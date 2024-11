Il Psg vince “Le classique” col Marsiglia e il Monaco cade per la prima volta: la Ligue 1 è già indirizzata?

L’OM di De Zerbi si arrende alla squadra di Luis Enrique mentre i monegaschi perdono l'imbattibilità: il Paris prova a scappare

La nona giornata della Ligue 1 potrebbe essere il primo momento spartiacque del campionato.

Il Psg sorride due volte

Il Psg, favorito logico e principale per la vittoria della Ligue 1, è riuscito a battere fuori casa al “Velodrome” il Marsiglia per 3-0 in una partita senza storia in cui il Marsiglia dopo essere passato subito in svantaggio prima è rimasto in 10 per l’espulsione (severa, a onor del vero) di Harit per gamba tesa su Marquinhos e poi si è fatto da solo il 2-0 con l’autogol di Balerdi.

Ad ogni modo la squadra di De Zerbi non ha approcciato bene al match finendo col perdere l’occasione di agganciare il Paris Saint-Germain che alla fine ha potuto sorridere due volte visto il risultato del “derby della Costa Azzurra”.

Il Monaco infatti ha perso a sorpresa per 2-1 dopo il Nizza vanificando il vantaggio iniziale segnato da Embolo complice anche il secondo giallo ingenuo rimediato dal terzino Vanderson per delle schermaglie con l’attaccante avversario Cho. I monegaschi hanno perso così la loro imbattibilità stagionale: il Psg per la prima volta stagionale si prende la vetta solitaria della Ligue 1.

Più Monaco che Marsiglia

Per quanto sia prematuro parlare di fuga dopo 9 giornate di campionato e con 3 punti di margine il Psg ha comunque confermato alla prima occasione quello che di base era già acclarato, cioè di essere la favorita assoluta per la vittoria di un campionato nel quale i parigini nelle ultime 13 stagioni si sono imposti 10 volte.

Ciò però non toglie che l’impresa possa non essere comunque semplice e che alla lunga possa profilarsi persino un testa a testa. In questo momento il Monaco sembra essere l’unica squadra in grado di poter insidiare il Paris.

Il club allenato da Hutter propone un calcio efficace e difensivamente si è dimostrato molto solido, anche più del Paris, subendo 6 reti contro le 8 dei parigini. La prima sconfitta stagionale potrebbe avere certo un contraccolpo psicologico, ma, laddove i monegaschi riuscissero a lasciarsi subito alle spalle la sconfitta col NIzza, ci sarebbero i margini per poter provare l’inseguimento.

Meno chance invece secondo i bookmaker per il Marsiglia: la squadra di De Zerbi esprime il calcio di qualità predicato dal tecnico di Brescia ma al momento, pur candidandosi per una stagione importante, non sembra strutturata abbastanza (al di là del - 6 dalla vetta) per insidiare il Psg.