseguenza, è fondamentale compilare il modulo di iscrizione, inserendo tutti i dati richiesti, oltre a fornire i dettagli relativi a un documento d'identità valido. Dopo averlo fatto, è necessario inviare una versione digitale di tale documento, seguendo le direttive indicate nel resto di questa pagina. Ecco tutti gli step da seguire per effettuare la registrazione a Novibet:

Visitare il sito ufficiale Novibet.it. Cliccare sul pulsante rosso "Registrazione". In alto a destra, cliccare nuovamente su "Registrati". Inserire il codice fiscale per compilare in maniera automatica gran parte delle informazioni anagrafiche richieste nel modulo. Qualora il lettore non ricordi questo codice, può inserire comunque manualmente info quali nome, cognome, data di nascita, ecc. Chi lo desidera, può inserire il codice presentatore Novibet (scelta facoltativa) per partecipare alla promozione di benvenuto esclusiva, se presente e attiva. Inserire gli altri dati richiesti, relativi all'indirizzo di residenza, prima di selezionare il bonus di benvenuto di Novi Bet di proprio interesse, cliccando sulla casella al di sotto del banner. In questa pagina si parlerà dell'offerta "BET20 Bonus registrazione sport!". Fornire i dettagli relativi a un documento di identità, prestando attenzione alla loro correttezza per evitare ritardi nella convalida dell'account. Fissare un limite di ricarica settimanale. Prendere visione del Contratto di gioco e dei T&C di Novibet prima di confermare la registrazione e creare ufficialmente il proprio account.

Bonus benvenuto scommesse sportive Novibet

A chi effettua per la prima volta la registrazione, Novibet propone diverse iniziative promozionali, offrendo un bonus benvenuto scommesse e uno per la sezione casinò.

Al momento della registrazione, i giocatori hanno l'opportunità di scegliere fra due welcome bonus diversi:

un Fun Bonus senza deposito di 20€ ottenuto convalidando il proprio conto, un Bonus sul primo deposito pari al 50% del valore depositato fino a un massimo di 50€

ottenuto convalidando il proprio conto, un Bonus sul primo deposito pari al e un Bonus benvenuto per le scommesse che corrisponde al 50% del deposito effettuato, fino a 200€.

È opportuno notare che queste promozioni sul primo versamento non sono cumulabili, e l'utente ha la libertà di sceglierne solo una di esse, escludendo le altre. Per ottenere il bonus scommesse, l'utente deve aprire un nuovo conto gioco, effettuare un deposito entro 7 giorni dall'iscrizione e rispettare i requisiti di puntata.

Alcune promozioni potrebbero richiedere l'uso di un codice presentatore, anche se attualmente il suo uso è facoltativo.

Informazioni aggiuntive sulla registrazione a Novibet

La legislazione italiana in materia di gioco d'azzardo stabilisce le regole per l'iscrizione ai portali di scommesse riconosciuti, come Novibet, in modo conforme alle direttive stabilite dall'ADM, l'organo di controllo nazionale. È quindi giusto sottolineare che la registrazione su questo bookmaker è riservata esclusivamente a persone maggiorenni con residenza in Italia, in quanto le attività su tali piattaforme implicano l'utilizzo di denaro reale per le scommesse sportive.

All'interno delle politiche di Gioco Responsabile promosse da Novibet, nel corso della procedura di iscrizione, c'è anche l'obbligo di fissare dei limiti settimanali per le operazioni di deposito. Nel caso un utente desideri incrementare tale soglia, dovrà avanzare una richiesta specifica sulla piattaforma e rispettare un periodo di attesa di 7 giorni per la relativa validazione. Al contrario, se si vogliono ridurre i limiti, la nuova soglia sarà valida da subito.

Iscrizione a Novibet da dispositivi mobile: app nativa e sito ottimizzato

Per effettuare la registrazione su Novi Bet, è possibile utilizzare sia un computer che dispositivi mobili. Chi vuole scommettere su dispositivi mobili ha due opzioni:

accedere alla versione mobile del sito tramite browser

o scaricare l'app ufficiale di Novibet.

L'applicazione, progettata specificamente per l'utilizzo su device mobile, è gratuita e compatibile con i principali sistemi operativi disponibili sul mercato. Grazie a essa, gli utenti beneficiano di un'interfaccia ottimizzata per il formato dello schermo e di funzionalità avanzate per l'accesso.

