In questo articolo si possono confrontare le quote capocannoniere Serie A 2023/2024 e consultare i pronostici dei nostri esperti di scommesse.

In questo articolo i lettori troveranno un confronto delle quote capocannoniere Serie A 2023/2024 con i consigli utili e pronostici per scommettere online.

Secondo gli esperti sarà il numero 10, e capitano dell’Inter, a vincere la classifica marcatori. Arrivato già in doppia cifra dopo appena otto partite giocate, il Toro non sembra volersi fermare e spera che la sua fame di gol porti anche la seconda stella ai nerazzurri.

I nostri pronostici capocannoniere Serie A 2023/2024

Le quote capocannoniere Serie A 2023/2024 proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Pronostici e quote capocannoniere Serie A 2023/2024 bet365 Sisal William Hill Lautaro Martinez 2.10 1.50 2.10 Victor Osimhen 3.25 4.50 3.50 Romelu Lukaku 11.00 9.00 11.00 Domenico Berardi 13.00 12.00 11.00 Dusan Vlahovic 10.00 9.00 15.00 Olivier Giroud 17.00 25.00 17.00 Paulo Dybala 34.00 66.00 26.00 Ciro Immobile 26.00 38.00 26.00 Christian Pulisic 51.00 100.00 26.00

Il momento migliore per scommettere sulle quote capocannoniere Serie A 2023/2024 è indubbiamente in antepost prima dell'inizio del campionato. Tuttavia i giocatori potranno trovare interessanti quote anche durante la pausa natalizia della massima lega italiana. Per avere un'ampia panoramica dei mercati di scommessa e dei pronostici dei bookmakers, è possibile visitare le pagine ufficiali degli operatori. Nella nostra guida dedicata si può trovare un confronto dei top siti scommesse online in Italia. Mentre nella nostra pagina su SNAI, codice promozionale, info sull'offerta di benvenuto e tanto altro.

Nel segno del Toro

Fino al pareggio col Bologna, i gol di Lautaro Martinez avevano trascinato l’Inter in vetta alla classifica. C’è stato poi il sorpasso dei cugini del Milan, ma il numero 10 nerazzurro sa perfettamente che altre sue reti potranno servire per riportare l’Inter in alto per tentare di conquistare il 20esimo scudetto prima che ci riesca la metà di Milano rossonera. Le quote capocannoniere Serie A 2023/2024 danno per favorito assoluto Lautaro Martinez al momento.

Scommessa 1; vincitore classifica marcatori Lautaro Martinez: 2,10 con bet365

Il 9 vuole ripetersi

Difficile ripetersi, soprattutto quando l’annata non è partita certamente nel migliore dei modi.

Il Napoli sta stentando, e quello scudetto al centro della maglia degli azzurri inizia a pesare come un macigno. La squadra non riesce a girare come vorrebbe e dovrebbe, e a farne le spese sono soprattutto i terminali offensivi, incapaci finora di ripetere i fasti della passata stagione. Tuttavia Victor Osimhen ha già segnato 6 reti, e se c’è qualcuno in grado di risollevare le quote cannoniere Serie A 2023/2024 per il Napoli, quello è proprio il numero 9 nigeriano.

Scommessa 2; vincitore classifica marcatori Victor Osimhen: 4,50 con Sisal

Big Rom può fare la differenza

5 gol su azione finora per Big Rom, che sta soddisfacendo ampiamente le aspettative dei tifosi romanisti. L’attaccante belga si è perfettamente integrato negli schemi di Josè Mourinho, ed è perfettamente in grado di dialogare con compagni di reparto dalle caratteristiche diverse. Non a caso rientra tra i favoriti delle quote marcatore Serie A 2023/2024.

Con la fantasia di Dybala, il belga ci va a nozze, e spesso è stato in grado di finalizzare le giocate dell’argentino. Stesso discorso vale quando ad affiancare il belga c’è Andrea Belotti. Entrambi gli attaccanti, massicci fisicamente, sono capaci di fare praticamente reparto da soli, riuscendo così a creare superiorità numerica e a liberare i compagni verso la rete.

Scommessa 3; vincitore classifica marcatori Romelu Lukaku: 11,00 con William Hill