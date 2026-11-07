Il nostro esperto di scommesse condivide i suoi pronostici Mainz - Bayern Monaco. Il Bayern è atteso a una vittoria convincente per mantenere la vetta della classifica.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Mainz - Bayern Monaco 1-4

Pronostico marcatore: Mainz - Phillip Tietz; Bayern Monaco - Harry Kane (x2), Lennart Karl, Michael Olise

Il Mainz ha vissuto settimane difficili, venendo eliminato dalla DFB-Pokal. Il Bochum lo ha battuto 2-0 la scorsa settimana, estromettendo i Nullfunfer dalla coppa tedesca. La squadra di Urs Fischer ha perso partite di campionato consecutive sia prima che dopo l'uscita dalla coppa.

Di conseguenza, il club del Carnevale è scivolato al nono posto in classifica ed è sempre più consapevole della minaccia proveniente dal basso. Solo tre punti separano il Mainz dall'Union Berlino, attualmente al sedicesimo posto. Curiosamente, in campionato hanno reso meglio in trasferta, quindi giocare alla Mewa Arena non offre grandi speranze.

Il Bayern è stato impegnato in Champions League durante la settimana, superando con tranquillità l'Atletico Madrid 2-0 in Spagna. Quel risultato li ha mantenuti a un punto dalla top otto della competizione, mentre la loro posizione in campionato resta decisamente più solida. Dopo il 2-2 della scorsa settimana contro il Borussia Dortmund, il Bayern continua a guidare la Bundesliga.

I bavaresi sono ancora privi del tecnico Vincent Kompany, in fase di recupero da una malattia, ma nonostante questa assenza hanno portato a casa il risultato infrasettimanale. Avrebbero potuto fare lo stesso anche lo scorso fine settimana se non fosse stato per un rigore sbagliato da Harry Kane e un pareggio tardivo del BVB. Gli ospiti sanno cosa devono fare sabato pomeriggio per consolidare la loro posizione in vetta alla Bundesliga.

Probabili formazioni Mainz - Bayern Monaco

Mainz: Zentner, da Costa, Widmer, Potulski, Caci, Nebel, Sano, Amiri, Martel, Becker, Tietz

Bayern Monaco: Urbig, Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic, Kimmich, Pavlovic, Olise, Karl, Davies, Kane

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Gli ospiti pronti ad aggravare i problemi del Mainz

Non c'è mai un momento ideale per affrontare il Bayern Monaco, vista la sua straordinaria dominanza nel calcio tedesco. Eppure, affrontare i campioni non poteva capitare in un momento peggiore per il Mainz. I padroni di casa hanno vinto solo una delle ultime cinque uscite in tutte le competizioni, perdendo le altre quattro.

Nel frattempo, i Rossi sono imbattuti da 15 partite in questa stagione e ne hanno vinte 10. L'ultima sconfitta in una competizione ufficiale risale alla semifinale di andata di Champions League della scorsa stagione contro il Paris Saint-Germain. I bavaresi hanno bisogno di tre punti qui e, a giudicare dai precedenti, non dovrebbe essere un problema.

Il Bayern ha vinto quattro degli ultimi sei scontri diretti, con i padroni di casa vittoriosi una sola volta in quel periodo. Sebbene gli ospiti possano dominare fino a conquistare i tre punti, restano comunque vulnerabili in fase difensiva. Il Mainz ha segnato tre reti nella corrispondente sfida della scorsa stagione, parte di una striscia che ha visto entrambe le squadre a segno in sette degli ultimi dieci precedenti.

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Olise atteso protagonista sabato

Il Bayern deve fare i conti con una lista infortunati sempre più lunga, con diversi giocatori importanti attualmente ai box, tra cui Ismael Saibari, Luis Diaz, Serge Gnabry e Jamal Musiala. I bavaresi hanno vissuto un grande spavento contro il Borussia Dortmund quando Michael Olise è uscito zoppicando all'84' minuto, dopo aver già visto uscire Saibari e Gnabry. Tuttavia, gli accertamenti successivi non hanno rivelato danni al ginocchio, permettendo all'esterno di scendere in campo nella trasferta infrasettimanale di Madrid.

Olise ha giocato l'intera partita al Metropolitano, anche se non è riuscito a incidere come avrebbe sperato. Ha comunque registrato una percentuale di dribbling riuscito del 50% e ha effettuato un tiro. Il suo contributo complessivo va comunque considerato nel contesto di una stagione impressionante, dato che attualmente guida la classifica marcatori del Bayern in Bundesliga.

Il francese ha segnato sei gol e fornito tre assist nelle sue otto presenze in Bundesliga in questa stagione. È in un momento di forma che lo ha visto segnare quattro gol nelle ultime cinque partite con il club. Olise ha segnato il secondo di quattro gol del Bayern nella corrispondente sfida della scorsa stagione, quando i campioni hanno rimontato vincendo 4-3 dopo essere stati sotto 3-0 all'intervallo.

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Si può rivedere il copione dello scorso anno?

Guardare alla corrispondente sfida della scorsa stagione basta per capire che questa potrebbe essere una partita ricca di gol. Il Bayern ha segnato quattro gol consecutivi nella ripresa per conquistare i tre punti lo scorso anno, ma è una squadra che tende a segnare molto. In questa stagione ha realizzato 27 gol in sole otto partite, con una media di 3,38 gol a partita.

In media, le loro partite di campionato hanno prodotto 4,38 gol a incontro in questa stagione. Il Mainz non è da meno, con le proprie partite che hanno prodotto 4,25 gol a incontro complessivamente. In casa, i Nullfunfer hanno subito una media di 2,5 gol a partita, un dato incoraggiante per gli ospiti.

Sebbene gli ospiti non abbiano ancora segnato quattro gol in una trasferta in questa stagione, la loro prestazione su questo campo lo scorso anno offre motivo di ottimismo. Il Bayern ha segnato quattro o più gol in tre degli ultimi sei scontri diretti, un dato che rende il mercato Over 3.5 gol una possibilità concreta per mettere in difficoltà il Mainz.