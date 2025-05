Quote Vincitore Champions League: Perché Vale la Pena Puntare sui Favoriti

Entrambe le squadre hanno sorpreso, ma i parigini sembrano avere il vantaggio dopo aver lottato duramente per arrivare fin qui.

Tutto si riduce a questo: un'ultima partita a Monaco di Baviera per incoronare i Re d'Europa. Esaminiamo le quote del vincitore della Champions League mentre il PSG affronta l'Inter.

Vincitore Champions League Lottomatica NetBet Goldbet PSG 1.68 1.75 1.68 Inter 2.20 2.05 2.20

Quote esatte al momento della pubblicazione che possono subire variazioni. Per gli aggiornamenti è possibile consultare il sito dei bookmaker.

Vincitore Champions League 2024/25

Dall'inizio delle qualificazioni a luglio, 79 squadre hanno partecipato alla Champions League di questa stagione. Ora rimangono solo PSG e Inter, entrambe sperano di incidere il loro nome sulla Coupe des Clubs Champions Européens. Tuttavia, chi conquisterà il titolo?

Ci sono stati diversi favoriti durante la competizione e pochi avrebbero previsto queste due finaliste. Tuttavia, i parigini e i nerazzurri si sono guadagnati il loro posto, battendo l'élite europea lungo il cammino. Ora hanno la possibilità di scrivere i loro nomi nei libri di storia.

La squadra di Luis Enrique è la favorita, in base alla forma attuale. Tuttavia, l'impressionante vittoria dell'Inter contro il Barcellona ha dimostrato la loro qualità. Simone Inzaghi ci è andato vicino nel 2022/23 e sarà determinato a concludere il lavoro questa volta. Nel frattempo, il PSG sta inseguendo il suo Santo Graal.

A differenza degli italiani, i francesi possono concentrarsi sulla finale di UCL. Sono già campioni di Ligue 1 e la Coupe de France contro il Reims dovrebbe essere una formalità. Nel frattempo, l'Inter è scesa dal primo posto e sta cercando di raggiungere il Napoli in Serie A.

Le cose potrebbero andare in entrambi i modi all'Allianz Arena, ma ci sono molte ragioni per cui il PSG è il favorito.

Paris Saint-Germain

Gli uomini di Enrique sono stati un piacere da guardare questa stagione. Non solo hanno dominato il campionato francese, ma hanno anche impressionato a livello continentale. Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Vitinha, Khvicha Kvaratskhelia e Gianluigi Donnarumma hanno tutti svolto ruoli chiave e sono stati collettivamente fantastici.

Il PSG è diventato un'unità più forte dopo essersi allontanato dall'era dei 'Galacticos' che comprendeva Lionel Messi, Neymar e Kylian Mbappé. Sono forti in tutte le aree del campo, e la quantità di gol segnati dai loro terzini è la prova della loro profondità. Il gol di Achraf Hakimi contro l'Arsenal è stato il suo 21° contributo stagionale.

Hanno fatto riposare i giocatori da quando hanno vinto il campionato settimane fa, e Dembélé sarà di nuovo in buona forma per la finale. Saranno in una posizione ancora più forte rispetto alla vittoria nel ritorno contro i Gunners. E con il campionato concluso, e il Reims come avversario della finale di coppa, la preparazione del PSG per la finale non dovrebbe essere molto impegnativa.

Sono una grande minaccia per l'Inter poiché hanno segnato 86 gol nel 2025. Gli uomini di Inzaghi non hanno mantenuto molte reti inviolate di recente, e questo potrebbe essere un grosso problema. Il PSG sembra una delle squadre più forti del mondo in questo momento, e l'Inter avrà il suo bel da fare.

I francesi meritano sicuramente di essere sostenuti per la finale, ma dovranno comunque stare attenti.

Inter

Le ultime settimane sono state caotiche per i giganti italiani. Sono stati eliminati dalla Coppa Italia dai rivali storici, l'AC Milan, e le sconfitte contro Bologna e Roma hanno danneggiato le loro aspirazioni al titolo. Tuttavia, sono riusciti comunque a eliminare sia il Bayern Monaco che il Barcellona dalla Champions League.

Ecco perché non possono essere esclusi nemmeno come sfavoriti in Germania alla fine di questo mese. Poiché i giocatori chiave torneranno dall'infortunio per il rush finale della Serie A e per la finale europea, hanno una reale possibilità di arrivare fino in fondo. Tuttavia, le loro prossime settimane sono molto più dure di quelle dei loro avversari.

Il Biscione deve cercare di colmare il divario di tre punti con il Napoli in Serie A, con una partita difficile contro la Lazio all'orizzonte. Inzaghi dovrà gestire attentamente la sua squadra nelle prossime settimane, specialmente dopo la loro battaglia di 120 minuti con i catalani solo pochi giorni fa. Un doppio trionfo in campionato e in Europa è possibile se riusciranno nell'impresa.

L'Inter non sarebbe la nostra scelta per questa partita, ma non possono essere esclusi.