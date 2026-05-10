L'analisi tecnica suggerisce una vittoria esterna dell'Arsenal contro il West Ham United in quella che si preannuncia come una gara agevole per i Gunners al London Stadium.

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Quote West Ham United - Arsenal

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: West Ham United 1-3 Arsenal

Pronostico marcatore: West Ham United - Callum Wilson; Arsenal - Viktor Gyokeres, Eberechi Eze, Bukayo Saka

L'Arsenal si sposta nell'est di Londra con l'obiettivo di mantenere alta la pressione sul Manchester City a tre giornate dalla fine. I Gunners vantano un vantaggio di cinque punti sui rivali, sebbene i "Citizens" debbano ancora recuperare una partita. Dopo il drammatico pareggio per 3-3 del City contro l'Everton, il destino del titolo è ora interamente nelle mani della squadra di Arteta.

Gli ospiti arrivano da un convincente 3-0 inflitto al Fulham nell'ultimo turno. Ancora più importante, hanno conquistato la loro prima finale di Champions League dopo 20 anni, superando di misura l'Atletico Madrid per 1-0 e chiudendo il doppio confronto sul 2-1 complessivo.

Il West Ham affronta questo scontro dopo la pesante sconfitta per 3-0 subita contro il Brentford, un risultato che ha interrotto una striscia di tre risultati utili consecutivi. La formazione di Nuno Espírito Santo si trova sull'orlo del baratro: con Burnley e Wolves già retrocessi in Championship, gli Hammers lottano per non essere la terza vittima.

Una vittoria dei Gunners lascerebbe il West Ham a quattro punti dalla zona salvezza, qualora il Tottenham dovesse battere il Leeds United in casa. Il West Ham è stato una delle squadre più discontinue di questa stagione e, data la qualità tecnica dell'Arsenal nel palleggio, il successo esterno appare come lo scenario più probabile

Probabili formazioni West Ham United - Arsenal

West Ham United:Hermansen, Walker-Peters, Disasi, Diouf, Mavropanos, Summerville, Fernandes, Bowen, Soucek, Pablo, Castellanos

Arsenal:Raya, Saliba, White, Gabriel, Hincapie, Rice, Odegaard, Zubimendi, Madueke, Trossard, Gyokeres

Reti inviolate difficili al London Stadium

Nell'ultimo precedente tra le due squadre, l'Arsenal si è aggiudicato il 135º derby di Londra della sua storia nel massimo campionato con un secco 2-0. Tuttavia, gli Hammers possono vantare una delle migliori strisce di imbattibilità interna in Inghilterra, nonostante la recente eliminazione ai rigori contro il Leeds nella semifinale di FA Cup.

I padroni di casa sono imbattuti nei tempi regolamentari nelle ultime nove partite ufficiali. L'ultima volta che non sono riusciti a segnare in casa risale alla sconfitta per 1-0 contro il Fulham dello scorso anno; a metà marzo, sono riusciti a fermare il Manchester City sull'1-1 proprio al London Stadium.

Dall'altra parte, l'Arsenal ha trovato la via della rete in ognuna delle ultime 13 partite di Premier League. Inoltre, i Gunners segnano da 12 trasferte consecutive in tutte le competizioni.

Sebbene la squadra di Arteta non sia sempre autrice di goleade, la costanza realizzativa è impressionante. Con la posta in palio altissima per entrambe le compagini, situate ai poli opposti della classifica, è lecito attendersi che entrambi i portieri debbano raccogliere il pallone in fondo al sacco in un match spettacolare

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Gunners pronti all'assalto per la vittoria

Per una squadra che naviga nei bassifondi della Premier League, il rendimento interno del West Ham è sorprendente. Imbattuti da sei partite di campionato al London Stadium, gli Hammers hanno segnato due o più gol nelle ultime due uscite casalinghe. Le loro ultime tre partite ufficiali hanno tutte superato la soglia dell'Over 2.5.

L'Arsenal approda alla sfida con la necessità assoluta di vincere per non dare respiro al City. I Gunners non perdono al London Stadium da sei visite consecutive in Premier League, e ciascuno degli ultimi sette scontri diretti in questo stadio si è concluso con più di 2,5 gol totali.

Il morale è alle stelle dopo aver centrato la finale di Champions League grazie al successo complessivo sull'Atletico Madrid. Questo risultato ha esteso la striscia di imbattibilità della squadra a quattro partite tra coppa e campionato.

A tre gare dal termine, l'Arsenal necessita del bottino pieno per blindare un titolo che manca da 22 anni. Il West Ham si trova in una posizione precaria e difficilmente riuscirà a contenere la furia offensiva degli ospiti. Si prevede una vittoria dei Gunners in un match ricco di marcature.

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Viktor pronto a trascinare l'Arsenal

Viktor Gyokeres è reduce da una prestazione magistrale contro il Fulham, dove è entrato in tutte e tre le reti segnate dall'Arsenal nel primo tempo. Dopo aver appoggiato in rete l'assist di Bukayo Saka per il vantaggio, si è trasformato in uomo assist restituendo il favore al compagno, per poi chiudere la frazione con un colpo di testa magistrale sotto l'incrocio.

L'attaccante svedese è stato decisivo anche in Europa, sbloccando l'andata contro l'Atleti su calcio di rigore. Sebbene meno appariscente nella gara di ritorno, il suo contributo stagionale resta fondamentale per il cammino dei londinesi.

Al suo debutto con la maglia dei Gunners, Gyokeres ha già collezionato 21 gol e 3 assist in 51 presenze. Con 14 centri solo in Premier League, ha concrete possibilità di finire sul podio della classifica marcatori, alle spalle di Erling Haaland e Igor Thiago.

Mancano solo tre partite alla fine dei giochi e Gyokeres ha l'opportunità di rimpinguare il proprio bottino contro una difesa, quella del West Ham, che ha subito ben 61 gol in 35 partite – il terzo peggior dato difensivo della stagione.