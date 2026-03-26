Il nostro esperto di betting prevede che l'Italia, guidata dall'iconico Gennaro Gattuso, possa compiere un passo decisivo verso la prima finale mondiale dopo tre edizioni di assenza.

Migliori scommesse per Italia - Irlanda del Nord

Over 2.5 totale gol a quota 1.72 su Goldbet

GG a quota 2.36 su William Hill

Over 1.5 gol nel secondo tempo a quota 1.93 su Lottomatica

Quote Italia - Irlanda del Nord

Per saperne di più sulla competizione è possibile visitare i portali ufficiali degli operatori. Inoltre i lettori possono consultare

La nostra guida al codice bonus bet365, iniziative di questo operatore e iscrizione

La nostra pagina dedicata ai migliori bonus scommesse di benvenuto per nuovi utenti.

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Italia 2-1 Irlanda del Nord

Pronostico marcatore: Italia - Mateo Retegui, Gianluca Mancini; Irlanda del Nord - Isaac Price

L'Italia ha purtroppo acquisito una certa familiarità con i playoff mondiali nell'ultimo decennio, avendo mancato la qualificazione nelle ultime due edizioni. Gli Azzurri sono una delle 16 squadre che si contendono la vittoria nelle semifinali dei playoff, con soli quattro pass disponibili per il torneo principale.

La Nazionale ha vinto quasi tutte le partite di qualificazione nel Gruppo I, fatta eccezione per due match. Queste rappresentano le uniche sconfitte nelle ultime nove uscite: la Norvegia ha infatti battuto l'Italia sia all'andata (3-0) che al ritorno (4-1). Di conseguenza, gli uomini di Gennaro Gattuso si sono dovuti accontentare del piazzamento playoff.

L'Irlanda del Nord ha chiuso al terzo posto il proprio girone di qualificazione, raggiungendo questa fase grazie alla vittoria del proprio raggruppamento in Nations League. Gli ospiti attesi a Bergamo affrontano un compito titanico. L'Italia è raramente un avversario facile, nonostante le amare eliminazioni ai playoff contro Svezia e Macedonia del Nord rispettivamente nel 2017 e nel 2022.

La squadra di Michael O’Neill è apparsa poco incisiva durante la campagna di qualificazione, mettendo a segno solo sette reti in sei partite.

Italia e Irlanda del Nord si sono affrontate otto volte in totale, inclusi due match amichevoli. L'unico pareggio risale all'ultima campagna di qualificazione mondiale a Belfast: uno 0-0 che costrinse l'Italia agli spareggi.

Per il resto, gli Azzurri hanno sempre vinto negli scontri diretti. L'unico successo della "Green and White Army" risale addirittura alle qualificazioni per i Mondiali del 1958.

La posta in palio non è mai stata così alta per l'Italia, che rischia di saltare il terzo Mondiale consecutivo. Gli ospiti, invece, non appaiono in una fase finale dal 1986. Con il supporto del pubblico di casa, ci si aspetta che gli Azzurri superino l'Irlanda del Nord in un match a eliminazione diretta molto combattuto allo Stadio di Bergamo.

Probabili formazioni Italia - Irlanda del Nord

Italia: Donnarumma; Mancini, Bastoni, Buongiorno; Bellanova, Barella, Locatelli, Frattesi, Dimarco; Retegui, Raspadori.

Irlanda del Nord: Bailey; Hume, McNair, Brown, Lewis, McConville; Charles, McCann, Saville, Price; Charles.

Attesi gol a Bergamo

Le partite dell'Italia hanno prodotto molti gol recentemente. Nove degli ultimi 11 incontri hanno fatto registrare l'esito Over 2.5, incluse sei delle otto gare di qualificazione. Gli uomini di Gattuso hanno mostrato una spiccata propensione offensiva.

Mateo Retegui è diventato un elemento fondamentale per gli Azzurri. L'attaccante di origine argentina ha siglato cinque reti in otto partite di qualificazione e l'Italia punta su di lui per scardinare la difesa avversaria.

Sebbene le ultime quattro gare dell'Irlanda del Nord siano terminate con esito Under 2.5, la natura di questa sfida cambia le carte in tavola. Con la possibilità di tornare ai Mondiali dopo 40 anni, è lecito attendersi coraggio da parte di Isaac Price o Dion Charles. La difesa italiana ha mostrato qualche crepa, subendo quattro gol nell'ultima uscita.

Entrambe le squadre daranno il massimo in questo scontro da "dentro o fuori". Ci si aspetta un atteggiamento propositivo sin dai primi minuti, rendendo la gara aperta e vivace.

Scommessa 1: Over 2.5 gol totali a quota 1.72 su Goldbet

Reti inviolate difficili per entrambe

L'Italia è andata a segno in quasi tutte le sfide del Gruppo I. L'unica eccezione è stata la sconfitta per 3-0 contro la Norvegia all'esordio. Sebbene abbiano mantenuto la porta inviolata in quattro occasioni su otto, gli Azzurri di oggi non sembrano avere la solidità difensiva del passato.

Gli uomini di Gattuso hanno incassato ben quattro gol dalla Norvegia a San Siro nell'ultimo turno, permettendo alla squadra di Stale Solbakken di qualificarsi direttamente come prima del girone.

L'Irlanda del Nord è consapevole dell'importanza del match e cercherà di sfruttare ogni occasione. Nonostante un attacco poco prolifico (un solo gol nelle ultime tre gare, contro il Lussemburgo), gli ospiti potrebbero approfittare del momento di sbandamento difensivo mostrato dall'Italia recentemente.

Entrambe le formazioni hanno le carte in regola per trovare la via del gol in un contesto così teso.

Scommessa 2: GG (Entrambe le squadre segnano) a quota 2.36 su William Hill

Ripresa pronta a infiammarsi

L'Italia è crollata nel finale contro Haaland e compagni nell'ultima gara a San Siro, subendo tre dei quattro gol negli ultimi 15 minuti. Questo evidenzia una certa difficoltà di concentrazione sotto pressione estrema.

Tuttavia, gli Azzurri sanno anche colpire nei minuti finali: le due reti che hanno deciso il 2-0 contro la Moldavia sono arrivate in extremis, così come i due gol contro Israele allo Stadio Friuli. La squadra di Gattuso tende a gestire le energie per poi accelerare nella parte finale del match.

L'Irlanda del Nord affronterà una squadra che predilige il possesso palla e un approccio inizialmente cauto. Gli uomini di O’Neill dovranno essere letali nelle transizioni.

È probabile che la prima frazione sia dedicata allo studio dell'avversario, per poi vedere un match più aperto nella ripresa. La squadra che segnerà più gol nel secondo tempo staccherà probabilmente il biglietto per la finale contro la vincente di Galles - Bosnia ed Erzegovina.