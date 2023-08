In questo articolo è possibile consultare e confrontare le quote vincente Mondiali femminili di Calcio trovando utili consigli per scommettere.

I nostri esperti di scommesse sportive online hanno analizzato le ultime statistiche, risultati e partite per fornire le migliori quotazioni, consigli ed un confronto quote vincente Mondiali femminili di Calcio per individuare la squadra che potrebbe sollevare il trofeo.

Siamo arrivati ormai alle semifinali di questi Campionati Mondiali femminili di calcio organizzati in Australia e Nuova Zelanda.

Dopo le eliminazioni eccellenti di Germania e Brasile nelle fasi iniziali, e delle campionesse in carica degli Stati Uniti, uscite ai calci di rigore contro la Svezia agli ottavi di finale, ai quarti di finale sono cadute l’Olanda, la Colombia, il sorprendente Giappone ma, soprattutto, la Francia di Hervè Renard. Le transalpine non sono riuscite a segnare in 120 minuti contro l’Australia ed hanno capitolato dagli undici metri.

Tra le squadre rimaste in gioco, soltanto il Giappone aveva il trofeo già in bacheca. Chiunque alzerà la Coppa il 20 agosto quindi, lo farà per la prima volta.

Confronto quote vincente Mondiali femminili di calcio

Le quote vincente Mondiali femminili di calcio proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi.

I nostri pronostici vincente Mondiali femminili beet365 Sisal William Hill Spagna 2.50 2.75 2.62 Inghilterra 3.00 3.00 2.87 Australia 4.75 5.00 5.00

Come scommettere sulla vincente Mondiali femminili

Le quote vincente Mondiali femminili di Calcio danno come favoritissima la Spagna, e non sorprende sapere il perché. Il team iberico ha saputo destreggiarsi per tutta la competizione arrivando in finale nonostante le diverse vicissitudine intestine. Più difficile è pronosticare chi possa essere una degna avversaria della Roja che possa sovvertire ogni pronostico. I maggiori siti scommesse online in Italia danno come favorita l'Inghilterra, seguita subito dopo dall'Australia che potrebbe serbare ancora qualche sorpresa. Le quote per le Aussies sono piuttosto alte, infatti, con bet365 che sembra dare un po' più di fiducia alla squadra capitanata da Samantha Kerr. Per conoscere ulteriori mercati e quote del bookmaker britannico consigliamo di consultare il sito ufficiale, per saperne di più su servizi, funzioni e sull'utilizzo del codice bonus bet365 per i nuovi utenti, è possibile visitare la nostra pagina dedicata.

Spagnole candidate alla vittoria finale

Nonostante faide e dissidi interni, la nazionale spagnola, grazie fondamentalmente alla profondità della sua rosa, è la principale candidata, almeno secondo i bookmakers, alla vittoria finale. Autrici di una convincente prova nei quarti di finale contro quell’Olanda che aveva fatto del bel gioco il suo marchio di fabbrica, le iberiche affronteranno il giorno di ferragosto la rappresentativa femminile della Svezia. A questo punto del torneo conteranno grinta, forza di volontà e coraggio, e La Roja ne ha da vendere.

Scommessa 1: Spagna vincente Mondiali 2.50 con bet365

Le inglesi dovranno superare l’ostacolo Australia

A seguito della vittoria degli europei di categoria organizzati e vinti in casa, trionfando per 2 a 1 nella finale di Londra contro la Germania di Alexandra Popp, è la nazionale inglese, subito dopo quella spagnola, la candidata ideale per la vittoria finale di questi Mondiali femminili. Le albioniche, guidate in panchina da Sarina Wiegman, sono l’undici più completo, più forte e meglio allenato delle 4 squadre rimaste in gara. Le grandi certezze sono Keira Walsh e Georgia Stanway, la prima capace di orchestrare il gioco e di dettare i tempi davanti alla difesa e di perforare le retrovie avversarie con i suoi filtranti, la seconda instancabile recuperatrice di palloni, capace di ottimi inserimenti e dotata di un notevole tiro da fuori. Lauren James, sorella minore di Reece, al suo primo Mondiale, fino alla gara contro la Nigeria era il valore aggiunto di questa nazionale. Un bruttissimo gesto tuttavia, costatole l’espulsione, ha macchiato un mondiale finora ritenuto dai più impeccabile. La rivedremo in finale, se le britanniche riusciranno a superare l’Australia padrone di casa, nell’accesissima semifinale di Sydney.

Scommessa 2: Inghilterra vincente Mondiali femminili 3.00 con Sisal

Matildas e Svedesi le outsider

Prima tra le outsider, secondo gli scommettitori e secondo le quote vincente Mondiali femminili di calcio, è l’Australia padrona di casa, capace di eliminare a sorpresa la più blasonata Francia, seppur ai calci di rigore.

Autrici fino ad oggi di un campionato mondiale sorprendente, le Matildas non sembravano avere troppe chances contro le esperte francesi. Arrivati a questo punto del torneo, più che la tecnica conta il cuore, e la spinta del pubblico ha giocato un ruolo fondamentale per le ragazze guidate in panchina da Tony Gustavsson, che sono riuscite ad avere ragione delle transalpine. A chiudere questa particolare classifica troviamo la nazionale svedese, impegnata in un imprevedibile semifinale contro la Spagna. Finora le scandinave hanno subìto soltanto 2 reti. Contro l’attacco delle spagnole sarà gara vera.

Scommessa 3: Australia vincente Mondiali femminili 5.00 con William Hill