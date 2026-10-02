Il nostro esperto di scommesse condivide i suoi pronostici Francia - Italia per questa sfida. Entrambe le squadre sono in fase di transizione, ma la qualità individuale dei francesi potrebbe fare la differenza sugli ospiti.

Migliori scommesse per Francia - Italia

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a quota 1.92 su Michael Olise marcatore a quota 2.65 su Lottomatica

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Francia - Italia 3-1

Pronostico marcatore: Francia - Ousmane Dembelé, Michael Olise, Rayan Cherki; Italia - Pio Esposito

Dopo un altro Mondiale deludente, la Francia ha chiuso il torneo al quarto posto. Les Bleus hanno perso 6-4 contro l'Inghilterra nella finale per il terzo posto, l'ultima partita sulla panchina di Didier Deschamps. A succedergli è stato chiamato Zinedine Zidane, con la Nations League come sua prima competizione alla guida della nazionale.

Finora le cose sono andate bene per Zizou, con due vittorie in altrettante partite. La Francia è al primo posto nel Gruppo 1 di Lega A e spera di aggiungere un altro trofeo al suo unico titolo di Nations League, in vista dell'edizione del 2027. Dopo i successi per 1-0 su Turchia e Belgio, venerdì arriva il vero banco di prova del girone.

La ricostruzione dell'Italia è iniziata con il ritorno di Roberto Mancini per il suo secondo mandato da ct della nazionale. Il tecnico sta lavorando con un gruppo di giocatori molto più giovane, con l'obiettivo di tornare a competere e conquistare un posto al prossimo Mondiale. Gli Azzurri hanno aperto con una sconfitta contro il Belgio, ma si sono rifatti con un convincente 4-1 sulla Turchia.

Gli italiani ospiteranno la Turchia lunedì per chiudere questa finestra internazionale, ma prima dovranno affrontare la Francia venerdì. Con entrambe le squadre ancora alla ricerca della propria identità sotto le nuove gestioni tecniche, la sfida si preannuncia interessante.

Probabili formazioni Francia - Italia

Francia: Maignan, Koundé, Upamecano, Lacroix, Truffert, Cherki, Rabiot, Camavinga, Olise, Barcola, Dembelé

Italia: Donnarumma, Kayode, Mancini, Bastoni, Calafiori, Frattesi, Tonali, Fagioli, Kean, Cambiaghi, P. Esposito

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Una rivalità ricca di gol

Zidane può essere orgoglioso di quanto fatto finora dalla sua squadra nel girone. Due clean sheet consecutivi in trasferta rappresentano un risultato di tutto rispetto. Tuttavia, la sua difesa potrebbe trovare maggiori difficoltà nel contenere l'Italia.

La Francia ha subito otto gol nelle ultime sei partite, sei dei quali arrivati nel 6-4 contro l'Inghilterra. Questo dimostra come la retroguardia transalpina possa essere vulnerabile, soprattutto contro avversari di livello. I quattro gol dell'Italia contro la Turchia portano a sette il computo delle reti segnate nelle ultime cinque partite, un ruolino di marcia positivo nonostante il digiuno contro il Belgio della scorsa settimana.

Questo confronto ha prodotto gol con regolarità negli ultimi anni. I quattro precedenti più recenti hanno regalato 16 reti complessive, con quattro gol segnati in ciascuna partita. Entrambe le squadre hanno segnato in tutti quei match, così come in otto degli ultimi 10 confronti diretti. Con i gol da entrambe le parti un tema ricorrente in questa sfida, il mercato Gol/Gol sembra un'ottima opzione.

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La qualità della Francia pronta a emergere

È un buon momento per la Francia, visto che Kylian Mbappé, Ibrahima Konaté e William Saliba sono tutti indisponibili per infortunio. Zidane sta ancora cercando le combinazioni migliori per il suo sistema di gioco, ma nulla di paragonabile a quanto deve affrontare Mancini con l'Italia.

In una partita come questa, la qualità individuale potrebbe rivelarsi decisiva. Mettendo a confronto le due rose, la Francia ha chiaramente maggiore profondità e qualità. I transalpini hanno schierato nove cambi rispetto all'undici titolare nelle gare contro Turchia e Belgio, riuscendo comunque a vincerle entrambe.

L'ultimo confronto tra le due nazionali risale al 2024, quando la Francia si impose sull'Italia a Milano. Les Bleus hanno vinto quattro degli ultimi cinque scontri diretti, mentre l'Italia ha ottenuto una vittoria in trasferta in questa competizione nella sua precedente visita. Ognuno degli ultimi quattro precedenti si è concluso con il punteggio di 3-1, tre volte a favore della Francia: ci aspettiamo che la tendenza possa ripetersi anche questa volta.

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Olise può creare problemi all'Italia

Con Mbappé fuori, la pressione realizzativa ricadrà automaticamente su Ousmane Dembelé, che probabilmente guiderà l'attacco. C'è però un altro uomo che si trova in un momento di forma eccellente.

Michael Olise ha fatto parlare di sé con il gol vittoria all'88° minuto contro il Belgio nell'ultima uscita. Si è trattato del suo 19° gol o assist con la maglia della Francia. Olise è stato semplicemente inarrestabile nelle ultime settimane, con numeri fuori dal comune, e la squadra di Mancini dovrà necessariamente contenerlo per restare in partita a Parigi.

L'attaccante ha segnato nove gol nelle ultime nove presenze tra club e nazionale, registrando in quello stesso periodo anche quattro assist. Per essere ancora più precisi, Olise ha segnato quattro gol e fornito due assist nelle ultime tre partite tra club e nazionale.

Sarà una delle maggiori minacce della Francia venerdì sera. Se l'Italia non riuscirà a contenerlo, la sua forma potrebbe fare la differenza.