L'iscrizione attraverso la versione mobile del sito chiede all'utente di seguire la stessa procedura prevista per la versione desktop (spiegata nel dettaglio più in alto). Per coloro che vogliono invece iscriversi tramite l'app di Novibet, ecco alcuni dettagli di cui tenere conto:

Per gli utenti Android, è necessario scaricare l'app di Novibet direttamente dal sito ufficiale. Una volta scaricata, bisogna concedere le autorizzazioni per completare l'installazione. Dopo l'avvio dell'app, si può procedere con la registrazione seguendo le istruzioni fornite in precedenza.

Gli utenti con sistema iOS, invece, possono trovare l'app di Novibet direttamente sull'App Store. In questo caso, l'installazione è più facile, non essendo necessari particolari autorizzazioni.

Convalida dell'account su Novibet

L'ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) impone a tutti gli utenti che aprono un conto gioco online con un operatore autorizzato di procedere con la convalida del conto. Questa richiesta serve a garantire la maggiore età del titolare del conto, limitando così l'accesso alle scommesse online ai soli maggiorenni.

Per incentivare gli utenti a procedere alla convalida, è posto il divieto di prelievo delle vincite a tutti gli utenti che non abbiano ancora inviato una copia di un documento di identità.

Dalla data di apertura dell'account, gli utenti hanno un lasso di tempo di 30 giorni per completare la verifica della propria identità. La convalida può essere eseguita:

Caricando una copia del documento di identità direttamente sulla piattaforma online di Novi Bet.

Inviando il documento via email all'indirizzo: documents@novibet.it .

. Tramite posta ordinaria o raccomandata all'indirizzo: Novibet, Oratory Street, Naxxar, Malta.

Come iniziare a scommettere su Novibet

Dopo aver completato la registrazione su Novibet, per iniziare a scommettere, si può seguire la procedura riportata di seguito:

Accedere al proprio account su Novibet, usando nome utente e password. Procedere con un primo deposito, scegliendo uno dei metodi di pagamento proposti da Novibet. Navigare nella sezione dedicata allo Sport di Novibet, individuare l'evento su cui si desidera scommettere e cliccare sulla quota selezionata per aggiungerla alla schedina. Ricontrollare con attenzione la schedina, stabilire l'importo da scommettere e procedere con la conferma della giocata, cliccando su "Gioca" per dare poi conferma.

Metodi di pagamento di Novibet

Per partecipare alla promo di benvenuto di Novibet, dopo la registrazione bisogna fare un deposito. Gli utenti possono scegliere liberamente fra le opzioni qua sotto:

Metodo di pagamento Limiti di deposito Limiti di prelievo Tempistica prelievi Tempo deposito Commissioni Visa 10 € - nessuno 10 € - nessuno 1-4 giorni lavorativi Immediato Nessuna MasterCard 10 € - nessuno 10 € - nessuno 1-4 giorni lavorativi Immediato Nessuna Rapid Transfer 10 € - nessuno 50 € - nessuno 1-4 giorni lavorativi Immediato Nessuna PayPal 10 € - nessuno 10 € - nessuno 1-4 giorni lavorativi Immediato Nessuna Skrill 10 € - nessuno 10 € - nessuno Variabile Immediato Nessuna Neteller 10 € - nessuno 10 € - nessuno Variabile Immediato Nessuna Paysafecard 5 € - nessuno n.d. n.d. Immediato Nessuna Scratch card 10 € - 500 € n.d. n.d. Immediato Nessuna

Sebbene la tabella suggerisca che non ci siano limiti massimi di ricarica su alcuni metodi, in realtà tale limite è fissato dall'utente al momento della registrazione (e modificabile in seguito) come precisato in altre sezioni dell'articolo, nel rispetto delle linee guida sul Gioco Responsabile.

Iscrizione a Novibet - FAQ

Se non si inserisce il codice presentatore, si può comunque ricevere il bonus?

Il consiglio è provare a inserire comunque il codice promo Novibet fornito in questa pagina. In caso di dimenticanza, provare a contattare l'assistenza spiegando la situazione.

Cosa bisogna fare qualora non si ricordi la password?

Per recuperare la password, è necessario selezionare l'opzione "Recupera Password" situata sotto il campo di inserimento delle credenziali d'accesso e rispondere alla domanda di sicurezza impostata al momento dell'iscrizione a Novibet.

Quali documenti si possono fornire per effettuare la registrazione a Novibet e la successiva convalida?

Fra i documenti accettati da Novibet ci sono: carta d'identità, patente di guida e passaporto.