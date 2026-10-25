Il Friburgo non batteva il Bayern Monaco in casa in campionato dal 2015. La squadra in grande forma di Julian Schuster ha ora la migliore occasione da allora per conquistare i tre punti.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Friburgo - Bayern Monaco 2-3

Friburgo - Bayern Monaco 2-3 Pronostico marcatore: Friburgo - Suzuki, Matanovic; Bayern Monaco - Kane (x2), Olise

La sfida di domenica di Bundesliga tra il terzo classificato Friburgo e la capolista Bayern Monaco ha tutte le carte in regola per essere un autentico classico.

Il Friburgo ha superato le aspettative in questa stagione, trovandosi al terzo posto, a un solo punto dai campioni in carica del Bayern. La squadra di Julian Schuster sembra meritare pienamente questa posizione: secondo FotMob è la terza miglior formazione del campionato per rendimento medio, con un voto di 7,13. Il Friburgo ha inoltre concesso il secondo xG più basso, pari a 5,6, di poco superiore a quello del Bayern (5,5).

Schuster dovrebbe ritrovare Yuito Suzuki per l'impegno di domenica, aggiungendo peso offensivo alla propria squadra. Suzuki e Igor Matanovic hanno collezionato insieme sette gol e otto contributi offensivi nelle ultime sei partite. Florent Muslija, alle prese con un problema al ginocchio, resta l'unico assente di lungo corso per Schuster.

Il Bayern Monaco è arrivato a un passo da una storica vittoria di Champions League contro i finalisti della scorsa stagione dell'Arsenal mercoledì. Le giocate decisive di Harry Kane sembravano aver regalato il successo agli uomini di Vincent Kompany, ma un pareggio in extremis ha diviso la posta in palio.

In campionato, invece, il Bayern resta su un altro livello. I bavaresi sono una delle due squadre ancora imbattute nel 2026/27, con 22 gol segnati e appena cinque subiti. Luis Diaz resta ai box per infortunio, mentre Kim Min-jae sarà sottoposto ad accertamenti per un fastidio all'inguine ancora in corso.

Probabili formazioni Friburgo - Bayern Monaco

Friburgo : Backhaus, Makengo, Treu, Lienhart, Ginter, Engelhardt, Eggestein, Scherhant, Beste, Suzuki, Matanovic

: Backhaus, Makengo, Treu, Lienhart, Ginter, Engelhardt, Eggestein, Scherhant, Beste, Suzuki, Matanovic Bayern Monaco: Neuer, Laimer, Brown, Tah, Upamecano, Kimmich, Pavlovic, Olise, Gnabry, Saibari, Kane

Migliori siti scommesse per Friburgo - Bayern Monaco

La sfida di Bundesliga tra Friburgo e Bayern Monaco rappresenta un appuntamento interessante per gli appassionati di statistiche e pronostici. In vista di questo incrocio del campionato tedesco, abbiamo esaminato i portali legali operanti in Italia per individuare le proposte iniziali dedicate ai nuovi utenti maggiorenni. Ecco tre operatori selezionati dalla nostra redazione per le scommesse sportive:

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Il Bayern può avere la meglio sul Friburgo in un classico

Il rendimento del Bayern lontano da casa è stato meno brillante rispetto a quello interno: due pareggi e una vittoria, compresi i deludenti pareggi contro Augsburg e Schalke 04. Il Friburgo, al contrario, vanta un record perfetto tra le mura amiche e punterà a creare difficoltà ai bavaresi.

Ciononostante, il Bayern non perde contro il Friburgo da sette partite consecutive in Bundesliga. La squadra di Schuster, dal canto suo, non è riuscita a mantenere la porta inviolata contro i campioni in carica nelle ultime 20 sfide dirette.

Entrambe le squadre hanno segnato in quattro delle ultime cinque gare. Nel frattempo, tre o più reti complessive sono arrivate in cinque degli ultimi sei confronti diretti. Nonostante la solidità e la fiducia mostrate dal Friburgo, è difficile pensare contro il Bayern. Ci aspettiamo che il Bayern abbia la meglio sul Friburgo con gol di entrambe le squadre, un esito che ha una probabilità implicita del 47,62%.

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I padroni di casa possono segnare due volte domenica

La squadra di casa ha segnato 11 gol nelle prime tre partite casalinghe di questa stagione, un dato che rappresenta la maggior parte dei 15 gol totali realizzati in sei gare. Questo rendimento suggerisce che l'Europa-Park Stadion sia un luogo in cui gli uomini di Schuster si sentono a proprio agio nell'attaccare e giocare il proprio gioco.

Il Friburgo è inoltre riuscito a segnare due volte in due delle ultime quattro sfide casalinghe di Bundesliga contro il Bayern, compresa una sconfitta per 3-2 ricca di emozioni contro gli uomini di Kompany lo scorso aprile.

Ci aspettiamo un risultato simile anche questa volta. Il Bayern dovrebbe comunque avere la qualità necessaria per portare a casa il risultato. Tuttavia, l'impegno di Champions League contro l'Arsenal potrebbe lasciare la retroguardia bavarese leggermente appesantita. Il mercato Over 1.5 del Friburgo può concretizzarsi, con una probabilità implicita moderata del 40%.

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Olise rigenerato può essere la scelta di valore

Il Bayern avrà il lusso di poter schierare dal primo minuto Michael Olise domenica. Il francese era squalificato per la gara di Champions League contro l'Arsenal. Il riposo forzato lo renderà più fresco, una cattiva notizia per chi sostiene il Friburgo.

Olise resta il giocatore simbolo della squadra in questa Bundesliga 2026/27. Secondo FotMob ha una media voto di 8,55 a partita, superiore persino a quella del bomber Harry Kane (8,18).

Olise è inoltre il capocannoniere della squadra con cinque gol, oltre a due assist. Un Olise riposato e rivitalizzato può essere considerato marcatore in questa gara, con una probabilità implicita del 45,45%. La sua percentuale di realizzazione si attesta attualmente all'83,33%. Si tratta comodamente della nostra scelta di valore preferita tra i pronostici Friburgo - Bayern Monaco.