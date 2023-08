In questa pagina è possibile consultare le quote classifica vincente marcatori dei Mondiali Femminili di Calcio e scoprire i consigli per scommettere.

Attraverso un'analisi dei match svolti sinora e confrontando le quote vincente classifica marcatori Mondiali Femminili di Calcio i nostri esperti di scommesse sportive online mettono a disposizione i loro pronostici e consigli per puntare sulla calciatrice in lizza per ottenere il titolo di capocannoniere del torneo.

Confronto quote vincente classifica marcatori Mondiali Femminili di Calcio

Le quote sono aggiornate al momento della redazione del presente articolo, potrebbe subire variazioni. Per consultare quote e pronostici vincente classifica marcatori dei Mondiali femminili di calcio, consigliamo di consultare i siti ufficiali degli operatori.

Top Primo Marcatore Australia - Inghilterra bet365 Sisal William Hill Samantha Kerr 6.50 6.50 6.50 Alessia Russo 8.50 6.50 6.50 Rachel Daly 8.50 6.50 10.00 Bethany England 9.50 6.50 7.50 Caitlin Foord 9.50 8.25 8.50 Lauren Hemp 9.50 8.75 7.50

Miyazawa favorita dai pronostici migliori marcatori Mondiali Femminili di Calcio

Era Hinata Miyazawa la giocatrice favorita alla vittoria finale dalle quote vincente classifica marcatori dei Mondiali Femminili di Calcio da tutti i principali e migliori siti scommesse online italiani. Autrice finora di 5 reti e con la tedesca Alexandra Popp e l’olandese Jill Roord ormai fuori dai giochi, la giapponese aveva la possibilità di migliorare ulteriormente il suo score nei quarti di finale contro la rappresentativa femminile della Svezia. La numero 7 giapponese, normalmente schierata come centrocampista nel suo club di appartenenza, quel Mynavi Sendai che milita in WE League - la massima serie femminile nipponica - è stata sempre schierata come esterna d’attacco dall’allenatore Futoshi Ikeda. L’esile calciatrice asiatica, appena 1,60 cm per neanche 50 kg di peso, ha dalla sua grinta e velocità, e ha ripagato ampiamente le scelte del mister nipponico.

La nazionale giapponese, unica tra quelle che erano rimaste in corsa ad avere un titolo mondiale in bacheca, poteva davvero essere, grazie anche al contributo della Miyazawa, la mina vagante di questo torneo. Sorprendentemente oscurate dalla Svezia che ha poi ceduto contro la Spagna.

Se da un lato tutti i bookmakers online propongono quote per top marcatori di ogni singolo match, sono solo in pochi gli operatori a disporre di una classifica di quote vincente marcatori Mondiali Femminili di Calcio tra cui bet365.

Diani papabile favorita come miglior marcatrice

Con appena una rete in meno, ma con la possibilità di rifarsi nel non semplice match contro le padrone di casa dell’Australia, Kadidiatou Diani , per il momento, la calciatrice francese che ha segnato di più in questa Coppa del Mondo. L’ex attaccante del Paris Saint Germain, ora in forza al Lione, ha finora segnato più di 100 gol in carriera tra nazionale e squadre di club.

Di origini maliane, la francese è stata protagonista di una tripletta nella goleada contro Panama nella fase a gironi (due gol segnati dagli undici metri ndr), per poi ripetersi nel poker contro il Marocco agli ottavi di finale. La seguiva in classifica la connazionale e futura compagna di reparto anche nel Lione, Eugenie Le Sommer, l’attaccante più prolifica nella storia della nazionale francese.

Altre favorite come top marcatori Mondiali Femminili

Rigenerata dall’arrivo di Hervè Renard in panchina, Le Sommer ha segnato una doppietta contro le marocchine agli ottavi di finale, migliorando ulteriormente il suo bottino in nazionale, e zittendo tutti coloro che finora avevano giudicato il suo mondiale incolore. Ha avuto anche lei la possibilità di migliorarsi contro Le Matildas a Brisbane il 12 agosto ma non ha fatto molta strada per rientrare nelle quote vincente classifica marcatori dei Mondiali femminili di calcio.

Hanno segnato finora 3 reti in questi mondiali femminili, oltre alla brasiliana Ary Borges e la norvegese Sophie Romàn Haug ormai entrambe fuori dai giochi, anche l’australiana Hayley Raso, la svedese Amanda IIestedt, e il trittico di spagnole terribili Aitana Bonmati, Jennifer Hermoso e Alba Redondo. Le iberiche hanno potuto migliorarsi in semifinale dove hanno incontrato la Sveiza per il secondo quarto di finale in programma. E’ arrivata a segnare 3 reti anche l’inglese Lauren James, fino agli ottavi di finale una delle principali candidate alla vittoria della classifica marcatori. L’attaccante del Chelsea dovrà però, per poter migliorare il suo score, sperare che le sue compagne di squadra superino la Colombia agli quarti e, successivamente, una tra Australia e Francia in semifinale. La numero 7 delle tre Leonesse infatti, è stata squalificata per 2 giornate a seguito del brutto fallo commesso all’87esimo minuto nella partita degli ottavi di finale contro la Nigeria, e sarebbe tornata in campo solo nell’eventuale finalissima prevista il 20 agosto allo Stadium Australia di Sydney.