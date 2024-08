Quote retrocessione Serie A 2024/2025 pronostici scommesse e info utili per scommettere sul massimo Campionato italiano.

In questo articolo i lettori troveranno un confronto quote retrocessione Serie A 2024/25 con i consigli utili e pronostici per scommettere online.

Stando ai pronostici scommesse è il Venezia la principale candidata alla retrocessione. Secondo gli esperti la squadra allenata da Eusebio Di Francesco non riuscirà a centrare la salvezza. Dopo aver conquistato la promozione in Serie A attraverso i play-off alla guida di Paolo Vanoli, il Venezia è ora chiamato ad un’altra impresa: la permanenza nella massima serie. La missione è stata affidata a Di Francesco, in cerca di riscatto dopo l’esperienza alla guida del Frosinone.

Pronostici e quote retrocessione Serie A 2024/2025

Chi retrocederà nella Serie A di quest'anno? Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Venezia chiamato all’impresa

Secondo i pronostici retrocessione Serie A il Venezia non riuscirà a centrare la salvezza. La squadra veneta ha cambiato guida tecnica. Dopo l’ottimo lavoro svolto sulla panchina dei Lagunari, Paolo Vanoli ha ceduto alle lusinghe del Torino. Per rimpiazzare Vanoli la dirigenza del club veneto ha scelto Eusebio Di Francesco. Secondo gli esperti la voglia di riscatto dell’ex tecnico del Frosinone non basterà al Venezia per centrare la salvezza.

Scommessa 1; retrocessione Venezia: 1,72 con bet365

Rischia anche il Cagliari

Discorso simile per il Cagliari, stando agli esperti di scommesse sportive online anche la squadra sarda non riuscirà a centrare la permanenza nella massima serie. Il nuovo tecnico del Cagliari, Davide Nicola, dovrà essere bravo a gestire la pressione in una piazza importante come quella rossoblù. Il tecnico piemontese ha il non facile compito di sostituire un allenatore che ha scritto delle pagine indelebili della storia del Cagliari: Claudio Ranieri. Anche in questo caso il cambio in panchina potrebbe pesare sull’andamento della stagione.

Scommessa 2; retrocessione Cagliari: 2,50 con Sisal

Empoli con poche possibilità di centrare la salvezza

Rischia tantissimo anche l’Empoli. La squadra toscana la scorsa stagione ha avuto molte difficoltà nel trovare la via della rete e tramite il mercato la dirigenza del club non sembra sia riuscita a colmare questa lacuna. Nella scorsa edizione della Serie A l’Empoli ha realizzato appena 29 reti (peggior attacco del campionato) e la salvezza è arrivata sul filo del rasoio: all’ultima giornata grazie alla vittoria casalinga sulla Roma. Secondo i bookmakers e le quote retrocessione Serie A questa volta l’Empoli non riuscirà nell’impresa di centrare la permanenza nel massimo campionato italiano.

Scommessa 3; retrocessione Empoli: 2,20 con William Hill